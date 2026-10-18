Ngân hàng giải ngân ít hơn số tiền vay được duyệt, vì sao?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Trên thực tế, số tiền được ngân hàng phê duyệt và số tiền giải ngân có thể khác nhau. Việc khoản vay được chấp thuận không đồng nghĩa với việc khách hàng sẽ nhận toàn bộ số tiền ngay trong một lần giải ngân.

Một trong những nguyên nhân phổ biến là ngân hàng thực hiện giải ngân theo từng đợt, căn cứ vào tiến độ và nhu cầu sử dụng vốn thực tế. Chẳng hạn, với khoản vay phục vụ xây dựng nhà ở, ngân hàng có thể giải ngân theo tiến độ thi công thay vì chuyển toàn bộ số tiền ngay từ đầu.

Bên cạnh đó, số tiền giải ngân còn phụ thuộc vào việc khách hàng đáp ứng các điều kiện đã thỏa thuận với ngân hàng. Nếu hồ sơ, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn chưa đầy đủ hoặc khách hàng chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết, ngân hàng có thể chưa giải ngân toàn bộ khoản vay.

Một nguyên nhân khác là ngân hàng giải ngân trực tiếp cho bên thụ hưởng, chẳng hạn bên bán nhà hoặc đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Khi đó, số tiền khách hàng thực nhận trong tài khoản có thể thấp hơn tổng số vốn đã được giải ngân.

Ngoài ra, trường hợp phát sinh các khoản phí hoặc nghĩa vụ thanh toán liên quan đến khoản vay, khách hàng cần kiểm tra xem có khoản tiền nào được khấu trừ theo thỏa thuận hay không. Việc thu phí, khấu trừ phải có căn cứ phù hợp với quy định pháp luật và thỏa thuận giữa các bên.

Theo quy định về hoạt động cho vay của Ngân hàng Nhà nước, các nội dung như số tiền cho vay, phương thức giải ngân, điều kiện giải ngân và những thỏa thuận liên quan cần được xác định trong thỏa thuận cho vay giữa ngân hàng và khách hàng.

Vì vậy, khi nhận được số tiền thấp hơn dự kiến, khách hàng nên yêu cầu ngân hàng làm rõ số tiền đã được phê duyệt, số tiền thực tế giải ngân, số tiền còn lại chưa giải ngân và nguyên nhân chênh lệch.

Đặc biệt, khách hàng cần phân biệt số tiền ngân hàng đã giải ngân với số tiền thực nhận, bởi đây là căn cứ quan trọng để kiểm tra dư nợ gốc và nghĩa vụ trả lãi. Nếu phát hiện số tiền giải ngân không đúng thỏa thuận, khách hàng cần đề nghị ngân hàng kiểm tra, giải thích và xử lý kịp thời, tránh phát sinh nghĩa vụ tài chính không rõ ràng.