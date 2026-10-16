Ngân hàng Mỹ chi hàng trăm triệu USD vá lỗ hổng bị AI phát hiện

Thông tin được CEO Bank of America Brian Moynihan xác nhận với đài CNBC sau khi ngân hàng công bố báo cáo tài chính quý III.

Bank of America cho biết thuê 1.000 nhân sự hợp đồng trong quý II để hỗ trợ vá lỗi phần mềm. Ảnh: Bloomberg

Ông Moynihan cho biết ngay từ đầu năm nay, ngân hàng lớn thứ hai nước Mỹ đã phải triển khai chiến dịch khẩn cấp để rà soát và củng cố toàn bộ mã nguồn nội bộ cũng như mã nguồn do các nhà cung cấp bên thứ ba phát triển.

"Chúng tôi đã bổ sung 1.000 nhân sự hợp đồng trong quý II để hỗ trợ công tác vá lỗi phần mềm. Đội ngũ này hiện vẫn tiếp tục làm việc cùng 3.000 nhân sự nội bộ chuyên trách", ông Moynihan chia sẻ.

Trong buổi làm việc với các nhà phân tích, lãnh đạo ngân hàng tiết lộ chi phí dành cho khắc phục sự cố phần mềm kết hợp với tuân thủ quy định chống rửa tiền trong quý III đã tiêu tốn "hơn vài trăm triệu USD".

Đây là một trong những lần đầu tiên một tập đoàn tài chính quy mô lớn của Mỹ công khai chi tiết về quân số và ngân sách khổng lồ phải bỏ ra để tự vệ trước mô hình Mythos. Trước đó, Anthropic đã phát hành giới hạn mô hình này vào tháng 4 cho một nhóm nhỏ gồm các ngân hàng, hãng công nghệ và cơ quan chính phủ nhằm mục đích thử nghiệm an ninh mạng.

Thực tế này phơi bày tính hai mặt của AI. Trong khi công nghệ hứa hẹn nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí, năng lực phân tích của những mô hình như Mythos lại có thể bóc trần những lỗ hổng bảo mật đã tồn tại hàng chục năm trong hệ thống, buộc các doanh nghiệp phải bước vào cuộc chạy đua phòng thủ tốn kém.

"Chúng tôi buộc phải đi trước một bước, đồng thời phải tỉnh táo nhận ra rằng những đơn vị phát triển các phần mềm này cũng chính là những bên đang tìm cách bán dịch vụ bảo mật cho chúng tôi", ông Moynihan nhận định.

Theo vị CEO, mức chi tiêu tăng vọt này chỉ mang tính tạm thời. Theo ông, khi hệ thống mã nguồn tồn đọng đã được vá kín, khối lượng công việc và chi phí khắc phục sẽ giảm dần theo thời gian.

Ở chiều ngược lại, AI vẫn đang đóng vai trò cắt giảm chi phí vận hành tại các mảng khác của ngân hàng. Bank of America hiện triển khai khoảng 130 dự án ứng dụng AI nội bộ, dự kiến mức tiết kiệm chi phí sẽ tăng từ 300 triệu USD trong năm nay lên 700 triệu USD vào năm 2027.

Đồng thời, quy mô nhân sự của ngân hàng cũng đã giảm khoảng 3.400 người trong năm qua sau khi cắt giảm 5% vị trí quản lý, dù ngân hàng không nêu rõ tỷ lệ cắt giảm này xuất phát trực tiếp từ việc ứng dụng AI là bao nhiêu.

(Theo CNBC)