Ngăn hàng giả, hàng lậu

Theo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố, các đối tượng thường lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, hoạt động của cư dân biên giới, các đường mòn, lối mở, dịch vụ vận tải, chuyển phát và thương mại điện tử để vận chuyển, mua bán hàng hóa vi phạm nhằm thu lợi bất chính. Các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ; giả mạo nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam; tàng trữ hàng cấm, buôn bán hàng giả…

Đáng chú ý, cùng với những phương thức hoạt động truyền thống, các đối tượng vi phạm ngày càng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm pháp. Thông qua mạng xã hội, các đối tượng livestream, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm với những thông tin thổi phồng về chức năng, công dụng, khiến người tiêu dùng nhầm lẫn về chất lượng và giá trị thực tế của hàng hóa. Đơn cử, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố ra quyết định khởi tố nhóm 9 bị can liên quan đến vụ lừa dối khách hàng, mua bán hóa đơn trái phép và trốn thuế xảy ra trên địa bàn. Đây là nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng trên mạng xã hội đã được Công an thành phố Đồng Nai tổ chức triệt phá vào tháng 8-2026.

Trước thực tế đó, để nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, công tác kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng cần tiếp tục được triển khai chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực, mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ vi phạm cao như: hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu, an toàn thực phẩm. Đồng thời cần tăng cường phối hợp kiểm soát tại các cửa khẩu, tuyến biên giới, đường mòn, lối mở, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ngay từ địa bàn, khâu lưu thông.

Một giải pháp không kém phần quan trọng là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật và cảnh báo kịp thời các phương thức, thủ đoạn vi phạm mới. Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác trước các hành vi gian lận thương mại; không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, kinh doanh hàng giả.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm liên quan đến thương mại điện tử; tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động quảng cáo, nhất là trên môi trường mạng, kiên quyết ngăn chặn tình trạng quảng cáo sai sự thật, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng…

Khi công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa được triển khai chủ động; sự phối hợp liên ngành được thực hiện chặt chẽ và người tiêu dùng nâng cao ý thức lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động thương mại sẽ từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi. Qua đó, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ sức khỏe người dân.