Ngân hàng lớn nhất Nhật Bản lên kế hoạch loại bỏ thẻ ATM

Ngân hàng số mới mang tên MUFG Emut Bank, dự kiến chính thức hoạt động trong quý I-2027, sẽ trở thành ngân hàng lớn đầu tiên của Nhật Bản loại bỏ hoàn toàn thẻ rút tiền mặt. Thay vì sử dụng thẻ ATM truyền thống, khách hàng sẽ quét mã QR thông qua ứng dụng ngân hàng trên điện thoại để thực hiện giao dịch. Người dùng phải bổ sung nhiều lớp xác thực so với phương thức rút tiền bằng thẻ thông thường.

Để hạn chế nguy cơ đánh cắp thông tin, MUFG Emut Bank chỉ cho phép khách hàng quản lý tiền gửi thông qua ứng dụng điện thoại, không hỗ trợ đăng nhập tài khoản từ máy tính hoặc trình duyệt web. Biện pháp này được triển khai trong bối cảnh Nhật Bản ghi nhận các cuộc tấn công mạng nhằm vào doanh nghiệp và hoạt động lừa đảo trực tuyến đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng gia tăng, đặc biệt khi công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh chóng.

Động thái của MUFG được dự báo có thể thúc đẩy các ngân hàng khác đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang giao dịch không cần thẻ.