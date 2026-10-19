Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 8 và Hội LHPN tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030

Chiều 19/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam phối hợp với Hội LHPN Việt Nam tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030. Chương trình được kết nối trực tuyến với các điểm cầu trên cả nước. Tham dự lễ ký kết có các đồng chí: Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tại điểm cầu Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo NHNN chi nhánh Khu vực 8, Hội LHPN tỉnh cùng đại diện các tổ chức tín dụng trên địa bàn tham dự.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Giai đoạn 2023 - 2025, Chương trình phối hợp giữa NHNN Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam đạt nhiều kết quả thiết thực. Đến cuối năm 2025, tổng dư nợ cho vay thông qua các tổ vay vốn do Hội LHPN Việt Nam quản lý tại NHCSXH và Agribank đạt trên 183.000 tỷ đồng với 70.413 tổ vay vốn, tổ tiết kiệm và vay vốn, góp phần hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống.

Công tác quản lý tài chính, nâng cao năng lực cho phụ nữ được đẩy mạnh gắn với hoạt động tín dụng. Giai đoạn 2023 - 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng đã đồng hành cùng Hội LHPN các cấp triển khai 41 lớp tập huấn với 110.917 lượt người tham dự, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng tài chính cho trên 15.000 cán bộ Hội LHPN, 300 thành viên ban quản lý các Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Cùng đó, trên cơ sở hướng dẫn của NHNN, hoạt động tài chính vi mô cũng phát huy vai trò đắc lực trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Đến 15/6/2026, Tổ chức tài chính vi mô Tình thương (TYM) đã hỗ trợ gần 228.000 khách hàng với dư nợ cho vay 3.564 tỷ đồng. Số khách hàng cài đặt TYM Mobile tăng từ 39.000 tài khoản (năm 2023) lên 140.000 tài khoản vào tháng 6/2026, cho thấy sự mở rộng ngày càng lớn các kênh tài chính số phục vụ khách hàng nữ.

Bên cạnh đó, chương trình phối hợp giữa NHNN Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam đã từng bước mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tài chính toàn diện, tài chính xanh, hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, thúc đẩy bình đẳng giới và triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo phụ nữ, trẻ em và các hoàn cảnh khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững cộng đồng.

Chương trình phối hợp NHNN Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030 tập trung mở rộng khả năng tiếp cận vốn, phấn đấu hỗ trợ 50.000 cơ sở kinh doanh do phụ nữ làm chủ tiếp cận nguồn tài chính, củng cố ít nhất 1.500 hợp tác xã và 10.000 tổ hợp tác. Đồng thời, chương trình tập trung nâng cao năng lực tài chính, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển dịch vụ ngân hàng số và huy động nguồn lực ngành ngân hàng chăm lo an sinh xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới. Hai bên sẽ đổi mới phương thức triển khai theo hướng rõ trách nhiệm, rõ kết quả, đánh giá hằng năm, sơ kết năm 2028 và tổng kết năm 2030.

Tại Hà Tĩnh, thời gian qua, NHNN Chi nhánh Khu vực 8 và Hội LHPN tỉnh đã tích cực phối hợp triển khai các chương trình tín dụng, hỗ trợ hội viên phụ nữ tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện bình đẳng giới, vì sự phát triển của phụ nữ. Đến nay, dư nợ cho vay thông qua các tổ tiết kiệm vay vốn do Hội LHPN Việt Nam quản lý tại NHCSXH Chi nhánh Hà Tĩnh đạt 2.774 tỷ đồng với 825 tổ tiết kiệm và vay vốn, 28.556 khách hàng; Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đạt hơn 1.187 tỷ đồng với 278 tổ vay vốn; Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đạt 1.569 tỷ đồng với 147 tổ vay vốn.

Tại chương trình, cùng với điểm cầu chính tại NHNN Việt Nam và các điểm cầu trên cả nước, lãnh đạo NHNN Chi nhánh Khu vực 8 và Hội LHPN tỉnh tiến hành ký kết Chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 8 và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030.

Lãnh đạo NHNN Chi nhánh Khu vực 8 và Hội LHPN tỉnh tiến hành ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2030.

Nội dung ký kết chương trình phối hợp NHNN Chi nhánh Khu vực 8 và Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2025 - 2030: Hai đơn vị tập trung phối hợp triển khai hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và tín dụng chính sách xã hội; tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn chính thức, sử dụng vốn vay đúng mục đích, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Chương trình chú trọng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, quản lý, điều hành tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp. Hai bên sẽ phối hợp tổ chức các diễn đàn, hội nghị kết nối “Ngân hàng - Doanh nghiệp - Nữ hội viên sản xuất kinh doanh”, phát huy vai trò của Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh trong kết nối nhu cầu vốn, nguồn lực và thị trường. Hai đơn vị tiếp tục tập trung nâng cao kiến thức tài chính, kỹ năng số cho hội viên, phụ nữ; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng dịch vụ ngân hàng số an toàn; tăng cường tuyên truyền, cảnh báo các hành vi gian lận, lừa đảo tài chính trên không gian mạng và tín dụng đen. Chương trình tập trung hướng tới thúc đẩy tài chính xanh, hỗ trợ phụ nữ phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững; khuyến khích kết nối nguồn vốn với những dự án đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững.

Phát biểu tại chương trình ký kết, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa NHNN Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025, đóng góp quan trọng trong việc hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính, phát triển sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống.

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại lễ ký kết. (Ảnh: Thoibaonganhang)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, trong bối cảnh nhu cầu tài chính của phụ nữ ngày càng đa dạng, gắn với phát triển kinh tế tư nhân, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 cần tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng, đa dạng hóa giải pháp tài chính và huy động sự tham gia của nhiều chủ thể. Qua đó, phát huy hiệu quả nguồn lực của ngành ngân hàng và mạng lưới Hội LHPN các tỉnh, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận tài chính, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống và tham gia sâu hơn vào các hoạt động kinh tế.

Phó Thủ tướng đề nghị ngành ngân hàng và các cấp Hội LHPN phát huy những kết quả đạt được, chủ động, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, quyết liệt triển khai các nội dung đã thống nhất, tạo chuyển biến thực chất trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện, bình đẳng giới và phát triển bền vững đất nước.