Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 13 ký kết Chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ 2 tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh

Tham dự tại điểm cầu NHNN chi nhánh Khu vực 13 có các đồng chí: Nguyễn Đài Thy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh; Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và đơn vị liên quan.

Quang cảnh tại điểm cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 13.

Tại buổi lễ, các đại biểu nghe trình bày về kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa NHNN Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025; phương hướng phối hợp giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu tại điểm cầu chính, đồng chí Phạm Gia Túc đề nghị NHNN Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam tăng cường phối hợp, tạo chuyển biến rõ nét về quy mô và hiệu quả hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Hai cơ quan cần hướng trọng tâm hợp tác vào kiến tạo hệ sinh thái đồng bộ, trong đó vốn tín dụng gắn chặt với tư vấn, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ và kết nối thị trường trong các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Đồng thời, ngành Ngân hàng và Hội LHPN các cấp cần phối hợp phổ cập kiến thức tài chính, hướng dẫn kỹ năng thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng ngân hàng số. Nhất là, cần nâng cao ý thức, năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng, chống gian lận, lừa đảo trên không gian mạng, giúp phụ nữ làm chủ công nghệ, giao dịch tài chính an toàn, hiệu quả…

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 13 ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 với Hội Liên hiệp Phụ nữ 2 tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh.

Sau lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa NHNN Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam, NHNN các khu vực và Hội LHPN các tỉnh, thành phố tiến hành ký kết chương trình phối hợp tại các điểm cầu.

Theo đó, NHNN chi nhánh Khu vực 13 ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 với Hội LHPN 2 tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh. Chương trình phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, tài chính toàn diện, bình đẳng giới và an sinh xã hội; tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức, các sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng an toàn, hiệu quả, bình đẳng, góp phần phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.

Ngoài ra, các bên sẽ cụ thể hóa các nội dung phối hợp bằng kế hoạch thực hiện hằng năm, thường xuyên trao đổi thông tin, theo dõi, đánh giá và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Dự kiến, việc sơ kết giữa kỳ được thực hiện vào cuối năm 2028 và tổng kết giai đoạn vào năm 2030.

Dịp này, tại điểm cầu NHNN chi nhánh Khu vực 13 tổ chức tặng hoa chúc mừng nữ lãnh đạo tham dự nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Tại điểm cầu NHNN chi nhánh Khu vực 13 tổ chức tặng hoa chúc mừng nữ lãnh đạo tham dự và chụp ảnh lưu niệm nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.