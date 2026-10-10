Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 3 triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, các Vụ, Cục thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo trụ sở chính 4 ngân hàng thương mại lớn của Việt Nam; đại diện các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn 3 tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại Hội nghị đã công bố quyết định của Thống đốc NHNN về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Cao Cường, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh khu vực 4, giữ chức vụ Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh khu vực 3. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 10/10/2026.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho đồng chí Lê Cao Cường.

Phó Thống đốc cùng ban lãnh đạo NHNN Chi nhánh khu vực 3 và khu vực 4 chúc mừng đồng chí Lê Cao Cường.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 3 được thành lập trên cơ sở hợp nhất NHNN chi nhánh các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu, đặt trụ sở tại phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La. Trong quý IV, NHNN Chi nhánh Khu vực 3 đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo, điều hành của NHNN Việt Nam, chính quyền địa phương, chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng trên địa bàn. Chủ động, tích cực tham mưu cho UBND các tỉnh trên địa bàn về lĩnh vực liên quan đến tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối…

Đồng chí Phó Thống đốc, lãnh đạo NHNN Chi nhánh khu vực 3 điều hành hội nghị.

Hiện, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn Khu vực 3 đạt 92.347 tỷ đồng, tăng 8,76% so với cuối năm 2025, tăng 15,95% so với 30/9/2025; tổng dư nợ đạt 99.539 tỷ đồng, tăng 1,11% so với cuối năm 2025, tăng 7,91% so với 30/9/2025. Hoạt động ngoại hối, kinh doanh vàng trên địa bàn ổn định, thanh khoản thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ…

Ngành Ngân hàng trên địa bàn tích cực thực hiện chuyển đổi số; đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt với nhiều sản phẩm và dịch vụ ngân hàng tiện ích. Tổng số giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn đạt hơn 182 triệu giao dịch với tổng giá trị đạt gần 470 nghìn tỷ đồng, tăng 10,98% về số lượng và giảm 14,23% về giá trị.

Đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 3 tiếp tục tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ chính sách tiền tệ, tín dụng, ngoại hối trên địa bàn. Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi đôn đốc và giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng; đẩy mạnh triển khai linh hoạt, có hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng. Các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, đẩy mạnh phối hợp với các sở, ngành triển khai mở rộng các giải pháp ứng dụng dữ liệu cơ sở quốc gia về dân cư trong hoạt động ngân hàng theo Đề án 06 của Chính phủ, góp phần thúc đẩy ngành Ngân hàng trên địa bàn phát triển ổn định, an toàn, hiệu quả và bền vững./.