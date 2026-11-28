Mở rộng cơ hội từ dòng vốn FDI

Theo Cục Thống kê, trong 10 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI thực hiện ước đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1%.

Vốn đăng ký tăng mạnh cho thấy triển vọng thu hút đầu tư, trong khi vốn thực hiện phản ánh nguồn lực được đưa vào nền kinh tế. Tuy nhiên, không phải toàn bộ dự án đăng ký trong kỳ sẽ được triển khai ngay. Nhu cầu vay ngân hàng còn phụ thuộc vào tiến độ đầu tư, khả năng bố trí vốn chủ sở hữu và nguồn tài trợ từ công ty mẹ.

Cơ hội kinh doanh của các ngân hàng còn đến từ hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu của những doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam.

Nhiều ngân hàng thương mại đã chú trọng phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính chuyên biệt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của doanh nghiệp FDI. Ảnh: Nguyên Tình

Trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 405,31 tỷ USD, tăng 33%, chiếm 81,2% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Kim ngạch nhập khẩu của khu vực này đạt 379,55 tỷ USD, tăng 43,2% so với cùng kỳ.

Quy mô xuất nhập khẩu lớn kéo theo nhu cầu thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ, bảo lãnh và tài trợ thương mại. Đây là những dịch vụ mà ngân hàng có thể cung cấp thường xuyên, kể cả khi doanh nghiệp không có nhu cầu vay vốn lớn.

Trong những năm gần đây, nhiều ngân hàng thương mại đã chú trọng phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính chuyên biệt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của doanh nghiệp FDI.

ACB triển khai chương trình AFDI – Đón đầu tương lai với bốn nhóm giải pháp theo từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. SHB cũng phát triển các gói S.FIRST, S.INVEST, S.COOPERATION và S.GROWTH, phục vụ nhu cầu mở tài khoản vốn đầu tư, xây dựng nhà xưởng, bổ sung vốn lưu động và mở rộng sản xuất.

Agribank triển khai chương trình tín dụng dành cho doanh nghiệp FDI năm 2026 với quy mô 5.000 tỷ đồng và 100 triệu USD. Sacombank công bố gói tín dụng 10.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp mới thuộc nhóm xuất nhập khẩu và FDI.

Cùng với phát triển sản phẩm, một số ngân hàng còn thay đổi phương thức tiếp cận khách hàng. Ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB, cho biết ngân hàng đã thành lập khối FDI chuyên trách, đồng thời xúc tiến mở rộng hiện diện tại một số thị trường châu Á.

Tiếp cận nhà đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị dự án giúp ngân hàng hiểu rõ hơn kế hoạch sử dụng vốn, phương thức thanh toán và nhu cầu tài chính của doanh nghiệp khi đi vào sản xuất.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của khu vực FDI mở ra nhiều cơ hội phát triển tín dụng, thanh toán quốc tế và các dịch vụ tài chính cho ngân hàng thương mại. Ảnh: Nguyên Tình

Cạnh tranh về chất lượng và chi phí dịch vụ

Đối với doanh nghiệp FDI, ngoài lãi vay, các khoản phí thanh toán quốc tế, chênh lệch tỷ giá và thời gian xử lý giao dịch cũng ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh.

Một doanh nghiệp thường xuyên nhập khẩu nguyên liệu cần bố trí nguồn tiền phù hợp với lịch giao hàng và thời hạn thanh toán cho đối tác. Việc ngân hàng xử lý chứng từ nhanh, cung cấp hạn mức tín dụng phù hợp và hỗ trợ quản lý rủi ro tỷ giá có thể giúp doanh nghiệp chủ động hơn về vốn lưu động.

Với các tập đoàn có nhiều nhà máy, nhu cầu quản lý tài chính cũng phức tạp hơn. Khả năng quản lý tài khoản tập trung, phân quyền giao dịch và kết nối dữ liệu ngân hàng với hệ thống kế toán giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, giảm công việc hành chính và kiểm soát dòng tiền tốt hơn.

