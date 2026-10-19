Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 9 và Hội Liên hiệp Phụ nữ Đà Nẵng ký kết chương trình phối hợp

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 9 và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: TÂM ĐAN

Lễ ký kết diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 15 Ngân hàng Nhà nước khu vực và 34 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thành phố. Tham dự tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Tham dự tại điểm cầu Đà Nẵng có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Tại chương trình, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các điểm cầu thuộc 15 Ngân hàng Nhà nước khu vực, 34 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thành phố ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030.

Thông qua chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, tài chính toàn diện, tài chính số, bình đẳng giới và an sinh xã hội.

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ tiếp cận và sử dụng an toàn, hiệu quả, bình đẳng các nguồn vốn tín dụng chính thức, sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng, tài chính số và tài chính xanh.

Tại điểm cầu Đà Nẵng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 9 và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thống nhất ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 với 6 nội dung trọng tâm.

Đáng chú ý là việc mở rộng nội dung và phương thức hợp tác từ hoạt động tín dụng, giáo dục tài chính sang kiến tạo và xây dựng hệ sinh thái tài chính - ngân hàng đồng hành với phụ nữ phát triển kinh tế.

Đồng thời, mở rộng đối tượng thụ hưởng từ phụ nữ nghèo, yếu thế sang phụ nữ khởi nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, quản lý, điều hành và các nhóm nữ doanh nhân tiêu biểu.

Đại diện lãnh đạo ngành ngân hàng trao tặng lẵng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo nữ nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026). Ảnh: TÂM ĐAN

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc thiết lập cơ chế phối hợp, đưa nguồn vốn tín dụng, đặc biệt là vốn tín dụng chính sách đến với hội viên phụ nữ thông qua mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, việc ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 giữa hai đơn vị có ý nghĩa quan trọng.

Đây là hành động cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về nguồn lực tài chính cho phụ nữ, tạo nền tảng để phụ nữ chủ động nắm bắt cơ hội trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị kế hoạch phối hợp phải được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu có thể đo lường được, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả đến từng cấp cơ sở.

Trong đó, cần đa dạng hóa các kênh tiếp cận tài chính và thúc đẩy mạnh mẽ tài chính toàn diện gắn với chuyển đổi số. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và ngành ngân hàng cần phối hợp chặt chẽ trong việc phổ cập kiến thức tài chính, hướng dẫn kỹ năng thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng ngân hàng số.

Đặc biệt, cần chú trọng nâng cao nhận thức, năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng chống gian lận, lừa đảo trên không gian mạng, giúp phụ nữ làm chủ công nghệ và thực hiện giao dịch tài chính an toàn, hiệu quả.

Bên cạnh việc thúc đẩy tín dụng thương mại, chương trình cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực thỏa đáng để hỗ trợ phụ nữ yếu thế, phụ nữ nghèo, phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tín dụng chính sách phải tiếp tục là điểm tựa vững chắc, hỗ trợ chị em xây dựng các mô hình sinh kế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dịp này, hệ thống các ngân hàng ủng hộ 54 tỷ đồng cho chương trình an sinh xã hội; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Phụ nữ Việt Nam” cho các cá nhân tiêu biểu.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát động phong trào thi đua “Xây dựng phụ nữ ngành ngân hàng thời đại mới”.