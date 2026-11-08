Ngân hàng nào chi bình quân hơn 65 triệu đồng/tháng cho mỗi nhân viên

Theo thống kê từ báo cáo tài chính riêng lẻ của 27 ngân hàng, tổng chi phí dành cho nhân viên trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 93.444 tỷ đồng, tăng 9,3% so với mức 85.516 tỷ đồng cùng kỳ năm trước (YoY).

Tính theo số lượng nhân viên tại thời điểm cuối kỳ, mức chi phí bình quân đạt khoảng 41,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 10,8% so với mức 37,6 triệu đồng của cùng kỳ năm 2025.

Vietcombank dẫn đầu Top 10 ngân hàng chi mạnh nhất cho nhân viên

Đứng đầu bảng xếp hạng là Vietcombank với mức chi phí bình quân cho nhân viên đạt 65,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là ngân hàng ghi nhận tốc độ tăng chi phí bình quân cao nhất trong nhóm khảo sát.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vietcombank dành 13.231 tỷ đồng cho chi phí nhân viên, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm 2025. Tại thời điểm cuối tháng 9/2026, ngân hàng có 22.401 nhân viên, giảm 253 người so với cuối năm trước.

Vị trí thứ hai thuộc về TPBank với mức chi bình quân 55,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 24% so với cùng kỳ. Tổng chi phí nhân viên trong 9 tháng đầu năm của TPBank đạt 3.808 tỷ đồng, với quy mô nhân sự tại cuối quý 3/2026 là 7.665 người.

Trước đó, trong quý 1/2026, TPBank từng đứng đầu bảng xếp hạng với mức chi bình quân hơn 68 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, xét lũy kế 9 tháng, ngân hàng này đã nhường vị trí dẫn đầu cho Vietcombank.

Xếp thứ ba là VietinBank, với mức chi bình quân đạt 49,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Tổng chi phí nhân viên của VietinBank trong 9 tháng đầu năm đạt 10.936 tỷ đồng.

Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Techcombank và BIDV. Trong đó, Techcombank đứng thứ tư với mức chi bình quân 47,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,9% so với cùng kỳ. BIDV xếp thứ năm với 45 triệu đồng/người/tháng, tăng 7,4% YoY.

Cả ba ngân hàng có vốn Nhà nước chi phối gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV đều góp mặt trong Top 5 ngân hàng có mức chi phí bình quân cho nhân viên cao nhất trong 9 tháng đầu năm 2026.

Ở nửa sau bảng xếp hạng, SHB đứng thứ 6 với mức chi bình quân 44,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Theo sau là Sacombank, đạt 43,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,3% YoY.

Ngân hàng NCB đứng thứ 8 với mức chi bình quân 43,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 23,9% so với cùng kỳ. Đây là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng chi phí bình quân cao nhất trong Top 10.

Hai vị trí cuối cùng thuộc về ACB và MB, với mức chi bình quân lần lượt đạt 43,1 triệu đồng và 42,8 triệu đồng/người/tháng.

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Chi phí nhân viên tăng tại nhiều ngân hàng dù quy mô nhân sự thu hẹp

Ngoài Top 10, mức chi phí bình quân cho nhân viên tại các ngân hàng còn lại có sự chênh lệch giữa các ngân hàng vừa và nhỏ.

Ngân hàng VIB ghi nhận mức chi bình quân 37,7 triệu đồng/người/tháng, trong khi LPBank đạt 35,5 triệu đồng. Ngân hàng ABBank xếp tiếp theo với 35,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 18,5% so với cùng kỳ.

Ở nhóm có mức chi từ 30 triệu đồng đến dưới 35 triệu đồng/người/tháng, SeABank và BVBank cùng đạt khoảng 34,1 triệu đồng, HDBank đạt 32,7 triệu đồng, VPBank đạt 32,4 triệu đồng và Bac A Bank đạt 32 triệu đồng.

Trong khi đó, MSB ghi nhận mức chi bình quân 31,6 triệu đồng/người/tháng, Nam A Bank đạt 29,8 triệu đồng và VietABank đạt 28,5 triệu đồng.

Nhóm ngân hàng có mức chi bình quân dưới 30 triệu đồng/người/tháng còn gồm PGBank, VietBank, KienlongBank, Eximbank, Saigonbank và OCB. Trong đó, OCB có mức chi thấp nhất trong 27 ngân hàng được khảo sát, đạt 11,3 triệu đồng/người/tháng.

Xét về tốc độ tăng trưởng, Vietcombank dẫn đầu với mức tăng 30,3% so với cùng kỳ. Theo sau là LPBank tăng 29,9%, BVBank tăng 27,2% và TPBank tăng 24% YoY.

Một số ngân hàng khác cũng ghi nhận mức tăng hai chữ số, gồm NCB tăng 23,9%, MB tăng 19,8%, ABBank tăng 18,5%, VietABank tăng 18,2% và Nam A Bank tăng 16,7% YoY.

Ở chiều ngược lại, 6 ngân hàng có mức chi phí bình quân cho nhân viên giảm so với cùng kỳ, gồm KienlongBank, Eximbank, VPBank, SeABank, HDBank và VIB.

Trong đó, KienlongBank ghi nhận mức giảm mạnh nhất, tới 20,9%, từ 33 triệu đồng xuống còn 26,1 triệu đồng/người/tháng. Eximbank giảm 8,8%, trong khi VPBank giảm 7,6% YoY.

Thống kê cũng cho thấy, tổng số nhân viên của 27 ngân hàng tại thời điểm cuối tháng 9/2026 là 249.245 người, thấp hơn mức 252.664 người tại mốc so sánh năm trước, tương ứng giảm 3.419 người.

Như vậy, dù quy mô nhân sự tại các ngân hàng trong nhóm khảo sát thu hẹp, tổng chi phí dành cho người lao động vẫn tăng hơn 9% so với cùng kỳ. Chi phí bình quân cho nhân viên được tính từ tổng chi phí nhân viên ghi nhận trên báo cáo tài chính chia cho số lượng lao động tại thời điểm cuối kỳ và số tháng tương ứng. Chỉ tiêu này không đồng nghĩa với tiền lương thực nhận của người lao động, do chi phí nhân viên có thể bao gồm tiền lương, thưởng, phụ cấp và các khoản đóng góp theo quy định.