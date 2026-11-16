Ngân hàng Khu vực 11: Đưa dòng vốn vào các động lực tăng trưởng

Giữ nhịp vốn cho sản xuất, kinh doanh

Một trong những vấn đề được quan tâm là mặt bằng lãi suất. Từ cuối tháng 9/2026, lãi suất huy động tại một số TCTD có xu hướng tăng, tạo áp lực lên chi phí vốn. Trước diễn biến này, NHNN chi nhánh Khu vực 11 triển khai chỉ đạo của NHNN, yêu cầu các TCTD kiểm soát chi phí hoạt động, ổn định lãi suất và ưu tiên vốn cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Việc cạnh tranh tín dụng cũng phải đi đôi với giữ vững điều kiện cấp vốn, không hạ chuẩn để chạy theo quy mô.

Sau đó, một số ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động niêm yết ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời giảm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các đối tượng ưu tiên. Theo NHNN Khu vực 11, mặt bằng lãi suất trên địa bàn đến nay cơ bản ổn định so với tháng trước, tạo thêm điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tính toán phương án vay vốn.

Cùng với lãi suất, dòng tín dụng tiếp tục được định hướng vào các ngành nghề có thế mạnh và khả năng tạo thêm giá trị cho nền kinh tế địa phương. Đến ngày 30/9/2026, tổng dư nợ trên địa bàn khoảng 551.019 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cuối năm 2025 và tăng 12,6% so với cùng kỳ. Ước đến ngày 31/10/2026, con số này đạt 562.500 tỷ đồng, tăng 46.529 tỷ đồng, tương ứng 9% so với cuối năm trước.

Đáng chú ý, dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn khoảng 288.900 tỷ đồng, chiếm 51,4% tổng dư nợ. Khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa đang nhận được nguồn vốn đáng kể, với dư nợ khoảng 81.000 tỷ đồng, tăng 11,2%. Đây là nguồn lực để nông hộ đầu tư mùa vụ, doanh nghiệp duy trì sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Với khu vực kinh tế tập thể, đến cuối tháng 9/2026, dư nợ cho vay khoảng 428 tỷ đồng, trong đó hợp tác xã chiếm 406 tỷ đồng, tổ hợp tác 22 tỷ đồng, với 307 khách hàng còn dư nợ. Quy mô chưa lớn, nhưng nguồn vốn này có ý nghĩa trong việc hỗ trợ các mô hình hợp tác tổ chức lại sản xuất, tăng khả năng liên kết và nâng giá trị nông sản.

Theo ông Nguyễn Kim Cương, Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 11, để vốn đến đúng địa chỉ, chi nhánh duy trì việc theo dõi các chương trình tín dụng, nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, yêu cầu các TCTD tăng cường kết nối với khách hàng. Những vướng mắc vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Các chương trình tín dụng phục vụ xuất khẩu, nông sản và doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng được quan tâm triển khai.

Trong những tháng cuối năm, NHNN Khu vực 11 sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế và thị trường tiền tệ, đôn đốc các TCTD đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của nền kinh tế

Củng cố an toàn từ cơ sở

Ở địa bàn nông thôn, quỹ tín dụng nhân dân vẫn là một kênh cung ứng vốn gần gũi với người dân. Vì vậy, cùng với mở rộng tín dụng, NHNN Khu vực 11 chú trọng giám sát tình hình tài chính, chất lượng tín dụng của các quỹ; kịp thời cảnh báo đơn vị có dấu hiệu nợ xấu tăng cao, hướng dẫn xử lý các vấn đề về địa bàn hoạt động, nhân sự và chấp hành quy định mới. Mục tiêu là giữ cho hệ thống hoạt động ổn định, an toàn, đáp ứng nhu cầu vốn tại cơ sở.

Khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức được mở rộng thông qua phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội. Ngày 19/10/2026, NHNN phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh triển khai chương trình về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, tài chính toàn diện, bình đẳng giới và an sinh xã hội. Chương trình hướng đến hỗ trợ phụ nữ hiểu rõ hơn, sử dụng an toàn và hiệu quả các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, qua đó nâng cao năng lực quản lý tài chính và phát triển kinh tế gia đình.

Ông Nguyễn Kim Cương cho biết, trong tháng 10/2026, hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn cơ bản ổn định, an toàn và thông suốt. Huy động vốn, tín dụng tiếp tục tăng trưởng; vốn được tập trung vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Mặt bằng lãi suất cơ bản ổn định, chất lượng tín dụng được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp.

Trong những tháng cuối năm, NHNN Khu vực 11 sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế và thị trường tiền tệ, đôn đốc các tổ chức tín dụng đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của nền kinh tế. Dòng tín dụng được ưu tiên cho sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và ngành hàng chủ lực; những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro phải được kiểm soát chặt chẽ.

Để Đắk Lắk và Gia Lai tiến gần hơn mục tiêu tăng trưởng hai con số, nguồn vốn ngân hàng cần tiếp tục được chuyển hóa thành năng lực sản xuất, việc làm và giá trị kinh tế cụ thể. Dòng vốn đi đúng hướng, đến đúng nhu cầu và được quản trị an toàn sẽ là một trong những điểm tựa quan trọng để doanh nghiệp, người dân vững tin mở rộng sản xuất, kinh doanh.