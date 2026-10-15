Ngân hàng Nhà nước ban hành Kế hoạch hành động góp phần phát triển du lịch Việt Nam

Mục tiêu của kế hoạch nhằm thể chế hóa và thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra liên quan đến ngành Ngân hàng tại Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị đã được Chính phủ cụ thể hóa tại Chương trình hành động của Chính phủ đính kèm Nghị quyết số 263/NQ-CP vào Kế hoạch hành động của NHNN, chương trình phát triển ngành Ngân hàng.

Đồng thời, Kế hoạch được ban hành còn nhằm xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, làm căn cứ để các đơn vị thuộc NHNN tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 263/NQ-CP của Chính phủ nhằm góp phần phát triển du lịch theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, bền vững và tạo giá trị gia tăng cao, phát huy vai trò của du lịch là một động lực tăng trưởng, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển văn hóa, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

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Theo Kế hoạch, NHNN sẽ tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động nhằm xác định rõ du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công; chỉ thị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng, chương trình phát triển ngành Ngân hàng.

Kế hoạch cũng giao các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ truyền thông, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước liên quan đến việc thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; các cơ chế, chính sách, giải pháp của ngành Ngân hàng góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam.

Bên cạnh đó, Kế hoạch giao các đơn vị liên quan của NHNN thực hiện nhiệm vụ xây dựng và triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam; trong đó có giải pháp kết nối, phát triển với các ngành, lĩnh vực (bao gồm ngành du lịch) nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Quyết định số 2214/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.