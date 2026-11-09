Ngân hàng nào đang trả lương nhân viên cao nhất?

Thống kê từ báo cáo tài chính riêng lẻ quý III/2026 của 27 ngân hàng niêm yết cho thấy, tổng chi phí dành cho nhân viên trong 9 tháng đầu năm đạt 93.444 tỷ đồng, tăng 9,3% so với mức 85.516 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tính theo số lượng nhân viên tại thời điểm cuối kỳ, chi phí bình quân toàn ngành đạt khoảng 41,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 10,8% so với mức 37,6 triệu đồng cùng kỳ năm 2025.

Dẫn đầu toàn hệ thống trong giai đoạn này là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Với 22.401 lao động tại thời điểm cuối tháng 9, mức chi phí bình quân tương ứng đạt 65,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 30,3%. Mức thù lao cao đi cùng với lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ, dẫn đầu ngành với lợi nhuận trước thuế 40.440 tỷ đồng, tăng 22% so với 9 tháng cùng kỳ năm ngoái. Mức chi phí này đã tính gộp các khoản lương, tiền thưởng kinh doanh và phụ cấp trợ cấp theo quy định, giúp nhà băng này duy trì vị trí số một toàn ngành về mức đãi ngộ.

Vietcombank) dẫn đầu toàn ngành về mức trả lương cho nhân viên. Ảnh Internet

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) tạo nên cú bứt phá mạnh mẽ khi vươn lên vị trí thứ hai. Tính đến hết quý 3 năm 2026, với tổng quỹ chi cho người lao động đạt 3.808 tỷ đồng trên quy mô 7.665 nhân sự, mức chi trả bình quân tại TPBank đạt 55,2 triệu đồng/người/tháng, đạt mức tăng trưởng tới 24% so với giai đoạn trước.

Vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng thuộc về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB). Tổng chi phí dành cho lực lượng 18.675 lao động của ngân hàng đã được mở rộng lên mức 9.216 tỷ đồng. Nhờ đó, thu nhập bình quân của nhân sự MB tiếp tục duy trì ở mức tiệm cận 55 triệu đồng/người/tháng.

Đến cuối tháng 9, VietinBank trích hơn 11.844 tỷ đồng chi phí nhân sự. Với tổng số 24.277 người, mỗi nhân viên ngân hàng này nhận lương khoảng 54,2 triệu đồng/người/tháng.

Thị trường năm 2026 ghi nhận danh sách các ngân hàng có mức chi đãi ngộ bình quân duy trì vượt ngưỡng trên 40 triệu đồng/tháng. Như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân cũng chứng kiến sự chi trả nhân sự đáng kể. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngân Hàng Quốc Dân (NCB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) đều ghi nhận mức trả lương khá cao.

Các chuyên gia tài chính lưu ý rằng con số thu nhập bình quân trên báo cáo tài chính được tính bằng tổng chi phí nhân sự chia đều cho tổng số lượng lao động. Thực tế thu nhập thực nhận của từng cá nhân sẽ có sự chênh lệch phụ thuộc vào vị trí làm việc, khối kinh doanh hay hỗ trợ, cũng như hiệu quả hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh. Lực lượng nhân sự cấp cao hoặc nhân viên kinh doanh đạt doanh số vượt trội thường nhận mức chi trả cao hơn đáng kể so với mức trung bình chung.

Mặt bằng thu nhập cao vượt trội so với các ngành nghề khác tiếp tục biến ngân hàng thành một trong những lĩnh vực thu hút nhân lực mạnh mẽ nhất năm 2026. Sự đầu tư lớn vào quỹ đãi ngộ thể hiện chiến lược trọng dụng nhân tài của các nhà băng nhằm gia tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường tài chính phát triển nhanh chóng.