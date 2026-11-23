Đưa ra xét xử sau nhiều lần tạm đình chỉ

Được biết, Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) khởi kiện bị đơn Công ty CP Đầu tư Năm Sao (trụ sở tại Đà Nẵng) đối với khoản vay dài hạn theo Hợp đồng vay vốn số 07/0202.18/LTL/6283999 ngày 02/02/2018 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung được ký giữa IVB - Chi nhánh Đà Nẵng và Công ty CP Đầu tư Năm Sao.

Ngày 06/6/2023, TAND Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam (nay là TAND Khu vực 10 – Đà Nẵng) đã thụ lý vụ án kinh doanh thương mại số 17/2023/TLST- KDTM và thụ lý phản tố ngày 19/7/2023, về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản”.

Phối cảnh dự án Hoian Golden Sea trên website của Hòa Bình Group

Theo yêu cầu của nguyên đơn, trường hợp Công ty CP Đầu tư Năm Sao không trả nợ, trả không đầy đủ hoặc không đúng toàn bộ số tiền nêu trên theo hợp đồng, IVB được quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án có thẩm quyền phát mãi các tài sản đảm bảo để thu hồi nợ. Nếu tài sản đảm bảo không đủ trả nợ, Công ty CP Đầu tư Năm Sao vẫn có nghĩa vụ trả nợ cho đến khi thanh toán hết toàn bộ nợ vay.

Trong khi đó, Công ty CP Đầu tư Năm Sao phản tố yêu cầu sửa đổi các điều khoản về thời hạn thanh toán tại Hợp đồng vay vốn số 07/0202.18/LTL/6283999 ngày 02/02/2018 đã được ký kết giữa IVB và Công ty CP Đầu tư Năm Sao theo hướng cơ cấu lại/gia hạn thêm thời gian trả nợ (bao gồm: nợ gốc, lãi trong hạn, lãi quá hạn, phạt chậm trả).

Tòa án cũng đã thông báo bổ sung các khách hàng đã ký kết Hợp đồng mua bán căn hộ Dự án Hoian Golden Sea (tên gọi cũ là Khu du lịch Holiday Inn Hội An Resort) với Công ty CP Đầu tư Năm Sao tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Theo Thông báo của Tòa án, vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 30/11/2026. Trường hợp hoãn phiên tòa sơ thẩm thì sẽ được mở lại vào ngày 15/12/2026.

Trước đó, TAND Tp. Hội An nhiều lần ban hành Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án do cần đợi thông tin xác minh về tình trạng QSDĐ tại dự án HoiAn Golden Sea từ các cơ quan chức năng.

HoiAn Golden Sea là tài sản đảm bảo khoản vay

Dự án Hoi An Golden Sea do Công ty CP Đầu tư Năm Sao làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.150 tỷ đồng. Dự án có quy mô 6,98 ha, khởi công năm 2019 và dự kiến bàn giao năm 2021.

Dự án từng được giới thiệu gồm 5 tòa condotel có 612 căn (trong đó 8 căn dưới mặt nước biển) và 8 tòa lâu đài diện tích sử dụng 550m² mỗi căn. Tuy nhiên, sau 2 năm thi công, dự án chỉ mới hoàn thiện phần thô 3 tòa nhà, chưa hoàn thiện nội thất.

Dự án thi công được 2 năm thì bỏ dở (ảnh tư liệu)

Khoản vay ghi nhận tại Hợp đồng vay vốn số 07/0202.18/LTL/6283999 ngày 02/02/2018 có mục đích tài trợ một phần/hoàn trả chi phí đầu tư của dự án Hoi An Golden Sea.

Trước khi khởi kiện, Indovina đã nhiều lần phát thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản gồm toàn bộ khoản nợ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Hòa Bình Xanh và Công ty CP Đầu tư Năm Sao. Theo Thông báo đấu giá tài sản ngày 27/8/2025, tổng nghĩa vụ nợ tạm tính đến hết ngày 15/07/2025 của 2 doanh nghiệp này gần 570 tỷ đồng. Trong đó dư nợ gốc gần 383 tỷ đồng; Dư nợ lãi hơn 123 tỷ đồng; còn lại là lãi quá hạn trên gốc và lãi quá hạn trên lãi.

Riêng Công ty CP Đầu tư Năm Sao, hạn mức tín dụng hơn 250 tỷ đồng. Thời hạn vay là 20 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên, từ 10/02/2018 đến 10/02/2038. Dư nợ tạm tính của Công ty này tính đến 15/7/2025 là gần 353 tỷ đồng, gồm: gần 243 tỷ đồng nợ gốc; hơn 80 tỷ nợ lãi; gần 17 tỷ lãi quá hạn trên gốc và hơn 13 tỷ lãi quá hạn trên lãi.

Tài sản đảm bảo cho các khoản vay bao gồm: Tài sản đảm bảo 1 gồm 6 thửa đất có GCNQSDĐ tại dự án HoiAn Golden Sea được UBND tỉnh Quảng Nam cấp năm 2017; Tài sản gắn liền với 6 thửa đất này, một khu thương mại dịch vụ kết hợp căn hộ du lịch, một khu căn hộ du lịch;

Tài sản đảm bảo 2 là toàn bộ dự án Hoi An Golden Sea hình thành trong tương lai. Tài sản đảm bảo 3 là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thuê đất (song phương).