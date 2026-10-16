Ngân hàng Nhà nước gắn phát triển du lịch với chuyển đổi số

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực du lịch. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chương trình của Chính phủ về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, trong đó có nhiệm vụ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt gắn với lĩnh vực du lịch.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ liên quan đến ngành Ngân hàng tại các nghị quyết của Bộ Chính trị và Chính phủ, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN trong quá trình triển khai, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện.

Theo kế hoạch, NHNN sẽ tổ chức phổ biến, quán triệt các nghị quyết và chương trình hành động đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, qua đó nâng cao nhận thức về vai trò của du lịch như một ngành kinh tế mũi nhọn, động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch cũng sẽ được lồng ghép vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và các chương trình phát triển ngành Ngân hàng. Đồng thời, các đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ truyền thông về chủ trương của Đảng, Nhà nước và các cơ chế, chính sách, giải pháp của ngành Ngân hàng nhằm thúc đẩy du lịch.

Đáng chú ý, NHNN sẽ giao các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, trong đó có giải pháp kết nối, phát triển thanh toán với các ngành, lĩnh vực, bao gồm du lịch.

Các nhiệm vụ này hướng tới góp phần phát triển du lịch theo chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững và giá trị gia tăng, đồng thời gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển văn hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.