Từ thực tế hoạt động trong lĩnh vực logistics và dịch vụ quốc tế, ông Phạm Quang Long, Giám đốc Kinh doanh và Phát triển thị trường Công ty Allied Movers (Hoa Kỳ) tại Việt Nam, cho rằng hiệu quả cải cách thủ tục cần được đánh giá thông qua những thay đổi cụ thể mà doanh nghiệp cảm nhận được, như số giấy tờ phải chuẩn bị, số lần đi lại và thời gian chờ xử lý hồ sơ.

Dù ý kiến trên đề cập cải cách thủ tục nói chung, đây cũng là vấn đề các ngân hàng cần quan tâm khi cải tiến quy trình giao dịch. Việc giảm thời gian xử lý hồ sơ và tăng khả năng kết nối dữ liệu có thể giúp cả doanh nghiệp và ngân hàng tiết kiệm chi phí, trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành.

Cạnh tranh phục vụ doanh nghiệp FDI còn diễn ra giữa ngân hàng trong nước và ngân hàng nước ngoài. Trong khi các ngân hàng quốc tế có lợi thế về mạng lưới thanh toán và quan hệ với công ty mẹ, ngân hàng Việt Nam có thể phát huy sự am hiểu thị trường, mạng lưới chi nhánh và khả năng kết nối với các nhà cung cấp nội địa.

Tính toán hiệu quả kinh doanh dài hạn

Phát triển khách hàng FDI đang được một số ngân hàng xác định là hướng tăng trưởng trong những năm tới.

Ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc ACB, cho biết doanh nghiệp lớn và FDI là một trong những trụ cột tăng trưởng của ngân hàng trong chiến lược giai đoạn 2025–2030. Hai nhóm khách hàng này đóng góp khoảng 5–7% doanh thu và lợi nhuận của ACB, với kỳ vọng nâng tỷ trọng lên khoảng 15%.

Ngoài thu nhập từ tín dụng, ngân hàng có thể khai thác nguồn thu từ thanh toán quốc tế, bảo lãnh, kinh doanh ngoại hối và tài trợ thương mại. Việc doanh nghiệp sử dụng tài khoản để thanh toán thường xuyên còn tạo cơ hội gia tăng tiền gửi không kỳ hạn, góp phần cải thiện chi phí huy động vốn.

Tuy nhiên, quy mô giao dịch lớn chưa đồng nghĩa với hiệu quả kinh doanh cao. Ưu đãi lãi suất có thể ảnh hưởng đến biên lãi, trong khi miễn, giảm phí giao dịch có thể làm giảm thu nhập dịch vụ trên từng khách hàng.

Các ngân hàng cũng phải bố trí nguồn lực đầu tư công nghệ, phát triển hệ thống thanh toán, đào tạo nhân sự có chuyên môn về tài chính quốc tế và khả năng phục vụ khách hàng bằng nhiều ngôn ngữ.

Bởi vậy, hiệu quả kinh doanh cần được tính toán trên tổng thu nhập từ khách hàng sau khi xem xét chi phí vốn, chi phí vận hành và chi phí rủi ro tín dụng. Việc mở rộng dư nợ cần phù hợp với năng lực tài chính, dòng tiền và khả năng trả nợ của doanh nghiệp.

Đồng thời, các giao dịch xuyên biên giới phải đáp ứng yêu cầu về quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền và an toàn hoạt động ngân hàng.

Một dư địa khác là phát triển khách hàng trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI. Thông qua quan hệ với doanh nghiệp đầu chuỗi, ngân hàng có thể tiếp cận các nhà cung cấp nguyên liệu, doanh nghiệp logistics và đơn vị sản xuất phụ trợ trong nước.

Việc cung cấp dịch vụ thanh toán, bảo lãnh và tài trợ vốn lưu động phù hợp vừa giúp ngân hàng mở rộng nguồn thu, vừa hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam duy trì đơn hàng và tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất quốc tế.

Khi dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục mở rộng, khả năng duy trì quan hệ lâu dài với doanh nghiệp sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với các ngân hàng, thay vì chỉ tăng quy mô cho vay trong từng thời kỳ.