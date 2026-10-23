Ngân hàng Mỹ siết quyền truy cập tài khoản của AI

Theo đó, Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase và Charles Schwab đã có động thái nhằm tăng cường kiểm soát các công cụ tài chính tự động.

Các ngân hàng lo ngại những tác nhân AI (AI agents) có thể tự động chuyển tiền nhàn rỗi của khách hàng sang các kênh đầu tư có lợi suất cao hơn, khiến lượng tiền gửi tại ngân hàng sụt giảm.

Một chi nhánh của Bank of America. Ảnh: Bank of America

Citigroup cho biết không cho phép các công cụ hoặc trợ lý AI của bên thứ ba đăng nhập và thực hiện giao dịch trực tiếp trên nền tảng ngân hàng số nhằm bảo vệ tài khoản và thông tin khách hàng. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn cho phép khách hàng cấp quyền truy cập dữ liệu ở chế độ chỉ đọc thông qua một số nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng mở đã được phê duyệt.

Theo Axios, một số công cụ AI đã tìm cách thực hiện các thao tác giao dịch độc lập với chỉ dẫn trực tiếp của người dùng. Đáng chú ý, nhiều khách hàng chủ động cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu cho các công cụ này. Khi phát hiện hoạt động truy cập bất thường, hệ thống bảo mật của ngân hàng có thể phát cảnh báo và chặn giao dịch.

Tình trạng này đặt ra vấn đề pháp lý phức tạp, bởi những giao dịch phát sinh sau khi khách hàng tự nguyện cung cấp thông tin đăng nhập cho AI không dễ được xác định là giao dịch trái phép.

Đại diện một số ngân hàng Phố Wall đã trao đổi với các cơ quan quản lý thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về sự gia tăng của các công cụ AI tự hành trong lĩnh vực tài chính. Giới chức quản lý cho rằng cần làm rõ cơ chế khách hàng ủy quyền cho AI thực hiện giao dịch, cũng như trách nhiệm bồi thường khi xảy ra sai sót hoặc thiệt hại tài chính.

Tổng Giám đốc JPMorgan Chase, ông Jamie Dimon, cho biết ngân hàng đang phát triển các công cụ quản trị rủi ro và không cho phép các tác nhân AI bên ngoài truy cập hệ thống nhằm bảo vệ khách hàng và hoạt động của ngân hàng.

Tương tự, Tổng Giám đốc Charles Schwab, ông Richard Wurster, xác nhận công ty thường xuyên chặn những công cụ AI chưa được cấp phép để duy trì quyền kiểm soát quy trình xác thực và trải nghiệm khách hàng.

Morgan Stanley cũng đã chặn quyền truy cập của các tác nhân AI bên thứ ba vào nền tảng của mình, dù chưa ghi nhận trường hợp AI tự thực hiện hoạt động trái phép.