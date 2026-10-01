Ngân hàng HDBank chốt chia cổ tức và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 30%

HDBank chốt chia cổ tức và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 30%. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) thông báo ngày 12/10/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 30%.

Cụ thể, HDBank dự kiến chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tương đương cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 25 cổ phiếu mới.

Ngân hàng sẽ phát hành tối đa hơn 1,25 tỷ cổ phiếu cho phương án này, với nguồn vốn được trích từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ thuế và trích lập quỹ.

Bên cạnh phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, HDBank cũng dự kiến phát hành thêm tối đa hơn 250 triệu cổ phiếu từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, tương ứng tỷ lệ 5%. Như vậy, tổng tỷ lệ chia cổ tức và phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến là 30%.

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của HDBank dự kiến tăng từ 50.053 tỷ đồng lên hơn 65.069 tỷ đồng, tiếp tục củng cố nền tảng vốn, gia tăng dư địa tăng trưởng và tạo nguồn lực cho chiến lược phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Phần vốn điều lệ tăng thêm được dự kiến sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho vay trung, dài hạn và vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, qua đó tăng cường năng lực vốn và khả năng đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng.

Bên cạnh đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng, HDBank còn có kế hoạch chào bán riêng lẻ 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong giai đoạn 2026-2027. Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, đợt phát hành này dự kiến đưa vốn điều lệ của Ngân hàng lên hơn 72.000 tỷ đồng sau khi hoàn tất toàn bộ các phương án tăng vốn./.