Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay

Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, Vietcombank đã công bố biểu lãi suất huy động mới, áp dụng từ ngày 20/10, với mức giảm 0,5%/năm tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Cụ thể, tại Vietcombank, lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng cùng giảm xuống 3%/năm; kỳ hạn 12 tháng giảm xuống 5,4%/năm và kỳ hạn 24 tháng còn 5,5%/năm. Đối với các kỳ hạn 36, 48 và 60 tháng, ngân hàng niêm yết mức lãi suất 4,8%/năm, giảm 0,5%/năm so với trước đó.

Trong khi đó, ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, 15 ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động gồm ACB, TPBank, Sacombank, SeABank, PGBank, VCBNeo, BVBank, LPBank, Bac A Bank, OCB, Nam A Bank, BaoVietBank, NCB, VietBank và KienlongBank. Mức giảm phổ biến là 0,5%/năm, một số ngân hàng điều chỉnh tới 0,7%/năm, chủ yếu tập trung ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Trong đó, LPBank điều chỉnh giảm lãi suất tại các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng; BVBank giảm 0,5%/năm đối với kỳ hạn từ 6 đến 24 tháng; VietBank giảm 0,5%/năm đối với tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng. ACB và Nam A Bank cũng áp dụng biểu lãi suất mới từ ngày 20/10.

Đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng, phần lớn ngân hàng thuộc cả hai nhóm vẫn giữ nguyên biểu lãi suất, trong khi một số đơn vị như LPBank, ACB và SeABank có điều chỉnh giảm nhẹ. Hiện lãi suất huy động đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng chịu mức trần 4,75%/năm theo quy định của NHNN.

Sau đợt điều chỉnh, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng dành cho khách hàng cá nhân tại phần lớn ngân hàng được niêm yết dưới 7%/năm, trong đó khoảng 15 ngân hàng áp dụng mức dưới 6%/năm, không bao gồm các chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng có số dư tiền gửi lớn.

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Song song với việc điều chỉnh lãi suất huy động, các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân cũng triển khai nhiều chương trình giảm lãi suất cho vay, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Ở nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV đã công bố các giải pháp giảm lãi suất cho vay, với mức ưu đãi phổ biến từ 1,5-2%/năm, nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, MB triển khai giảm 1,5%/năm lãi suất cho vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên, mức ưu đãi có thể lên tới 2%/năm. SHB áp dụng mức giảm từ 1,5-2%/năm đối với khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Tổng giám đốc TPBank Nguyễn Hưng cũng cho biết ngân hàng cam kết giảm từ 1,5-2%/năm lãi suất cho vay trong tháng 10.

Tại OCB, ngân hàng triển khai giảm 1,5%/năm đối với các khoản vay sản xuất, kinh doanh ngắn hạn; một số khoản vay trung và dài hạn dành cho khách hàng Priority Banking được giảm tối đa 2,25%/năm. ACB và Nam A Bank áp dụng mức giảm từ 1,5-2%/năm. Trong khi đó, Sacombank dành hạn mức tối đa 40.000 tỷ đồng để cho vay doanh nghiệp với lãi suất từ 8,5%/năm, mức giảm có thể lên tới 2%/năm.

Đợt điều chỉnh lãi suất của các ngân hàng diễn ra sau cuộc họp ngày 19/10 do Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn chủ trì, với sự tham dự của đại diện 46 ngân hàng thương mại, nhằm triển khai các giải pháp trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo yêu cầu của NHNN, các tổ chức tín dụng phải giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời thực hiện các giải pháp giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Cơ quan điều hành cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng không cạnh tranh không lành mạnh thông qua việc tăng lãi suất huy động, gây bất ổn thị trường tiền tệ. Đối với các đơn vị không tuân thủ chỉ đạo, NHNN sẽ xem xét áp dụng các biện pháp như điều chỉnh giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng còn lại của năm 2026, giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng thấp hơn trong năm 2027 hoặc yêu cầu áp dụng các tỷ lệ bảo đảm an toàn cao hơn quy định.

Bên cạnh đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, khách hàng và nhóm khách hàng có dư nợ lớn. Đặc biệt, việc cấp tín dụng phục vụ nhu cầu góp vốn, mua hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần tại các công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch cần được kiểm soát chặt chẽ nhằm hạn chế rủi ro phát sinh.

Việc đồng thời điều chỉnh giảm lãi suất huy động và triển khai các chương trình ưu đãi lãi suất cho vay tại cả hai nhóm ngân hàng được kỳ vọng góp phần giảm chi phí vốn, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng với chi phí hợp lý hơn, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.