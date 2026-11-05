Ngân hàng máu của Pháp bị tin tặc tấn công hệ thống làm lạnh

Cơ sở Máu Quốc gia Pháp (EFS) ngày 4/11 xác nhận ba cơ sở của tổ chức này trở thành mục tiêu của cuộc tấn công mạng trong đêm 1/11, rạng sáng 2/11. Tin tặc đã can thiệp hệ thống điều khiển phòng lạnh, thay đổi ngưỡng nhiệt độ và chu kỳ tan băng lên mức cực cao, đe dọa làm hỏng các kho lưu trữ máu và huyết thanh.

Một số phòng lạnh vốn duy trì nhiệt độ -30 độ C bị cài đặt lệnh tăng nhiệt lên tới 110 độ C. Nếu xảy ra, mức nhiệt này có thể phá hủy kháng thể, khiến các sản phẩm máu không còn sử dụng được để truyền cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, hệ thống cảnh báo tự động đã phát hiện bất thường ngay trong đêm. Nhân viên trực nhanh chóng chuyển máu và huyết thanh sang các thiết bị làm lạnh an toàn, đồng thời ngắt kết nối những hệ thống bị can thiệp.

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Phát ngôn viên EFS Charley Dubois khẳng định: "Sự cố không gây ảnh hưởng nào đến nguồn cung cấp máu". Bà cho biết: "Chúng tôi có nhân viên trực 24/7 vì máu có thể cần đến bất cứ lúc nào. Họ đã được cảnh báo về các sự cố nhờ hệ thống báo động và đã chuyển máu sang các tủ lạnh khác không kết nối".

Bộ Y tế Pháp xác nhận một số cơ sở khu vực của EFS bị ảnh hưởng bởi sự cố an ninh mạng nhắm vào hệ thống giám sát và điều khiển phòng lạnh, nhưng "không ghi nhận ảnh hưởng nào về mặt y tế và không có sản phẩm máu nào bị mất". Đến ngày 4/11, đại diện bộ này cho biết: "Tình hình đã được kiểm soát", sau khi quyền truy cập từ xa vào các thiết bị bị ảnh hưởng bị vô hiệu hóa.

Theo EFS, tổ chức này không bị tấn công trực tiếp mà sự cố bắt nguồn từ nhà cung cấp thiết bị làm lạnh bên thứ ba Coolworld của Hà Lan. Đại diện công ty tuyên bố: "Lỗ hổng hiện đang được truyền thông đưa tin liên quan đến một linh kiện từ nhà cung cấp bên thứ ba và nằm ngoài sự kiểm soát trực tiếp của Coolworld".

Cơ quan An ninh Hệ thống Thông tin Quốc gia Pháp (ANSSI) đã phối hợp với Bộ Y tế nước này để điều tra phương thức xâm nhập và kiểm tra mức độ an toàn của các thiết bị liên quan.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng nhắm vào hàng loạt siêu thị tại châu Âu.

Đêm 11/10, khoảng 700 siêu thị tại Pháp từng bị tin tặc can thiệp hệ thống làm lạnh, đẩy nhiệt độ lên 50-80 độ C, khiến hàng tấn thực phẩm hư hỏng và gây thiệt hại hàng chục triệu euro.

Đến ngày 2/11, các sự cố tương tự tiếp tục được ghi nhận tại nhiều chuỗi siêu thị ở Bỉ, Hà Lan, Đức, Thụy Điển, Estonia, Ireland, Bồ Đào Nha và Anh. Diễn biến này cũng gợi nhớ sự cố hồi tháng 8 tại Mỹ, khi nhiệt độ trong hệ thống tủ đông ở một số căn cứ quân sự bất ngờ bị đẩy lên cao.