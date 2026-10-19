Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 7 và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030

Ký kết chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 7 và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Dự lễ ký kết có đồng chí Đào Thị Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 7; đại diện các ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn.

Các đại biểu dự lễ ký kết.

Thời gian qua, sự phối hợp giữa ngành Ngân hàng và các cấp Hội Phụ nữ đã góp phần đưa nguồn vốn tín dụng đến với hội viên, hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Đến ngày 30/9/2026, trên địa bàn tỉnh có 3.725 tổ vay vốn do Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý, với 123.855 thành viên vay vốn còn dư nợ; tổng dư nợ đạt 8.365 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tại các chi nhánh Agribank đạt 1.693 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 6.165 tỷ đồng, các tổ chức tài chính vi mô đạt 507 tỷ đồng.

Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 được xây dựng trên cơ sở kế thừa kết quả đã đạt được, mở rộng nội dung hợp tác phù hợp với nhu cầu thực tế của hội viên, phụ nữ. Chương trình xác định các nhóm nội dung phối hợp trọng tâm: Tín dụng chính sách, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số, tài chính xanh, bình đẳng giới và an sinh xã hội.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 7 phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Văn Khiết, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 7 nhấn mạnh: Việc tiếp cận nguồn vốn chính thức và các dịch vụ tài chính an toàn có ý nghĩa thiết thực đối với phụ nữ, nhất là phụ nữ nông thôn, miền núi, phụ nữ thuộc hộ nghèo, phụ nữ khởi nghiệp và phụ nữ làm chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 7 tiếp tục phát huy vai trò quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn; chỉ đạo các tổ chức tín dụng nâng cao chất lượng phục vụ, chủ động tiếp cận khách hàng, phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp, mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính chính thức cho phụ nữ, nhất là những đối tượng còn gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong tuyên truyền, giám sát, hỗ trợ hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu tại lễ ký kết.

Tại lễ ký kết, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khẳng định: Việc ký kết chương trình phối hợp góp phần kết nối nguồn lực, nâng cao hiểu biết tài chính và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế cho phụ nữ. Hội đề ra mục tiêu đến năm 2030, hỗ trợ 4.750 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo đa chiều; hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Để thực hiện hiệu quả chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng, hướng dẫn hội viên sử dụng dịch vụ ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt, phòng ngừa tín dụng đen và lừa đảo tài chính. Các cấp Hội chủ động nắm bắt nhu cầu, giới thiệu phụ nữ đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn theo quy định; hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, sử dụng vốn đúng mục đích; tăng cường phối hợp kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu theo dõi trực tuyến Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2026-2030.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 7 và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện ký kết chương trình phối hợp, thống nhất triển khai các nội dung hỗ trợ hội viên, phụ nữ tiếp cận, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và dịch vụ tài chính, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.