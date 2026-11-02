Ngăn hàng giả từ giao dịch trên mạng đến kho hàng
Chào bán qua mạng, chốt đơn qua livestream nhưng hàng hóa lại được cất giữ, vận chuyển từ nhiều địa điểm khác nhau. Những thủ đoạn này đang gây khó khăn cho việc phát hiện, xử lý hàng giả, hàng nhập lậu. Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đang thay đổi phương thức kiểm tra, giám sát ra sao, nhất là khi nhu cầu mua sắm cuối năm tăng cao? Phóng viên Đài PTTH Hà Nội trao đổi với ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ngan-hang-gia-tu-giao-dich-tren-mang-den-kho-hang-246261102102304826.htm