Mua lại trái phiếu cũ

Thị trường trái phiếu ngân hàng những tháng cuối năm nay ghi nhận hoạt động mua lại trước hạn diễn ra tại nhiều nhà băng. Đáng chú ý, không ít lô trái phiếu được tất toán khi mới lưu hành một thời gian ngắn hoặc còn cách ngày đáo hạn nhiều năm.

Ngân hàng Vietcombank vừa công bố hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã VCBH2131003 vào ngày 19/11/2026, với giá trị mua lại thực tế 1,067 tỷ đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 19/11/2021, tổng giá trị 600 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 19/11/2031. Như vậy, ngân hàng đã tất toán khoản nợ sớm 5 năm.

Ngân hàng Vietcombank tất toán lô trái phiếu 950 tỷ đồng trước hạn 5 năm (ảnh: VCB).

Trước đó, ngày 16/11, Vietcombank cũng mua lại toàn bộ lô trái phiếu VCBH2131001, gồm 950 trái phiếu, tổng giá trị phát hành 950 tỷ đồng. Lô này được phát hành từ ngày 15/11/2021, kỳ hạn 10 năm. Giá trị mua lại thực tế hơn 1,067 tỷ đồng/trái phiếu.

Chỉ trong vài ngày, Vietcombank đã mua lại trước hạn hai lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.550 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây đều là trái phiếu phát hành để tăng vốn cấp 2, bổ sung nguồn vốn hoạt động, phục vụ nhu cầu cho vay trung và dài hạn, đồng thời nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng các tỷ lệ an toàn hoạt động.

Ngân hàng VietinBank cũng vừa chi 100 tỷ đồng tất toán lô trái phiếu CTGL2331008 vào ngày 23/11. Trái phiếu được phát hành ngày 23/11/2023, kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn năm 2031. Việc mua lại giúp ngân hàng kết thúc nghĩa vụ nợ sớm 5 năm.

Trong khi đó, Ngân hàng VIB có quy mô mua lại lớn hơn đáng kể. Từ ngày 28/8 đến 17/11/2026, ngân hàng đã hoàn tất mua lại trước hạn 5 lô trái phiếu phát hành trong năm 2025, tổng mệnh giá 10.200 tỷ đồng.

Các lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất danh nghĩa từ 5,6-6,4%/năm. Chỉ sau khoảng một năm lưu hành, VIB đã tất toán toàn bộ nghĩa vụ gốc, sớm gần 2 năm so với kế hoạch ban đầu.

Cụ thể, ba lô VIB12501, VIB12502 và VIB12503 có tổng giá trị 4.200 tỷ đồng, cùng mức lãi suất 5,6%/năm. Tiếp đó, ngày 27/10, ngân hàng mua lại 3.000 tỷ đồng trái phiếu VIB12506 với lãi suất 6%/năm. Ngày 17/11, VIB tiếp tục tất toán lô VIB12507 trị giá 3.000 tỷ đồng, lãi suất 6,4%/năm. Tổng số tiền thanh toán cho đợt mua lại này là 3.192 tỷ đồng, gồm 3.000 tỷ đồng tiền gốc và 192 tỷ đồng tiền lãi.

Hoạt động này dự kiến chưa dừng lại. Ngày 7/12, VIB lên kế hoạch mua lại trước hạn 3.000 tỷ đồng trái phiếu mã VIB12508. Nếu hoàn tất, tổng giá trị trái phiếu được ngân hàng mua lại trong chuỗi giao dịch sẽ lên 13.200 tỷ đồng.

Tất toán trái phiếu lãi thấp, cần vốn mới

Điểm đáng chú ý là trong khi mua lại trước hạn các lô trái phiếu cũ, nhiều ngân hàng vẫn tiếp tục phát hành trái phiếu mới với quy mô hàng nghìn tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn. Diễn biến này cho thấy mua lại trái phiếu không đồng nghĩa với việc các nhà băng giảm nhu cầu huy động vốn.

Điển hình, VietinBank ngày 3/11 vừa qua đã hoàn tất chào bán 120 triệu trái phiếu mã CTG2632T2/01 cho 1.773 nhà đầu tư trong nước, thu về 12.000 tỷ đồng. Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 6 năm, lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,25%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng một lần.

Theo phương án được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, VietinBank được chào bán tổng cộng 160 triệu trái phiếu, chia thành hai đợt. Sau đợt đầu tiên huy động 12.000 tỷ đồng, ngân hàng dự kiến tiếp tục phát hành 40 triệu trái phiếu mã CTG2632T2/02, tương ứng 4.000 tỷ đồng.

Như vậy, tổng quy mô huy động theo kế hoạch của đợt phát hành này lên tới 16.000 tỷ đồng. VietinBank cho biết mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời bổ sung nguồn lực cho vay nền kinh tế.

Ngân hàng MSB cũng thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2026 với tổng giá trị tối đa 1.800 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Đáng chú ý, nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi được bảo lãnh bởi Quỹ bảo lãnh tín dụng và đầu tư (CGIF), một quỹ tín thác thuộc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

MSB chưa công bố thời điểm phát hành cụ thể, khối lượng chào bán thực tế và lãi suất áp dụng. Tuy nhiên, việc tiếp tục huy động vốn qua kênh trái phiếu cho thấy nhu cầu bổ sung nguồn lực trung và dài hạn vẫn hiện hữu.

Trước đó, MSB cũng đã hoàn tất mua lại 1.000 trái phiếu vào ngày 13/11/2026, với giá trị mua lại thực tế 1,052 tỷ đồng/trái phiếu.

Diễn biến mua lại trái phiếu cũ và phát hành trái phiếu mới diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng phải cạnh tranh huy động tiền gửi, mặt bằng lãi suất vẫn "neo" cao và nhu cầu vốn phục vụ tín dụng cuối năm gia tăng.