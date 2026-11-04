Ngân hàng Nhà nước dự kiến bơm gần 49.000 tỷ đồng qua hoán đổi ngoại tệ

Theo phương án, ngày giá trị giao dịch là 9/11/2026. Tỷ giá mua giao ngay được NHNN ấn định ở mức 24.399 đồng/USD, trong khi tỷ giá bán kỳ hạn là 24.704 đồng/USD, chênh lệch 305 đồng.

Các tổ chức tín dụng tham gia sẽ bán USD cho NHNN để nhận VND, đồng thời cam kết mua lại lượng ngoại tệ tương ứng khi hợp đồng đáo hạn. Lượng tiền đồng được cung ứng sẽ được thu hồi sau 182 ngày. Khối lượng thực tế phụ thuộc vào kết quả giao dịch.

NHNN dự kiến bơm gần 49.000 tỷ đồng qua hoán đổi USD/VNĐ.

Điểm đáng chú ý trong phương án lần này là kỳ hạn hoán đổi kéo dài khoảng 6 tháng, dài hơn đáng kể so với các đợt can thiệp trước đó chỉ từ 7-21 ngày. Trong năm 2026, NHNN từng triển khai hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 21 ngày vào tháng 2, 14 ngày vào tháng 6 và 7 ngày vào tháng 9.

Quy mô tối đa 2 tỷ USD lần này tương đương đợt tháng 9, nhưng kỳ hạn được kéo dài gấp 26 lần. Thời hạn dài hơn có thể giúp các ngân hàng chủ động nguồn vốn tiền đồng, giảm áp lực tìm kiếm nguồn thay thế khi các giao dịch ngắn hạn đáo hạn.

Một điểm mới khác là điều kiện về dư nợ ngoại tệ trung, dài hạn đối với tổ chức tín dụng tham gia. Cụ thể, NHNN chỉ thực hiện hoán đổi với các ngân hàng có dư nợ vay nước ngoài trung, dài hạn hoặc trái phiếu phát hành trên thị trường quốc tế với kỳ hạn còn lại từ 12 tháng trở lên.

Khối lượng đăng ký không được vượt quá mức thấp hơn giữa 80% hạn mức phiên can thiệp và tổng dư nợ ngoại tệ đủ điều kiện. Với quy mô phiên giao dịch 2 tỷ USD, mỗi tổ chức tín dụng được đăng ký tối đa 1,6 tỷ USD. Điều kiện bổ sung này giúp tập trung giao dịch vào những ngân hàng có nguồn vốn ngoại tệ phù hợp.

Động thái của NHNN diễn ra trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng có sự phân hóa giữa các kỳ hạn. Phiên 3/11, lãi suất VND qua đêm ở mức 3,7%/năm, giảm 1,1% so với trước đó; kỳ hạn một tuần và một tháng lần lượt ở mức 4,3% và 5,5%/năm.

Trước đó, ngày 2/11, lãi suất tham chiếu kỳ hạn 3 tháng đạt 7,45%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 7,9%/năm và một năm lên tới 8%/năm.

Cũng trong phiên 3/11, NHNN hút ròng hơn 7.839 tỷ đồng qua nghiệp vụ thị trường mở. Dư nợ lưu hành trên kênh cầm cố đạt hơn 116.380 tỷ đồng, với lãi suất chào thầu 4,5%/năm tại các kỳ hạn 7, 14, 35 và 91 ngày.

Việc triển khai hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 182 ngày có thể bổ sung nguồn VND trung hạn, giúp các ngân hàng chủ động cân đối thanh khoản và giảm áp lực huy động vốn trên thị trường. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào khối lượng giao dịch, số lượng ngân hàng tham gia và nhu cầu sử dụng vốn của từng tổ chức tín dụng.

Với mức chênh lệch 305 đồng giữa tỷ giá mua giao ngay và bán kỳ hạn, chi phí quy đổi đơn giản tương đương khoảng 2,51%/năm, chưa bao gồm các chi phí liên quan đến huy động và sử dụng USD.