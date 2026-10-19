Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất, tiếp sức doanh nghiệp cuối năm

Các nhà băng đồng thuận giảm lãi suất

Giảm lãi suất cho vay, chia sẻ chi phí vốn với doanh nghiệp đang trở thành một trong những trọng tâm trong điều hành hoạt động ngân hàng những tháng cuối năm. Sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản số 9608/NHNN-CSTT ngày 18/10/2026 yêu cầu các tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, nhiều ngân hàng thương mại đã nhanh chóng cụ thể hóa yêu cầu bằng các chương trình tín dụng ưu đãi.

Tại cuộc họp sáng 19/10 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn chủ trì với lãnh đạo các ngân hàng thương mại, tinh thần đồng thuận được thể hiện rõ qua cam kết thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước; tập trung nguồn lực, tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận để giảm mặt bằng lãi suất, góp phần ổn định thị trường tiền tệ và hỗ trợ nền kinh tế.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn chủ trì cuộc họp trực tiếp với lãnh đạo các ngân hàng thương mại về hoạt động ngân hàng.

Theo đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay từ ngày 19/10, với mức giảm tối đa 2%/năm so với mức thông thường, tập trung vào khách hàng sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Ngân hàng dự kiến dành khoảng 2.000 tỷ đồng từ nguồn lực tài chính để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Hiện, Agribank triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ khoảng 275.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay bình quân khoảng 6,6%/năm, thấp hơn 2 - 2,5 điểm phần trăm so với mức thông thường. Các chương trình này đã làm giảm thu nhập lãi của ngân hàng khoảng 6.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cam kết triển khai gói tín dụng quy mô khoảng 100.000 tỷ đồng, kỳ hạn cho vay đến 6 tháng, dành cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Ông Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV cho biết, ngân hàng cam kết giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2% để hỗ trợ doanh nghiệp.

Để thực hiện, BIDV sẽ tiết giảm chi phí, giảm lãi suất huy động vốn đầu vào, tạo cơ sở hạ lãi suất cho vay. Ngân hàng dự kiến giảm thu nhập khoảng 500 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, với lãi suất cho vay ở mức 6 - 7%, tùy theo kỳ hạn.

Không chỉ các ngân hàng thương mại nhà nước, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần cũng nhanh chóng hưởng ứng chủ trương giảm lãi suất, hướng dòng vốn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu vốn thực tế của khách hàng.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) cho biết, đang triển khai chương trình giảm lãi suất huy động và cho vay trên toàn hệ thống từ ngày 19/10 đến hết ngày 31/12/2026. Đối với các khoản giải ngân mới phục vụ sản xuất, kinh doanh ngắn hạn, ngân hàng giảm 1,6 - 2%/năm lãi suất cho vay, hướng tới khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu bổ sung vốn lưu động, nhập nguyên vật liệu, duy trì hoặc mở rộng kinh doanh; đồng thời ưu tiên các lĩnh vực như nông nghiệp, nông thôn. Ở chiều huy động, LPBank giảm 0,5 - 0,6%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và giảm 0,05 - 0,1%/năm đối với kỳ hạn dưới 6 tháng.

Ông Vũ Quốc Khánh, Tổng giám đốc LPBank nhấn mạnh: “Với LPBank, việc điều chỉnh lãi suất không chỉ là giải pháp về chi phí vốn, mà còn là cách ngân hàng chia sẻ khó khăn và đồng hành cùng khách hàng trong từng giai đoạn phát triển. Chúng tôi hướng tới việc đưa nguồn vốn đến đúng nhu cầu, đúng đối tượng, tạo điều kiện để khách hàng duy trì hoạt động kinh doanh, nắm bắt cơ hội tăng trưởng và nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường”.

Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc ngân hàng cho biết, ACB điều chỉnh giảm biểu lãi suất huy động trong ngày 19/10, có hiệu lực từ ngày 20/10; đồng thời triển khai chương trình cho vay đặc biệt đối với doanh nghiệp, với mức giảm lãi suất từ 1,5 - 2%. “ACB đã triển khai chương trình ưu đãi lãi suất trong suốt thời gian vừa qua. Trong chương trình đầu tiên, khi mà giảm lãi suất 1% thì đến nay ngân hàng đã giải ngân khoảng 5.000 tỷ đồng. Với chủ trương này, chúng tôi tin tưởng rằng sự nỗ lực của hệ thống ngân hàng sẽ giúp cho các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh tốt hơn trong thời gian tới”, ông Phát nói.

Các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) cũng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi tổng quy mô lên đến 40.000 tỷ đồng, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, củng cố nguồn lực tài chính và chủ động nắm bắt cơ hội phát triển.

