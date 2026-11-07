Ngân hàng mạnh tay tinh giản nhân sự, hàng nghìn lao động mất việc làm

Theo thống kê từ báo cáo tài chính riêng lẻ của 27 ngân hàng, trong 9 tháng đầu năm 2026, có 14 nhà băng ghi nhận số lượng nhân viên giảm so với cuối năm 2025.

Tâm điểm của xu hướng này thuộc về Sacombank khi ngân hàng này chỉ còn 13.078 nhân viên tại thời điểm cuối quý 3/2026, giảm 3.738 người so với mức 16.816 nhân viên cuối năm 2025. Quy mô lao động theo đó thu hẹp 22,23%, mức giảm mạnh nhất cả về số tuyệt đối lẫn tỷ lệ trong 27 ngân hàng được thống kê.

Diễn biến sụt giảm lao động mạnh mẽ tại Sacombank diễn ra song hành cùng công cuộc tái cơ cấu toàn diện. Từ đầu tháng 6, ngân hàng đổi tên từ Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc, thay đổi nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao và chuyển trụ sở chính về trục đường Nguyễn Thị Minh Khai tại TPHCM.

Sacombank cho biết việc tinh gọn đã giúp tiết giảm gần 5.000 tỷ đồng chi phí nhân viên. Tuy nhiên, mục tiêu tái cấu trúc không chỉ dừng ở việc giảm chi phí, mà còn hướng đến nâng cao năng suất lao động, tăng tính chủ động của các đơn vị và cải thiện khả năng phối hợp trong toàn hệ thống.

Xếp sau Sacombank, VIB giảm 724 nhân viên trong 9 tháng đầu năm, xuống còn 9.554 người tại cuối tháng 9, tương đương mức giảm 7,04%. Eximbank cũng thu hẹp 506 nhân sự, từ 6.141 người xuống 5.635 người, giảm 8,24%.

Một số ngân hàng khác ghi nhận quy mô lao động giảm trên 200 người gồm BIDV, LPBank, MB, MSB, KienlongBank, Vietcombank và VietinBank. Trong đó, BIDV giảm 406 nhân viên, còn 28.867 người; LPBank giảm 374 người, xuống 9.223 nhân viên; MB giảm 228 người, còn 18.608 nhân viên.

KienlongBank giảm 208 nhân viên, tương đương 7,44%, đưa tổng số lao động xuống còn 2.589 người. MSB giảm 212 người. Tại nhóm ngân hàng có vốn nhà nước, Vietcombank giảm 253 nhân viên, còn 22.401 người, trong khi VietinBank giảm 241 người, xuống 24.490 nhân viên. Tỷ lệ giảm tương ứng là 1,12% và 0,97%.

Ở nhóm còn lại, SeABank giảm 121 nhân viên, TPBank giảm 118 người, OCB giảm 108 người và NCB giảm 103 người. Tỷ lệ thu hẹp nhân sự tại các ngân hàng này dao động từ 1,52% đến 4,44%.

Dù số liệu tại thời điểm cuối quý 3 cho thấy quy mô lao động tại một số ngân hàng có vốn nhà nước giảm so với cuối năm trước, hoạt động tuyển dụng mới tại nhóm này vẫn diễn ra.

Agribank dẫn đầu với kế hoạch tuyển 744 người tính đến ngày 7/10/2026. Vietcombank công bố tuyển 292 nhân sự tại các chi nhánh, gồm 26 vị trí yêu cầu kinh nghiệm và 266 vị trí không yêu cầu kinh nghiệm; VietinBank tuyển thêm 189 người, còn BIDV tìm kiếm nhân sự cho 46 vị trí.

Ở chiều ngược lại, 13 ngân hàng còn lại trong danh sách ghi nhận số lượng nhân viên tăng so với cuối năm 2025. VPBank là nhà băng bổ sung nhân sự nhiều nhất, với hơn 2.100 người trong 9 tháng đầu năm.

Cụ thể, tại ngày 30/9/2026, VPBank có 19.686 nhân viên, tăng 2.132 người so với mức 17.554 người cuối năm trước. Quy mô lao động tăng 12,15%, cũng là tỷ lệ tăng cao nhất trong nhóm khảo sát.

Techcombank đứng tiếp theo về số lượng nhân sự tăng thêm, với 445 người, đưa tổng số nhân viên lên 11.907 người tại cuối quý 3, tăng 3,88% so với cuối năm 2025. SHB cũng bổ sung 294 nhân viên, nâng quy mô lao động lên 6.759 người, tương đương mức tăng 4,55%.

