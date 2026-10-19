Ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi tối thiểu 0,5%/năm, giảm lãi suất cho vay 1,5 - 2%/năm

Ngày 19/10/2026, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn họp với các tổ chức tín dụng về việc triển khai các giải pháp hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo Thống đốc, vấn đề giảm lãi suất cho vay được lãnh đạo Đảng, Chính phủ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo với yêu cầu đưa mặt bằng lãi suất về mức phù hợp hơn với khả năng của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Để giảm lãi suất cho vay thực chất, các tổ chức tín dụng phải đồng thời tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận và giảm chi phí huy động vốn. Lãi suất huy động là một trong những cấu phần quan trọng nhất của chi phí vốn; nếu các ngân hàng tiếp tục đẩy lãi suất huy động lên cao sẽ khó có cơ sở để giảm lãi suất cho vay. Giảm lãi suất không thực hiện cào bằng mà cần lựa chọn đúng đối tượng, tập trung hỗ trợ các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. Chính sách giảm lãi suất cần được xem xét đối với cả dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới, qua đó giúp doanh nghiệp đang hoạt động giảm gánh nặng tài chính, đồng thời hỗ trợ nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn chủ trì cuộc họp.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đến ngày 14/10/2026, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt 20.721.583 tỷ đồng, tăng 11,44% so với cuối năm trước và tăng 16,73% so cùng kỳ.

Tại cuộc họp, các ngân hàng thương mại đã đồng thuận, thống nhất cao trong việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hệ thống và góp phần ổn định thị trường tiền tệ; Thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về lãi suất; tập trung mọi nguồn lực, tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận và triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để giảm mặt bằng lãi suất.

Trước mắt, điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn đến an ninh tài chính – tiền tệ; giảm lãi suất cho vay khách hàng, trong đó tập trung giảm từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Thực hiện các giải pháp để tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng nguồn vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng kinh tế…

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng. Có giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại khi cần thiết. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của ngân hàng đối với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tiền gửi và cho vay; xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại.