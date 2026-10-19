Ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất hỗ trợ nền kinh tế

Đồng thuận giảm lãi suất, chia sẻ nguồn lực với khách hàng

Sáng 19/10/2026, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Đức Ấn chủ trì cuộc họp trực tiếp với lãnh đạo các ngân hàng thương mại về hoạt động ngân hàng. Cuộc họp diễn ra ngay sau khi NHNN ban hành văn bản số 9608 ngày 18/10/2026, với sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc các ngân hàng thương mại.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Đức Ấn chủ trì cuộc họp trực tiếp với lãnh đạo các ngân hàng thương mại về hoạt động ngân hàng

Tại cuộc họp, các ngân hàng thương mại thống nhất, đồng thuận cao trong việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống, góp phần ổn định thị trường tiền tệ. Trọng tâm là thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về lãi suất; tập trung nguồn lực, tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận để giảm mặt bằng lãi suất.

Trước mắt, các ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn đến an ninh tài chính – tiền tệ. Đồng thời, giảm lãi suất cho vay khách hàng, trong đó tập trung giảm từ 1,5–2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Tại cuộc họp, các ngân hàng thương mại thống nhất, đồng thuận cao trong việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống, góp phần ổn định thị trường tiền tệ

Sự đồng thuận được cụ thể hóa bằng các chương trình tín dụng và phương án chia sẻ nguồn lực tài chính của từng ngân hàng. Agribank đã triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay từ ngày 19/10, với mức giảm tới 2%/năm so với mức thông thường, tập trung vào khách hàng sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Ngân hàng dự kiến dành khoảng 2.000 tỷ đồng từ nguồn lực tài chính để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Hiện Agribank triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ khoảng 275.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay bình quân khoảng 6,6%/năm, thấp hơn 2–2,5 điểm phần trăm so với mức thông thường. Các chương trình đã làm giảm thu nhập lãi của ngân hàng khoảng 6.000 tỷ đồng.

Ông Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN, BIDV cam kết triển khai ngay gói tín dụng quy mô khoảng 100.000 tỷ đồng, kỳ hạn cho vay đến 6 tháng, dành cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Ngân hàng cam kết giảm lãi suất cho vay từ 1,5 đến 2% để hỗ trợ doanh nghiệp.

Để thực hiện, BIDV sẽ tiết giảm chi phí và giảm lãi suất huy động vốn đầu vào, tạo cơ sở hạ lãi suất cho vay. Với gói tín dụng này, ngân hàng dự kiến giảm thu nhập khoảng 500 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Lãi suất cho vay sẽ ở mức từ 6 đến 7%, tùy theo kỳ hạn.

Tại Vietcombank, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhấn mạnh ngành Ngân hàng cần thực hiện đồng thời hai mục tiêu: phân bổ đủ nguồn vốn cho các lĩnh vực ưu tiên và giảm chi phí, đặc biệt là lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Cùng với ứng dụng công nghệ, tiết giảm chi phí, Vietcombank quyết tâm hạ lãi suất đầu vào để giảm lãi suất đầu ra. Ngoài cam kết thực hiện chỉ đạo của NHNN, ngân hàng sẽ xây dựng các gói hỗ trợ lãi suất, với mức giảm có thể lớn hơn mức yêu cầu, căn cứ vào các lĩnh vực ưu tiên, những lĩnh vực tạo động lực phát triển kinh tế và góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Theo ông Tùng, việc giảm lãi suất phải thực chất, không đi kèm các điều kiện về thủ tục hành chính. Ông dẫn kinh nghiệm trong các chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và bão lũ, Vietcombank xây dựng tiêu chí thống nhất toàn hệ thống, thực hiện giảm lãi suất tự động từ trụ sở chính, các chi nhánh thực hiện tác nghiệp. Khách hàng không cần làm đơn đề nghị hoặc đến chi nhánh đề xuất giảm lãi suất.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank phát biểu tại buổi làm việc

Các NHTMCP hưởng ứng tích cực chủ trương giảm lãi suất. LPBank cho biết, từ ngày 19/10 đến hết ngày 31/12/2026, ngân hàng triển khai chương trình giảm lãi suất huy động và cho vay trên toàn hệ thống. Ngân hàng giảm 1,6–2%/năm lãi suất cho vay đối với các khoản giải ngân mới phục vụ sản xuất, kinh doanh ngắn hạn, hướng tới khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu bổ sung vốn lưu động, nhập nguyên vật liệu, duy trì hoặc mở rộng kinh doanh; đồng thời ưu tiên các lĩnh vực như nông nghiệp, nông thôn. Ở chiều huy động, LPBank giảm 0,5 - 0,6%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và giảm 0,05–0,1%/năm đối với kỳ hạn dưới 6 tháng.

Ông Vũ Quốc Khánh, Tổng giám đốc LPBank, nhấn mạnh: “Với LPBank, việc điều chỉnh lãi suất không chỉ là giải pháp về chi phí vốn, mà còn là cách ngân hàng chia sẻ khó khăn và đồng hành cùng khách hàng trong từng giai đoạn phát triển. Chúng tôi hướng tới việc đưa nguồn vốn đến đúng nhu cầu, đúng đối tượng, tạo điều kiện để khách hàng duy trì hoạt động kinh doanh, nắm bắt cơ hội tăng trưởng và nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường”.

Ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc ACB cho biết ngân hàng điều chỉnh giảm biểu lãi suất huy động trong ngày 19/10, có hiệu lực từ ngày 20/10; đồng thời triển khai chương trình cho vay đặc biệt đối với doanh nghiệp, với mức giảm lãi suất từ 1,5% đến 2%.

