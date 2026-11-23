Cuối năm thường là thời điểm thị trường bất động sản sôi động hơn khi nhu cầu mua nhà, ổn định chỗ ở trước Tết gia tăng. Tuy nhiên, năm nay, thị trường vẫn khá trầm lắng, trong đó mặt bằng lãi suất cho vay ở mức cao là một trong những yếu tố khiến người mua thận trọng.

Để kích thích nhu cầu mua nhà ở thực, nhiều ngân hàng đã liên tục triển khai các chương trình cho vay mua nhà với lãi suất ưu đãi, đồng thời thiết kế những chính sách riêng cho người trẻ và người mua nhà lần đầu.

Ngân hàng chào lãi vay mua nhà quanh 9-10%/năm

Gần đây nhất, Vietcombank đã triển khai chương trình "Nhà mới an cư" với quy mô 20.000 tỷ đồng, áp dụng lãi suất cố định từ 9%/năm trong 12 tháng đầu đối với khách hàng mua nhà tại các dự án bất động sản đã được cấp Giấy chứng nhận.

Chương trình có thời hạn vay tối đa 35 năm, áp dụng đến hết ngày 31/3/2027 hoặc khi giải ngân hết quy mô gói tín dụng, tùy điều kiện nào đến trước.

Tại BIDV, ngân hàng đang triển khai gói vay "Ngôi nhà đầu tiên" với quy mô 30.000 tỷ đồng, cho phép khách hàng lựa chọn thời gian cố định lãi suất tùy theo nhu cầu. Cụ thể, mức lãi suất ưu đãi từ 9%/năm nếu cố định trong 12 tháng, 9,5%/năm trong 18 tháng và 10%/năm đối với kỳ hạn 24 tháng.

Trong khi đó, các khoản vay mua nhà tại Techcombank được ghi nhận với mức lãi suất chào vay khoảng 9,5-10%/năm, cố định trong 12 tháng đầu. Ngân hàng này cũng giới thiệu các chương trình riêng dành cho khách hàng trẻ dưới 30 tuổi, với chính sách kéo dài thời hạn vay và ân hạn nợ gốc.

Tại VietinBank, một số khoản vay mua nhà được ghi nhận có lãi suất cố định trong 24 tháng đầu ở mức trên 10%/năm, tùy dự án và điều kiện vay.

Dù triển khai nhiều chương trình ưu đãi, mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà hiện nay vẫn tạo áp lực đáng kể đối với người mua, đặc biệt là nhóm phụ thuộc nhiều vào vốn vay ngân hàng.

Dù triển khai nhiều chương trình ưu đãi, mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà hiện nay vẫn tạo áp lực đáng kể đối với người mua. Ảnh: Nam Khánh.

Gia đình anh Minh Chiến (30 tuổi, phường An Khánh, TP.HCM) đang có nhu cầu mua nhà nhưng vẫn chưa quyết định xuống tiền do phải phụ thuộc phần lớn vào vốn vay ngân hàng.

Anh tính toán nếu vay khoảng 2 tỷ đồng với lãi suất 9-10%/năm, mỗi tháng gia đình có thể phải dành hơn 20 triệu đồng để trả cả gốc và lãi, tùy thời hạn và phương thức trả nợ.

"Đến nay tôi vẫn chưa tiếp tục đi xem nhà, chờ lãi suất điều chỉnh thêm rồi mới tính tiếp", anh Chiến chia sẻ.

Tâm lý thận trọng này cũng phần nào được phản ánh trong báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản của Batdongsan.com.vn. Theo đó, hơn 80% người mua nhà và nhà đầu tư tham gia khảo sát chỉ chấp nhận vay mua bất động sản khi lãi suất dưới 9%/năm.

Cụ thể, 43% người được khảo sát cho rằng mức lãi suất phù hợp nhất là 5-7%/năm, khoảng 38% chấp nhận mức 7-9%/năm. Trong khi đó, chỉ 19% có thể chịu được lãi suất từ 9% đến dưới 11%/năm và không có người tham gia khảo sát nào sẵn sàng sử dụng đòn bẩy tài chính khi lãi suất từ 11%/năm trở lên.

Kết quả này cho thấy mức lãi suất chào vay tại nhiều ngân hàng hiện cao hơn ngưỡng chấp nhận của phần lớn người tham gia khảo sát, qua đó phần nào lý giải sự thận trọng của người mua nhà.

Không nên chỉ nhìn vào lãi suất ưu đãi

Với bối cảnh thị trường hiện nay, bà Cao Thị Thanh Hương, Phó giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Việt Nam nhìn nhận lãi suất vay mua nhà sẽ khó có thể giảm nhanh.

"Nhu cầu vốn dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao, đặc biệt là nguồn lực dành cho đầu tư công và các dự án hạ tầng trọng điểm. Vì vậy, người mua không nên chỉ chờ đợi lãi suất hạ nhiệt mà cần chủ động đánh giá khả năng tài chính và lựa chọn bất động sản phù hợp", bà nói thêm.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, bà Hương khuyến nghị người mua chú trọng uy tín, năng lực tài chính của chủ đầu tư, tính minh bạch của pháp lý dự án và khả năng kết nối với các tuyến hạ tầng giao thông trọng điểm.

Ở góc độ quản trị tài chính cá nhân, chuyên gia tư vấn bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên lưu ý đối với người phải vay ngân hàng, điều quan trọng không nằm ở mức lãi suất ưu đãi trong một vài năm đầu mà là khả năng duy trì khoản trả nợ trong suốt thời gian vay. Do đó, khi vay, người mua cần tính trước cả trường hợp lãi suất chuyển sang thả nổi.

Đối với các gia đình trẻ, chuyên gia khuyến nghị tổng số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng không nên vượt quá 30% tổng thu nhập gia đình. Tỷ lệ này giúp người vay duy trì nguồn lực cho các khoản chi tiêu thiết yếu, nuôi con, tích lũy và ứng phó với những biến động bất ngờ.

Người mua cũng cần tính trước khả năng chịu được mức lãi suất thả nổi trong 2-3 năm tiếp theo, cho đến khi có thể tất toán hoặc tái cấu trúc khoản vay mà không phải chịu mức phí phạt quá lớn.

Ông Kiên cũng nhấn mạnh người mua nên duy trì quỹ dự phòng tương đương ít nhất 6-12 tháng trả nợ sau khi nhận nhà. Khoản dự phòng này giúp người vay có thêm thời gian xoay xở nếu thu nhập sụt giảm hoặc dòng tiền gặp khó khăn, thay vì buộc phải bán tài sản trong thời điểm bất lợi.