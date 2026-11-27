Khác biệt về kỳ vọng

Số liệu từ báo cáo Trải nghiệm khách hàng Việt Nam 2027 được SOI.Pro công bố cho thấy sự khác biệt lớn về kỳ vọng giữa doanh nghiệp và khách hàng, đặc biệt trong ngành tài chính ngân hàng.

Khi được hỏi về tiêu chí quan trọng nhất mà khách hàng kỳ vọng, hơn một nửa nhà băng lựa chọn yếu tố "nhân viên thấu cảm và chuyên nghiệp". Thế nhưng, ở chiều ngược lại, chỉ có 15,6% người tiêu dùng coi đây là ưu tiên hàng đầu.

Mức chênh lệch lên tới gần 40% cho thấy một khác biệt rõ rệt. Lý giải về số liệu này, bà Nguyễn Thị Thùy Phương, Phó tổng giám đốc SHB cho rằng kết quả khảo sát phản ánh đúng tâm lý thực tế của người dùng.

"Khách hàng thông thường đánh giá dịch vụ thông qua kết quả cụ thể mà họ nhận được. Họ đến ngân hàng trước hết để giải quyết đúng nhu cầu, giao dịch phải nhanh và chính xác. Đương nhiên, không ai đến ngân hàng để tìm kiếm sự thấu cảm đơn thuần", bà Phương nói.

Bà Nguyễn Thị Thùy Phương, Phó tổng giám đốc SHB. Ảnh: SOI.Pro

Theo lãnh đạo SHB, việc giải quyết đúng nhu cầu, nhanh chóng và chính xác thuộc về nhóm "yếu tố nền tảng". Đây là điều kiện bắt buộc doanh nghiệp phải làm tốt. Nếu làm không tốt, khách hàng sẽ lập tức thất vọng và rời đi. Nhưng nếu làm tốt hơn nữa, người dùng cũng chỉ xem đó là trách nhiệm hiển nhiên của nhà băng.

"Khách hàng không gọi tên sự thấu cảm không có nghĩa là họ không cần. Năng lực thực hiện đúng cam kết sẽ giúp khách hàng hài lòng, sự nhất quán và trách nhiệm sẽ tạo dựng niềm tin, nhưng sự thấu cảm mới là thứ mang lại sự gắn kết và lòng trung thành lâu dài. Tuy nhiên, muốn đạt được sự gắn kết đó, doanh nghiệp buộc phải hoàn thành thật tốt các yêu cầu nền tảng trước", Phó tổng giám đốc SHB nói.

Nhìn rộng ra toàn thị trường, bà Lê Thị Thương, Phó tổng giám đốc SYCA cho biết sự khác biệt này diễn ra phổ biến ở cả 15 ngành nghề được khảo sát. Tính chung các lĩnh vực, có 40,6% doanh nghiệp coi thấu cảm là số một, trong khi chỉ 22,4% người tiêu dùng chọn tiêu chí này.

Thay vào đó, bộ ba "nhanh, đúng, chính xác" luôn là điều kiện tiên quyết được khách hàng nhắc tới nhiều nhất. Tốc độ phục vụ đang trở thành áp lực lớn khi 56,3% người tiêu dùng mong muốn doanh nghiệp cải thiện thời gian xử lý và 45,5% khẳng định tốc độ là yếu tố quyết định việc họ có hài lòng hay không.

Nỗi khổ của ngành công nghệ

Thực tế, sự lệch pha giữa mong muốn của doanh nghiệp và nhu cầu thực tế của người dùng không chỉ xảy ra tại các nhà băng, mà còn là bài toán lớn với ngành công nghệ.

Với kinh nghiệm cung cấp giải pháp cho hơn 400.000 doanh nghiệp, ông Lê Hồng Quang, Tổng giám đốc MISA thừa nhận doanh nghiệp phần mềm rất dễ rơi vào cái bẫy "quá say mê sản phẩm". Đội ngũ kỹ sư thường hăm hở thiết kế thêm thật nhiều tính năng mới, tạo ra hàng loạt báo cáo phức tạp vì nghĩ rằng điều đó sẽ mang lại giá trị lớn cho khách hàng.

Ông Quang cho biết: "Trước đây, đội ngũ phát triển sản phẩm của chúng tôi rất nhiệt tình làm những tính năng mất nhiều tháng trời. Thế nhưng cả năm sau quay lại kiểm tra, khách hàng có khi chỉ dùng đúng một lần. Càng đưa vào nhiều tính năng, giao diện càng phức tạp, người dùng càng khó tiếp cận và khó sử dụng".

Theo ông, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ thực tế chỉ cần ba điều cơ bản: dễ, rẻ và nhanh. Dễ là không cần quy trình phức tạp, chỉ mất vài ngày là nhân viên có thể sử dụng thành thạo. Nhanh là đưa vào vận hành vài tuần phải thấy ngay kết quả về doanh thu hoặc quản trị. Và rẻ là chi phí hợp lý, không đòi hỏi chỉnh sửa riêng biệt.

Ông Lê Hồng Quang, Tổng giám đốc MISA. Ảnh: SOI.Pro

Khi doanh nghiệp "nhồi nhét" quá nhiều chức năng mà bỏ quên thao tác tiện lợi hàng ngày, nỗ lực công nghệ đó chỉ đem lại sự lãng phí.

