Phát hành tối đa 1.800 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm có bảo lãnh từ quỹ tín thác của ADB

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam vừa ban hành nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 trong năm 2026 với tổng giá trị tối đa 1.800 tỷ đồng. Toàn bộ lô trái phiếu được phát hành bằng đồng Việt Nam và có kỳ hạn 5 năm.

Theo thông tin công bố, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Nghĩa vụ thanh toán của lô trái phiếu được bảo lãnh bởi Quỹ bảo lãnh tín dụng và đầu tư (CGIF), một quỹ tín thác trực thuộc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Hiện ngân hàng chưa công bố cụ thể thời điểm triển khai phát hành, khối lượng phát hành thực tế cũng như mức lãi suất áp dụng cho đợt chào bán này. Sau khi hoàn tất phát hành, MSB sẽ tiến hành đăng ký trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đồng thời đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Lợi nhuận trước thuế quý III tăng 27,1%, cổ phiếu MSB giao dịch sát vùng đỉnh lịch sử

Về bức tranh tài chính, kết quả kinh doanh của Ngân hàng Hàng hải Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai chữ số trong quý III/2026. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế quý III đạt 2.017 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt gần 5.440 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Xét cơ cấu nguồn thu trong 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần đạt gần 9.621 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ, góp phần đưa tổng thu nhập hoạt động lên gần 11.030 tỷ đồng, tăng 8,2%. Nhờ chi phí hoạt động chỉ tăng 6,7%, thấp hơn tốc độ tăng của tổng thu nhập hoạt động, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của ngân hàng được kiểm soát quanh mức 37,3%.

Trên bảng cân đối kế toán tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của MSB đạt gần 440.000 tỷ đồng, tăng 7,9% so với thời điểm cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 233.000 tỷ đồng, tăng 13,5%, còn quy mô tiền gửi khách hàng đạt gần 217.400 tỷ đồng, tăng 10,5% so với đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 23/11/2026, cổ phiếu MSB dừng ở mức 16.450 đồng mỗi cổ phiếu, giảm nhẹ 100 đồng, tương ứng mức giảm 0,6% so với phiên liền trước. Với 3,744 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, giá trị vốn hóa thị trường của ngân hàng tính theo mức giá này đạt gần 61.589 tỷ đồng.

Tính trong gần một tháng trở lại đây, thị giá MSB ghi nhận mức tăng khoảng 2,5% so với giá đóng cửa 16.050 đồng mỗi cổ phiếu vào cuối phiên ngày 29/10/2026, đồng thời phục hồi hơn 11% so với vùng đáy ngắn hạn thiết lập hồi cuối tháng 10. Cổ phiếu ngân hàng này hiện giao dịch sát vùng đỉnh lịch sử với hệ số định giá P/E ở mức khoảng 8,2 lần và P/B quanh ngưỡng 1,1 lần.