Tại HDBank, số lượng nhân viên tăng 251 người, lên 10.677 người. ABBank ghi nhận mức tăng 247 người, từ 3.383 nhân viên cuối năm 2025 lên 3.630 người tại cuối quý 3/2026. Tỷ lệ tăng 7,3% giúp ABBank đứng thứ hai trong nhóm khảo sát về tốc độ mở rộng nhân sự, sau VPBank.

ACB bổ sung 236 nhân viên trong 9 tháng đầu năm, nâng tổng số lao động lên 12.691 người, tăng 1,89%. Nam A Bank tăng 189 người, đạt 5.679 nhân viên vào cuối tháng 9, tương ứng mức tăng 3,44%.

Ở nhóm ngân hàng có quy mô nhân sự nhỏ hơn, PGBank tăng 55 nhân viên, BVBank tăng 34 người và VietABank tăng 23 người. Saigonbank, VietBank và Bac A Bank cũng ghi nhận số lượng nhân viên tăng, lần lượt là 8 người, 6 người và một người.

Xét về quy mô lao động tại thời điểm cuối quý 3/2026, BIDV tiếp tục đứng đầu nhóm khảo sát với 28.867 nhân viên. VietinBank xếp thứ hai với 24.490 người, tiếp đến là Vietcombank với 22.401 người. VPBank đứng thứ tư với 19.686 nhân viên, còn MB xếp thứ năm với 18.608 người.

Tại một tọa đàm được tổ chức mới đây, ông Nguyễn Vĩnh Tuyên, Phó tổng giám đốc Nam A Bank, chuyên gia Quantum AI Banking, cho biết việc nhiều ngân hàng lớn liên tục cắt giảm nhân sự xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có yêu cầu tái cấu trúc hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ.

Theo ông Tuyên, khoảng một năm trước, nhiều người vẫn đặt câu hỏi liệu AI có thực sự làm thay đổi công việc hay không. Nhưng hiện nay, sự thay đổi đã diễn ra rõ rệt.

Ông Tuyên cho biết ngân hàng là một trong những lĩnh vực ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số mạnh mẽ, từ quy trình nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh, vận hành đến giám sát và quản trị rủi ro. Trong khoảng một năm qua, các ngân hàng đã đẩy mạnh ứng dụng AI trong hoạt động, hướng tới mô hình ngân hàng ứng dụng AI trên nhiều phương diện.

Hiện nay, phần lớn hoạt động của các ngân hàng đã được thực hiện trên nền tảng số. Tỷ lệ khách hàng hoạt động trên nền tảng số tại nhiều ngân hàng đã đạt trên 95%. Điều này thúc đẩy các ngân hàng tiếp tục tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, vận hành và quản trị rủi ro dựa trên nền tảng công nghệ.

Khi các quy trình được số hóa, tự động hóa, năng suất lao động được cải thiện, nhu cầu nhân sự ở một số khâu cũng thay đổi. Ông Tuyên nhận định khối vận hành ngân hàng là nhóm chịu ảnh hưởng rõ nét.

Ngược lại, đội ngũ kinh doanh, bán hàng, đặc biệt là những người có khả năng thấu hiểu khách hàng, vẫn giữ vai trò quan trọng. Theo ông Tuyên, đây là lực lượng có thể tạo ra giá trị lớn cho doanh nghiệp, bởi khách hàng không chỉ cần những sản phẩm, dịch vụ số thuận tiện mà còn mong muốn được thấu hiểu.

"Dù công nghệ phát triển đến đâu, phía sau mỗi nghiệp vụ, mỗi giao dịch ngân hàng vẫn luôn có sự tham gia và quyết định của con người", ông Tuyên nói.

Có nhiều năm kinh nghiệm tuyển dụng, ông Tuyên cho rằng người lao động phải liên tục học hỏi, thích nghi, biết ứng dụng công nghệ vào công việc, cải tiến quy trình và nâng cao năng suất.

Nói về cơ hội việc làm của sinh viên mới tốt nghiệp, ông Tuyên nhận định người trẻ hiện nay không những có cơ hội mà còn có rất nhiều cơ hội. Bởi họ có sức trẻ, khả năng đổi mới sáng tạo và được tiếp cận với nền tảng học tập, công nghệ, AI tốt hơn các thế hệ đi trước.