Báo cáo của SOI.Pro cũng chỉ ra rằng, trong ngành phần mềm, 44,4% khách hàng phản ánh thông tin tư vấn ban đầu thiếu rõ ràng, dẫn đến việc khi đưa vào sử dụng thì không đáp ứng đúng nhu cầu. Ngoài ra, quy trình đăng ký rườm rà và việc phải khai báo thông tin nhiều lần cũng là rào cản lớn.

Đặc biệt, khách hàng trong nước ngày càng có xu hướng ít kiên nhẫn hơn. Ông Quang chia sẻ: "Khi chúng tôi dùng phần mềm của các hãng nước ngoài, nếu gặp sự cố, họ thường cam kết phản hồi trong ngày làm việc tiếp theo. Nhưng tại Việt Nam, MISA đặt mục tiêu phản hồi ngay lập tức cho 95% khách hàng qua các kênh trực tuyến. Chỉ cần 5% còn lại phải chờ đợi khoảng 45 phút là người dùng đã bày tỏ sự bức xúc".

Nhìn vào thực trạng này, bà Lê Thị Thương cho rằng các doanh nghiệp thường đo lường chất lượng dịch vụ dựa trên sự nỗ lực nội bộ, chẳng hạn như đã bổ sung thêm tính năng mới hay nâng cấp hệ thống hiện đại ra sao.

Trong khi đó, người tiêu dùng chỉ đánh giá dịch vụ dựa trên kết quả cuối cùng mà họ nhận được. Khi doanh nghiệp không đứng ở vị trí của khách hàng để nhìn nhận vấn đề, sự lệch pha là điều khó tránh khỏi.

Chuẩn rồi mới chuyển

Để thu hẹp khoảng cách giữa nỗ lực vận hành và cảm nhận thực tế của người dùng, cả ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ đều phải trải qua những bài học đắt giá trong việc tái cấu trúc quy trình.

Tại SHB, bà Nguyễn Thị Thùy Phương kể lại một câu chuyện thực tế về dự án số hóa quy trình mở tài khoản. Dự án này từng được xem là hình mẫu thành công khi giúp 85% giao dịch mở tài khoản được thực hiện trên kênh trực tuyến, rút ngắn 65% thời gian xử lý và tiết kiệm hàng trăm nhân sự vận hành mỗi năm.

Tuy nhiên, khi nhìn sâu vào hành trình thực tế của người dùng, ngân hàng phát hiện ra có tới 20% khách hàng không thể tự hoàn tất giao dịch trên ứng dụng, buộc phải gọi lên tổng đài hoặc tìm đến phòng giao dịch để nhờ hỗ trợ.

Đang xuất hiện sự khác biệt lớn về kỳ vọng giữa doanh nghiệp và khách hàng về trải nghiệm. Ảnh: SOI.Pro

"Doanh nghiệp thường có thói quen tối ưu hóa theo từng công đoạn nội bộ, nhưng khách hàng lại đánh giá trên toàn bộ hành trình liền mạch. Nếu chúng ta đem một quy trình vốn đang phức tạp đi số hóa, vô hình trung chúng ta chỉ đang đẩy sự phiền toái từ nhân viên ngân hàng sang cho khách hàng tự gánh chịu", bà Phương chia sẻ.

Từ đó, SHB kiên trì áp dụng nguyên tắc "Chuẩn rồi mới chuyển" trong suốt ba năm qua. Toàn bộ quy trình trước khi chuyển sang bộ phận công nghệ để lập trình đều phải đi qua bộ phận tối ưu hóa để rà soát, kiên quyết cắt bỏ những bước trung gian không tạo ra giá trị cho người dùng.

Đồng thời, ngân hàng bổ sung các chỉ số đo lường trải nghiệm thực tế, như tỷ lệ khách hàng tự hoàn tất giao dịch hay mức độ nỗ lực của người dùng, làm điều kiện tiên quyết để nghiệm thu dự án thay vì chỉ nhìn vào các con số kỹ thuật.

Tương tự, tại MISA, giải pháp được đưa ra là áp dụng triết lý xem chính mình là khách hàng đầu tiên. Trước khi quyết định phát triển một tính năng mới, doanh nghiệp phải khảo sát kỹ lưỡng xem có bao nhiêu phần trăm khách hàng thực sự cần, tính năng đó giúp tiết kiệm bao nhiêu thời gian, chi phí, hay chỉ đơn thuần giải quyết nỗi lo mang tính cảm tính. Sau khi đưa vào sử dụng, hệ thống sẽ tự động đo lường tần suất sử dụng thực tế để quyết định giữ lại hay loại bỏ.

Ông Lê Hồng Quang nhận định, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản cách tiếp cận phần mềm. Nếu trước đây phần mềm là công cụ để con người nhập liệu và xử lý số liệu, thì nay khách hàng kỳ vọng phần mềm thông minh có thể tự động làm thay công việc cho họ.

Do đó, trải nghiệm tốt nhất hiện nay không phải là bày ra thật nhiều nút bấm phức tạp, mà là làm sao để người dùng phải thao tác ít nhất nhưng công việc vẫn chạy trơn tru.