“ACB đã triển khai chương trình ưu đãi lãi suất trong suốt thời gian vừa qua. Trong chương trình đầu tiên, khi mà giảm lãi suất 1% thì đến nay ngân hàng đã giải ngân khoảng 5.000 tỷ đồng. Với chủ trương này, chúng tôi tin tưởng rằng sự nỗ lực của hệ thống ngân hàng sẽ giúp cho các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh tốt hơn trong thời gian tới”, ông Phát nói.

Sacombank cũng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi tổng quy mô lên đến 40.000 tỷ đồng, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, củng cố nguồn lực tài chính và chủ động nắm bắt cơ hội phát triển.

Ông Loic Faussier, Tổng giám đốc Sacombank, cho biết: “Chúng tôi xác định sự phát triển của ngân hàng luôn gắn liền với sức khỏe của nền kinh tế và sự thành công của khách hàng. Vì vậy, ngân hàng kiên trì nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu chi phí vận hành và đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo nền tảng để triển khai các chính sách tín dụng ngày càng linh hoạt, thiết thực. Với tinh thần đồng hành và chia sẻ, chúng tôi kỳ vọng nguồn vốn ưu đãi sẽ tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tạo việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời hỗ trợ người dân chủ động hơn trong các kế hoạch tài chính. Qua đó, Sacombank mong muốn đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và thịnh vượng của đất nước”.

Phối hợp chính sách, tạo nền tảng giảm lãi suất bền vững

Nhìn nhận về sự chia sẻ của hệ thống ngân hàng, ông Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng cho rằng ngân hàng và doanh nghiệp có quan hệ cộng sinh. Hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn cũng chính là tạo nền tảng cho hoạt động của ngân hàng trong tương lai. Khi sản xuất, kinh doanh phục hồi, doanh nghiệp có điều kiện trả nợ; khi có lợi nhuận và tích lũy, doanh nghiệp cũng tạo thêm nguồn tiền gửi cho ngân hàng.

Về lâu dài, ông Tú cho rằng cần phối hợp các chính sách vĩ mô, chính sách tài chính và chính sách tiền tệ để đưa mặt bằng lãi suất về mức phù hợp với tỷ suất lợi nhuận của nền kinh tế và doanh nghiệp, đáp ứng các mục tiêu đầu tư trong tương lai.

Ông Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng phát biểu tại cuộc họp

Để thực hiện mục tiêu này, cần có chính sách đồng bộ và phát triển các thị trường vốn. Nếu nhu cầu vốn dồn vào thị trường tín dụng, áp lực đối với hệ thống ngân hàng sẽ lớn. Ngân hàng muốn cho vay phải huy động được vốn, trong khi sức ép huy động có thể khiến ngân hàng phải tăng lãi suất để thu hút tiền gửi. Khi các nguồn vốn khác phát triển, chia sẻ nhu cầu vốn của nền kinh tế, áp lực lên thị trường tiền tệ và tín dụng sẽ giảm, tạo điều kiện hạ lãi suất.

Từ thực tiễn hoạt động ngân hàng, ông Nguyễn Thanh Tùng cũng cho rằng khó khăn lớn nhất là giảm lãi suất đầu vào nhưng vẫn bảo đảm lợi ích của người gửi tiền. Nếu điều chỉnh không hợp lý, có thể tác động đến hành vi gửi tiền. Vì vậy, NHNN và các ngân hàng thương mại cần phối hợp chặt chẽ để xác định mức lãi suất đầu vào phù hợp, từ đó có lãi suất đầu ra hợp lý cho nền kinh tế. Về phía ngân hàng, ông khẳng định sẵn sàng giảm lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế.

Ông Lê Ngọc Lâm cho rằng những thông điệp mạnh mẽ về hỗ trợ thanh khoản của NHNN sẽ giúp ngân hàng thương mại tự tin hơn trong việc giảm lãi suất đầu vào, tạo cơ sở giảm lãi suất cho vay.

Tuy nhiên, để định hướng giảm lãi suất đi vào thực tế, bên cạnh sự hỗ trợ từ cơ quan điều hành còn cần sự đồng thuận và trách nhiệm thực thi của các ngân hàng thương mại. Theo ông Từ Tiến Phát, việc NHNN thể hiện quan điểm kiên quyết trong thực hiện các chỉ đạo về lãi suất, kể cả xem xét điều chỉnh giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với ngân hàng không tuân thủ, là thông điệp mạnh mẽ nhằm tăng cường kỷ luật thị trường.

“Phải nói rằng tất cả các ngân hàng trong hệ thống cần phải chung tay cho việc thực thi những chính sách của Nhà nước, giúp cho kỷ luật thị trường ngày càng nâng cao trong thời gian tới”, ông Phát nhấn mạnh.

Theo nội dung thống nhất tại cuộc họp, giảm lãi suất phải gắn với tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng vốn vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng kinh tế. Các ngân hàng kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, khách hàng và nhóm khách hàng có dư nợ lớn; tăng cường hợp vốn cho các dự án lớn; tuyệt đối không hạ chuẩn điều kiện cấp tín dụng, không đánh đổi chất lượng tín dụng để tăng quy mô. Huy động vốn và tín dụng phải phát triển hài hòa, cân đối, tuân thủ các giới hạn và tỷ lệ bảo đảm an toàn.

Thời gian tới, NHNN tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi, cho vay và việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của các ngân hàng; điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản khi cần thiết. Đồng thời, cơ quan điều hành tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo về lãi suất, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong huy động vốn và cấp tín dụng.