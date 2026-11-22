Đề xuất nâng ngưỡng xếp hạng quy mô lớn lên 500.000 tỷ đồng từ năm 2027, nhóm Big 5 duy trì khoảng cách dẫn đầu

Theo dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2025 của Ngân hàng Nhà nước về xếp hạng tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cơ quan quản lý đề xuất nâng tiêu chí phân loại ngân hàng thương mại quy mô lớn từ mức trên 300.000 tỷ đồng lên trên 500.000 tỷ đồng tổng tài sản bình quân. Quy định mới dự kiến áp dụng bắt đầu từ kỳ xếp hạng năm 2027 để phù hợp với tốc độ tăng trưởng quy mô tổng tài sản của các ngân hàng thương mại trong thời gian qua.

Đối chiếu với quy mô thực tế trên báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của các ngân hàng, nhóm Big 5 tiếp tục là khối nắm giữ tổng tài sản lớn nhất hệ thống và tạo ra khoảng cách rõ rệt so với nhóm phía sau. Tính đến ngày 30/9/2026, BIDV (BID) dẫn đầu toàn ngành với tổng tài sản đạt hơn 3,49 triệu tỷ đồng, theo sau là VietinBank (CTG) với gần 2,95 triệu tỷ đồng.

Với số liệu ghi nhận tại thời điểm cuối quý II/2026, Agribank đạt quy mô tổng tài sản khoảng 2,80 triệu tỷ đồng, đứng trên mức khoảng 2,68 triệu tỷ đồng của Vietcombank (VCB) tại ngày 30/9/2026. Ở vị trí thứ năm trong nhóm Big 5 xét theo quy mô tổng tài sản, MB (MBB) đạt khoảng 1,84 triệu tỷ đồng vào cuối quý III/2026, qua đó khép lại nhóm năm ngân hàng dẫn đầu thị trường về quy mô bảng cân đối kế toán.

Chín ngân hàng tư nhân vượt mốc 500.000 tỷ đồng, ba nhà băng áp sát ngay dưới ngưỡng đề xuất

Bên cạnh năm ngân hàng dẫn đầu, khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân tính đến cuối quý III/2026 ghi nhận 9 đại diện sở hữu tổng tài sản vượt mốc 500.000 tỷ đồng. Dẫn đầu nhóm tư nhân là VPBank (VPB) với tổng tài sản đạt khoảng 1,61 triệu tỷ đồng, tiếp đến là Techcombank (TCB) với khoảng 1,32 triệu tỷ đồng và HDBank (HDB) với khoảng 1,14 triệu tỷ đồng. Hai ngân hàng tư nhân khác cũng duy trì quy mô trên 1 triệu tỷ đồng gồm ACB đạt khoảng 1,10 triệu tỷ đồng và SHB đạt khoảng 1,06 triệu tỷ đồng.

Ở phần còn lại của nhóm 9 ngân hàng tư nhân vượt ngưỡng 500.000 tỷ đồng, Sacombank (STB) tiến sát mốc 1 triệu tỷ đồng khi ghi nhận tổng tài sản khoảng 0,99 triệu tỷ đồng. Xếp tiếp theo là LPBank (LPB) với quy mô khoảng 694.000 tỷ đồng, còn VIB và TPBank (TPB) cùng đạt mức gần 600.000 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026. Tổng hợp cả hai khối, toàn thị trường hiện có 14 ngân hàng thương mại vượt ngưỡng 500.000 tỷ đồng theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất.

Ngay phía dưới mốc đề xuất của cơ quan quản lý, ba ngân hàng tư nhân khác đang từng bước thu hẹp khoảng cách về quy mô tài sản. Cụ thể, tại thời điểm ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Nam A Bank (NAB) đạt 462.800 tỷ đồng, MSB ghi nhận 440.000 tỷ đồng và SeABank (SSB) đạt khoảng 429.400 tỷ đồng. Với tốc độ mở rộng bảng cân đối kế toán hiện nay, nhóm ngân hàng ngay dưới ngưỡng này còn dư địa tiếp cận tiêu chí phân loại ngân hàng quy mô lớn trước khi quy định mới dự kiến có hiệu lực từ kỳ xếp hạng năm 2027.