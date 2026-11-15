Ngân hàng Israel triển khai giao dịch Bitcoin và Ethereum qua ứng dụng di động

Với dịch vụ mới, khách hàng có thể mua, nắm giữ và bán tài sản số ngay trong tài khoản ngân hàng mà không cần mở tài khoản tại các sàn giao dịch tiền điện tử bên ngoài hoặc quản lý ví kỹ thuật số riêng.

Dịch vụ này đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong quá trình các ngân hàng truyền thống tại Israel tham gia thị trường tiền điện tử, lĩnh vực vốn chủ yếu do các sàn giao dịch và doanh nghiệp chuyên ngành kiểm soát.

Trong những năm gần đây, các nhà đầu tư Israel gặp không ít khó khăn khi chuyển tiền từ hoạt động giao dịch tiền điện tử vào tài khoản ngân hàng, do các ngân hàng yêu cầu xác minh nguồn gốc tài sản nhằm bảo đảm tuân thủ quy định phòng, chống rửa tiền. Với dịch vụ mới, Discount Bank kỳ vọng đơn giản hóa quy trình này khi cho phép khách hàng thực hiện giao dịch trong hệ thống ngân hàng và chuyển trực tiếp tiền thu được từ việc bán tài sản số vào tài khoản cá nhân.

Một điểm đáng chú ý khác là khách hàng có thể bù trừ khoản lãi và lỗ phát sinh từ hoạt động đầu tư tiền điện tử với các khoản đầu tư khác trong danh mục, phục vụ việc tính toán khấu trừ thuế tại nguồn. Đây được xem là lợi thế so với giao dịch qua các nền tảng bên ngoài, nơi nhà đầu tư phải tự thực hiện các thủ tục thuế với Cơ quan Thuế Israel.

Discount Bank cho biết sẽ miễn phí quản lý tài khoản trong 6 tháng đầu và áp dụng mức phí giao dịch được mô tả là thấp, song chưa công bố biểu phí cụ thể. Tài sản số của khách hàng sẽ được lưu giữ trong các ví do ngân hàng cung cấp, sử dụng hạ tầng công nghệ của Fireblocks, công ty công nghệ tài chính chuyên về lưu ký, chuyển giao và quản lý tài sản kỹ thuật số cho các tổ chức tài chính.

Dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân từ đủ 18 tuổi, có tài khoản được kích hoạt chức năng giao dịch chứng khoán và đáp ứng các điều kiện của ngân hàng.

Discount Bank không phải ngân hàng đầu tiên tại Israel có kế hoạch tham gia lĩnh vực này. Tháng 3/2022, Bank Leumi từng công bố kế hoạch cho phép giao dịch Bitcoin và Ethereum thông qua nền tảng Pepper Invest, hợp tác với công ty Paxos, nhưng kế hoạch chưa được triển khai trên quy mô đầy đủ. Tháng 8/2026, Leumi tiếp tục công bố hợp tác với Galaxy Digital để cung cấp dịch vụ giao dịch Bitcoin, Ethereum và Solana trên ứng dụng Leumi Trade, dự kiến bắt đầu từ đầu năm 2027. Nếu thực hiện đúng kế hoạch, Discount Bank sẽ trở thành ngân hàng đầu tiên tại Israel đưa dịch vụ giao dịch tiền điện tử trực tiếp vào hoạt động.

Tổng giám đốc Tập đoàn Discount Avi Levi cho biết đây là lần đầu tiên một ngân hàng tại Israel tạo điều kiện để khách hàng giao dịch tiền điện tử trực tiếp từ tài khoản ngân hàng một cách đơn giản và an toàn, không cần sử dụng các ví kỹ thuật số chuyên biệt phức tạp. Theo ông, đây cũng là giai đoạn đầu trong kế hoạch xây dựng hạ tầng công nghệ để mở rộng hoạt động của ngân hàng trong lĩnh vực tài sản số. Tuy nhiên, Discount Bank lưu ý giao dịch tiền điện tử vẫn tiềm ẩn rủi ro cao, đặc biệt do giá các tài sản này có thể biến động mạnh.