Chào bán 936 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 100:25 và lộ trình nâng vốn điều lệ lên 46.800 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam vừa công bố thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 776 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 26/11/2026. Theo phương án được phê duyệt, MSB chào bán tổng cộng 936 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:25, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ hưởng 1 quyền mua và cứ 100 quyền sẽ được mua 25 cổ phiếu mới.

Về lịch trình cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua là ngày 9/12/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 14/12/2026 đến ngày 29/12/2026. Nhà đầu tư thực hiện đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu trong giai đoạn từ ngày 14/12/2026 đến ngày 5/1/2027.

Với mức giá chào bán 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, MSB dự kiến thu về khoảng 9.360 tỷ đồng từ đợt phát hành. Theo kế hoạch phân bổ vốn, nguồn tiền huy động sẽ được ngân hàng sử dụng để phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, đầu tư phát triển công nghệ, đồng thời thực hiện bù đắp, đầu tư, góp vốn hoặc mua cổ phần. Nếu phân phối thành công toàn bộ lượng cổ phiếu chào bán, vốn điều lệ của MSB sẽ tăng từ 37.440 tỷ đồng lên 46.800 tỷ đồng.

Trước thời điểm UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán, MSB đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận chủ trương tăng vốn thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 34A ngày 8/10/2026 và triển khai theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25.07 ngày 15/10/2026. NHNN đồng thời yêu cầu MSB thực hiện quy trình tăng vốn theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông cũng như của cổ đông và người có liên quan theo Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (đã sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn sau khi tăng vốn.

Mua lại trước hạn lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng và duyệt phương án phát hành 1.800 tỷ đồng trái phiếu được bảo lãnh

Cùng với kế hoạch tăng vốn chủ sở hữu qua kênh phát hành cổ phiếu, MSB ghi nhận loạt hoạt động đáng chú ý trên thị trường trái phiếu trong quý IV/2026. Cụ thể, vào ngày 13/11/2026, ngân hàng đã hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã MSB12510 với giá trị mua lại thực tế đạt 1,052 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng số tiền chi ra là 1.052 tỷ đồng.

Theo hồ sơ phát hành, lô trái phiếu mã MSB12510 gồm 1.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được MSB phát hành từ ngày 13/11/2025 với kỳ hạn 3 năm và đã được tất toán toàn bộ sau đúng một năm lưu hành.

Ở chiều huy động vốn nợ, MSB trước đó đã phê duyệt phương án chào bán riêng lẻ trái phiếu bằng Đồng Việt Nam với tổng mệnh giá tối đa 1.800 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo lãnh thanh toán bởi Quỹ Bảo lãnh và Đầu tư Tín dụng (CGIF), một quỹ tín thác thuộc Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Cùng với chủ trương chào bán tối đa 1.800 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, MSB đã thông qua toàn bộ nội dung chi tiết trong phương án phát hành, bao gồm mức giá trái phiếu, kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và phương án bố trí nguồn chi trả nợ gốc cùng tiền lãi của lô trái phiếu theo quy định.