Ông Loic Faussier, Tổng giám đốc SACOMBANK cho biết, ngân hàng kiên trì nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu chi phí vận hành và đẩy mạnh chuyển đổi số để triển khai các chính sách tín dụng linh hoạt, thiết thực. Ngân hàng kỳ vọng nguồn vốn ưu đãi sẽ tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tạo việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời hỗ trợ người dân chủ động hơn trong các kế hoạch tài chính.

Đưa vốn đến đúng đối tượng

Chủ trương giảm lãi suất cũng gắn với yêu cầu tháo gỡ khó khăn thực chất cho doanh nghiệp. Tại cuộc gặp doanh nhân ngày 12/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu giảm chi phí, củng cố niềm tin và tạo dựng môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch, thuận lợi. Tiếp đó, đến ngày 16/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm, cũng yêu cầu tập trung giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, muốn giảm lãi suất cho vay thực chất, các tổ chức tín dụng phải đồng thời tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận và giảm chi phí huy động vốn. Lãi suất huy động là một trong những cấu phần quan trọng nhất của chi phí vốn; nếu các ngân hàng tiếp tục đẩy lãi suất huy động lên cao sẽ khó có cơ sở để giảm lãi suất cho vay.

Đặc biệt, việc giảm lãi suất cũng không thực hiện cào bằng mà cần lựa chọn đúng đối tượng, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Theo Thống đốc, chính sách cần được xem xét đối với cả dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới, qua đó giúp doanh nghiệp đang hoạt động giảm gánh nặng tài chính, đồng thời hỗ trợ nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Cùng quan điểm này, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), khẳng định ngành Ngân hàng cần thực hiện đồng thời hai mục tiêu là phân bổ đủ nguồn vốn cho các lĩnh vực ưu tiên và giảm chi phí, đặc biệt là lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Ông Tùng cho biết, tại Vietcombank, cùng với ứng dụng công nghệ và tiết giảm chi phí, ngân hàng quyết tâm hạ lãi suất đầu vào để giảm lãi suất đầu ra. Nhà băng này sẽ xây dựng các gói hỗ trợ lãi suất, với mức giảm có thể lớn hơn mức yêu cầu, căn cứ vào các lĩnh vực ưu tiên, những lĩnh vực tạo động lực phát triển kinh tế và góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Theo Chủ tịch Vietcombank, việc giảm lãi suất phải thực chất, không đi kèm các điều kiện về thủ tục hành chính. Từ kinh nghiệm triển khai các chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và bão lũ, Vietcombank xây dựng tiêu chí thống nhất toàn hệ thống, thực hiện giảm lãi suất tự động từ trụ sở chính, các chi nhánh thực hiện tác nghiệp. Khách hàng không cần làm đơn đề nghị hoặc đến chi nhánh đề xuất giảm lãi suất.

Đánh giá về sự chia sẻ của hệ thống ngân hàng, ông Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng cho rằng, ngân hàng và doanh nghiệp có quan hệ cộng sinh. Hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn cũng chính là tạo nền tảng cho hoạt động của ngân hàng trong tương lai. Khi sản xuất, kinh doanh phục hồi, doanh nghiệp có điều kiện trả nợ; khi có lợi nhuận và tích lũy, doanh nghiệp cũng tạo thêm nguồn tiền gửi cho ngân hàng.

Về lâu dài, ông Tú cho rằng cần phối hợp các chính sách vĩ mô, chính sách tài chính và chính sách tiền tệ để đưa mặt bằng lãi suất về mức phù hợp với tỷ suất lợi nhuận của nền kinh tế và doanh nghiệp, đáp ứng các mục tiêu đầu tư trong tương lai.

Việc nhiều ngân hàng cùng triển khai các chương trình giảm lãi suất, dành nguồn lực hỗ trợ khách hàng cho thấy sự vào cuộc của toàn ngành trong thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Trọng tâm không chỉ là điều chỉnh lãi suất trên biểu niêm yết mà còn là đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng, giảm chi phí vay thực tế cho doanh nghiệp, đồng thời duy trì an toàn hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Để tiếp sức cho các ngân hàng, Thống đốc Phạm Đức Ấn khẳng định, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các tổ chức tín dụng triển khai giải pháp phù hợp, tháo gỡ khó khăn nhưng không đánh đổi an toàn hệ thống.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến giữa tháng 10/2026, huy động vốn tăng trưởng 11,22%, tín dụng tăng 11,44%. Chênh lệch giữa dư nợ cho vay và huy động vốn bằng đồng Việt Nam vẫn ở mức lớn do tăng trưởng tín dụng cao, song đã giảm xuống dưới 1,5 triệu tỷ đồng, so với thời điểm lên tới gần 2 triệu tỷ đồng thời điểm trước đó.