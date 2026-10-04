Ngân hàng Maroc thâu tóm 55,22% cổ phần Société Générale Ghana

Tập đoàn ngân hàng Maroc Attijariwafa bank đã đạt thỏa thuận mua 55,22% cổ phần tại Société Générale Ghana, qua đó trở thành cổ đông chi phối ngân hàng này, trong thương vụ đánh dấu bước mở rộng trực tiếp của một tập đoàn tài chính Bắc Phi vào thị trường ngân hàng Tây Phi nói tiếng Anh.

Theo thỏa thuận được công bố ngày 1/10, Tập đoàn ngân hàng Pháp Société Générale sẽ chuyển nhượng toàn bộ 60,22% cổ phần đang nắm giữ tại Société Générale Ghana. Trong số này, Attijariwafa bank sẽ mua 55,22%, trong khi Quỹ An sinh xã hội và Bảo hiểm quốc gia Ghana (SSNIT) mua thêm 5% cổ phần, nâng tỷ lệ sở hữu của tổ chức này tại ngân hàng Ghana lên 24,36%.

Sau khi hoàn tất giao dịch, Attijariwafa bank sẽ tiếp quản toàn bộ hoạt động, danh mục khách hàng và đội ngũ nhân viên của Société Générale Ghana. Thương vụ hiện vẫn phải chờ các điều kiện cần thiết và được cơ quan quản lý tài chính của Ghana (Ga-na) và Maroc phê duyệt. Giá trị giao dịch chưa được công bố.

Société Générale Ghana hiện có mạng lưới khoảng 40 chi nhánh và điểm giao dịch trên cả nước, cung cấp dịch vụ cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Theo các nguồn tin Ghana, ngân hàng này có hơn 500 nhân viên và tại thời điểm cuối năm 2025 có tổng tài sản khoảng 9.700 tỷ cedi Ghana.

Đối với Attijariwafa bank, thương vụ trên mở đường cho tập đoàn này hiện diện trực tiếp tại Ghana và mở rộng hoạt động sang khu vực Tây Phi nói tiếng Anh. Tập đoàn ngân hàng có trụ sở tại Maroc hiện hoạt động tại nhiều quốc gia ở châu Phi và châu Âu, trong đó có mạng lưới lớn tại Bắc và Tây Phi. Attijariwafa bank cho biết thương vụ phù hợp với chiến lược mở rộng hoạt động trên toàn châu Phi.

Về phía Ghana, việc SSNIT tăng tỷ lệ sở hữu lên 24,36% giúp khu vực trong nước nâng mức tham gia vào một tổ chức tài chính lớn, trong khi quyền kiểm soát chuyển sang một tập đoàn ngân hàng châu Phi. Cơ quan này cho rằng thương vụ sẽ góp phần tăng sự tham gia của các chủ thể Ghana trong lĩnh vực ngân hàng.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh cơ cấu sở hữu trong lĩnh vực ngân hàng châu Phi đang có những thay đổi. Một số tập đoàn tài chính châu Âu những năm gần đây thu hẹp hoạt động tại các thị trường châu Phi, trong khi các ngân hàng và nhà đầu tư trong khu vực tăng cường mua lại tài sản và mở rộng mạng lưới. Tháng 5/2026, Chính phủ Cameroon đã hoàn tất việc mua phần vốn chi phối của Société Générale tại công ty con ở nước này, qua đó nắm 83,68% cổ phần ngân hàng sau thương vụ.

Việc Attijariwafa bank tiếp quản Société Générale Ghana vì vậy không chỉ làm thay đổi chủ sở hữu một ngân hàng tại Ghana mà còn cho thấy xu hướng các tập đoàn tài chính châu Phi tăng cường mở rộng xuyên biên giới, trong khi sự hiện diện của một số ngân hàng châu Âu tại lục địa này được điều chỉnh.