Ngân hàng không gia hạn thẻ tín dụng, khoản dư nợ được xử lý ra sao?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Khi thẻ tín dụng hết hạn và không được ngân hàng tiếp tục gia hạn, chủ thẻ sẽ không thể sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch mới. Tuy nhiên, việc thẻ ngừng hoạt động không đồng nghĩa với việc các khoản dư nợ đã phát sinh trước đó được xóa bỏ hoặc chấm dứt nghĩa vụ thanh toán.

Theo quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, chủ thẻ tín dụng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ gốc, lãi và phí phát sinh theo hợp đồng đã ký kết với ngân hàng phát hành thẻ. Nghĩa vụ này vẫn được duy trì ngay cả khi thẻ đã hết hạn hoặc không được tiếp tục gia hạn.

Đối với khoản dư nợ còn lại, phương thức và thời hạn thanh toán sẽ phụ thuộc vào hợp đồng phát hành, sử dụng thẻ và các thỏa thuận liên quan giữa khách hàng với ngân hàng. Trong một số trường hợp, khách hàng có thể tiếp tục thanh toán theo kỳ sao kê hoặc lịch trả nợ đã thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu hợp đồng có quy định về việc thu hồi dư nợ khi chấm dứt cấp tín dụng hoặc ngân hàng có căn cứ áp dụng điều khoản yêu cầu thanh toán trước hạn, khách hàng có thể phải tất toán khoản nợ theo thông báo của ngân hàng.

Trường hợp thẻ tín dụng đang có khoản trả góp chưa hoàn thành, khách hàng cần kiểm tra điều kiện của chương trình trả góp. Tùy theo chính sách và thỏa thuận cụ thể, khoản trả góp có thể tiếp tục được thanh toán theo lịch hiện tại hoặc được xử lý theo phương án khác khi thẻ không còn hiệu lực.

Một vấn đề khách hàng cần lưu ý là việc ngân hàng không gia hạn thẻ không có nghĩa khoản dư nợ sẽ tự động ngừng tính lãi. Nếu không thanh toán đúng hạn, khách hàng vẫn có thể phát sinh lãi, phí chậm trả hoặc các nghĩa vụ tài chính khác theo thỏa thuận. Việc chậm thanh toán kéo dài còn có nguy cơ ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng và khả năng tiếp cận các khoản vay trong tương lai.

Để tránh những phát sinh không mong muốn, khách hàng nên chủ động liên hệ ngân hàng phát hành thẻ để xác nhận chính xác tổng dư nợ, thời hạn thanh toán, phương thức trả nợ và các khoản lãi, phí liên quan. Đồng thời, cần làm rõ việc ngân hàng không gia hạn chỉ khiến thẻ hết hiệu lực sử dụng hay đồng thời chấm dứt hạn mức tín dụng và yêu cầu tất toán dư nợ.

Như vậy, khi ngân hàng không tiếp tục gia hạn thẻ tín dụng, khách hàng vẫn có trách nhiệm thanh toán toàn bộ dư nợ phát sinh. Tuy nhiên, việc có phải tất toán ngay khoản nợ còn lại hay được tiếp tục thanh toán theo thời hạn đã thỏa thuận sẽ phụ thuộc vào các điều khoản trong hợp đồng phát hành, sử dụng thẻ và thỏa thuận cấp tín dụng với ngân hàng. Khách hàng nên chủ động liên hệ ngân hàng để xác nhận thời hạn và phương thức thanh toán, tránh phát sinh nợ quá hạn.