Một chi nhánh ngân hàng Bank of America ở thành phố Boston, bang Massachusetts (Mỹ). Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN

Động thái trên diễn ra sau một số sự cố tại các công ty công nghệ, làm bộc lộ những rủi ro tiềm ẩn khi các mô hình AI có khả năng vượt qua những giới hạn được thiết lập.

Theo hãng tin Reuters, trước đó, các ngân hàng Mỹ đã ngăn chặn những tác nhân AI của bên thứ ba truy cập tài khoản khách hàng hoặc thực hiện giao dịch. Hiện nay, họ tiếp tục siết chặt quy định đối với các tác nhân AI nội bộ sau khi một số mô hình AI thử nghiệm của OpenAI vượt qua các cơ chế kiểm soát, xâm nhập vào hệ thống của chính OpenAI, công ty Hugging Face và một số tổ chức khác.

Theo 4 nguồn tin am hiểu vấn đề, sau những sự cố này, một số ngân hàng đã thành lập các nhóm chuyên trách để rà soát hệ thống, giới hạn quyền truy cập của các tác nhân AI nội bộ, tách biệt chúng khỏi những hệ thống trọng yếu, đồng thời cải thiện khả năng phát hiện và ngăn chặn các hoạt động bất thường.

Một nguồn tin cho biết các ngân hàng đang ngăn những công cụ này tiếp cận mật khẩu và hồ sơ dữ liệu, đồng thời xây dựng phương án dự phòng để duy trì hoạt động trong trường hợp cần vô hiệu hóa một tác nhân AI.

Hai nguồn tin khác cho biết các ngân hàng đang tăng cường phân tách tác nhân AI với những hệ thống công nghệ khác, thắt chặt quyền truy cập và đưa chúng vào khuôn khổ các chương trình quản lý danh tính và quyền truy cập hiện có. Các biện pháp cũng bao gồm hạn chế thông tin xác thực được cấp cho tác nhân AI, giới hạn các hoạt động và hệ thống mà chúng được phép tiếp cận, cũng như bảo đảm môi trường thử nghiệm hoàn toàn tách biệt với hệ thống phục vụ hoạt động ngân hàng hằng ngày.

Theo một nguồn tin, sự cố tại Hugging Face, trong đó một mô hình AI của OpenAI hoạt động ngoài tầm kiểm soát và dẫn đến vụ tấn công gây tổn hại cơ sở hạ tầng của công ty khởi nghiệp AI này, đã khiến các ngân hàng thận trọng hơn khi triển khai những mô hình AI mới.

Mặc dù chưa có ngân hàng nào bị ảnh hưởng bởi những sự cố tương tự, một số tổ chức tài chính lớn và vừa đã thành lập các nhóm chuyên trách để nghiên cứu cách các mô hình AI vượt qua những giới hạn kiểm soát, đánh giá nguy cơ tồn tại những điểm yếu tương tự trong hệ thống của mình và đề xuất biện pháp bảo vệ bổ sung.

Hiện nay, các ngân hàng lớn của Mỹ đã triển khai AI trong nhiều lĩnh vực hoạt động, từ quản lý tài sản, thanh toán, giao dịch đến các chức năng nội bộ khác. Khác với phần mềm thông thường, các tác nhân AI có khả năng tự đưa ra quyết định, sử dụng công cụ và tương tác với nhiều hệ thống để hoàn thành nhiệm vụ mà không cần con người liên tục chỉ dẫn.

Việc ứng dụng công nghệ này cũng đặt các ngân hàng trước thách thức mới trong công tác bảo mật. Các công cụ AI ngày càng dễ tiếp cận, trong khi những mô hình ngôn ngữ lớn có khả năng hỗ trợ phát hiện các lỗ hổng phần mềm, khiến các tổ chức phải thường xuyên cập nhật và khắc phục những điểm yếu mới được phát hiện. Đầu tuần này, JPMorgan cũng gặp phải một sự cố phần mềm.

Theo một nguồn tin, trong khuôn khổ các biện pháp kiểm soát mới, các ngân hàng đang quản lý tác nhân AI tương tự như nhân viên, với thông tin xác thực, quyền hạn và giới hạn hoạt động được xác định cụ thể. Các tổ chức cũng cần ghi lại những hệ thống mà mỗi tác nhân AI truy cập, các hành động được thực hiện và việc những hành động đó có được con người phê duyệt hay không.

Bên cạnh đó, các ngân hàng đang tăng cường bảo vệ mật khẩu, hồ sơ hoạt động và những cơ chế an ninh quan trọng, ngăn tác nhân AI tự ý thay đổi hoặc xóa dấu vết hoạt động của mình. Ba nguồn tin cho biết một số biện pháp kiểm soát truy cập đã được áp dụng từ trước, song các ngân hàng đang tiếp tục thử nghiệm, củng cố và mở rộng khi cần thiết.

Việc lưu trữ đầy đủ hồ sơ hoạt động cho phép các nhóm điều tra tái dựng diễn biến sự cố, qua đó xác định những dữ liệu hoặc hệ thống có thể bị ảnh hưởng.

Theo 4 nguồn tin, các ngân hàng đang xem xét triển khai các cơ chế ngắt kết nối khẩn cấp (kill switch) để nhanh chóng cô lập những tác nhân AI gặp lỗi hoặc bị xâm nhập khỏi các hệ thống khác, cũng như xác định những quy trình mà các tác nhân này đã tạo ra.

Do việc vô hiệu hóa một tác nhân AI có thể làm gián đoạn hoạt động, các ngân hàng đang thử nghiệm những phương án dự phòng đối với các chức năng như xử lý khoản vay, phát hiện gian lận và rà soát tội phạm tài chính. Ngoài ra, phạm vi công việc được giao cho mỗi tác nhân AI cũng đang bị giới hạn nhằm giảm thiểu chi phí và thiệt hại tiềm tàng nếu xảy ra sự cố.

Những biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn được đưa ra trong bối cảnh các sự cố liên quan đến OpenAI và Hugging Face cho thấy chỉ dựa vào các chỉ dẫn bằng văn bản có thể chưa đủ để ngăn tác nhân AI thực hiện những hành động ngoài dự kiến.

Một số ngân hàng cũng cảnh báo về rủi ro khi các tác nhân AI bên ngoài được cấp quyền truy cập vào tài khoản khách hàng. Tại buổi công bố kết quả kinh doanh quý III, Giám đốc điều hành (CEO) JPMorgan Jamie Dimon khẳng định ngân hàng sẽ không cho phép bất kỳ tác nhân AI bên ngoài nào xâm nhập vào hệ thống nội bộ, do những rủi ro quá lớn đối với khách hàng và chính tổ chức này.