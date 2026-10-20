Ngân hàng lớn thứ hai Australia lên kế hoạch cắt giảm 2.500 nhân sự

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng Australia đối mặt với triển vọng tăng trưởng tín dụng chậm lại, cạnh tranh gia tăng và chi phí hoạt động cao.

NAB dẫn đầu mảng cho vay doanh nghiệp và đứng thứ ba về cho vay thế chấp tại Australia. Ảnh: NAB

Là ngân hàng lớn thứ hai Australia về vốn hóa thị trường, đồng thời dẫn đầu về cho vay doanh nghiệp và đứng thứ ba về cho vay mua nhà, NAB dự kiến hoàn tất quá trình tái cấu trúc trước ngày 30-9-2027.

Trong đó, tối đa 1.500 vị trí sẽ bị cắt giảm trước cuối năm 2026, chủ yếu tại các bộ phận quản lý và hỗ trợ, thay vì những vị trí trực tiếp phục vụ khách hàng. Ngân hàng cũng có kế hoạch giảm đáng kể việc sử dụng dịch vụ tư vấn và thuê nhà thầu bên ngoài.

Theo NAB, việc tinh giản bộ máy nhằm giảm sự chồng chéo trong công việc, đẩy nhanh quá trình ra quyết định và nâng cao hiệu quả hoạt động. Nguồn lực được giải phóng sẽ được tập trung cho các lĩnh vực kinh doanh trọng tâm, gồm cho vay doanh nghiệp, huy động tiền gửi và cho vay mua nhà trực tiếp.

Tổng Giám đốc điều hành NAB Andrew Irvine khẳng định ngân hàng không thay đổi chiến lược phát triển, mà tập trung nâng cao năng suất, quản trị rủi ro và hiệu quả vận hành để thích ứng với môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh.

NAB dự kiến ghi nhận khoảng 300 triệu AUD (209,4 triệu USD) chi phí tái cấu trúc trước thuế trong năm tài chính 2027, chủ yếu dành cho bồi thường thôi việc, bố trí lại nhân sự và tổ chức lại bộ máy. Mức này cao hơn đáng kể so với khoản chi phí khoảng 80 triệu AUD mỗi năm trong hai năm tài chính 2025 và 2026. Tính đến cuối tháng 9-2025, NAB có 41.880 nhân viên trên toàn cầu.

Thông tin trên khiến cổ phiếu NAB giảm gần 2,5% trong phiên giao dịch ngày 20-10, mạnh nhất trong nhóm bốn ngân hàng lớn nhất Australia. Cùng thời điểm, chỉ số S&P/ASX 200 giảm khoảng 0,9%.

Kế hoạch này cũng vấp phải sự phản đối của Công đoàn Ngành Tài chính Australia (FSU). Đại diện công đoàn Nicole McPherson chỉ trích việc cắt giảm hàng nghìn nhân sự ngay trước dịp Giáng sinh, đồng thời cho rằng biện pháp này có thể khiến người lao động chịu thêm áp lực thay vì giúp ngân hàng hoạt động hiệu quả hơn.

Trước NAB, ngân hàng ANZ cũng công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 3.500 nhân sự, tương đương 8% lực lượng lao động, nhằm giảm các vị trí chồng chéo và tiết kiệm chi phí. Những đợt tái cấu trúc liên tiếp cho thấy xu hướng tinh giản bộ máy đang diễn ra tại các ngân hàng lớn của Australia.