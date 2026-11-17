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BIDV thành lập Chi nhánh FDI I nhằm tập trung nguồn lực phục vụ phân khúc này. Ảnh: BIDV

Tạo nền tảng thu hút nguồn vốn chất lượng cao

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến ngày 31/10/2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện trong 10 tháng năm 2026 ước đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với quy mô dòng vốn, chất lượng đầu tư cũng có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu phát triển hiệu quả, bền vững của nền kinh tế. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao gắn với công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại và tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tạo cầu nối mở rộng thị trường, tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu. Việc thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực này góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước và thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn.

Trong bối cảnh đó, ngày 11/11/2026, Thống đốc NHNN Việt Nam ban hành Quyết định số 2461/QĐ-NHNN, kèm theo Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 280/NQ-CP ngày 22/9/2026 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Kế hoạch xác định mục tiêu thể chế hóa và thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ liên quan đến ngành Ngân hàng. Định hướng xuyên suốt là phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hiệu quả, bền vững, đưa Việt Nam trở thành điểm đến có sức cạnh tranh trong thu hút nguồn vốn nước ngoài trung và dài hạn chất lượng cao cho đầu tư phát triển, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045.

Kế hoạch nhấn mạnh khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận cấu thành không tách rời của nền kinh tế, là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đóng góp về vốn, công nghệ và quản trị, khu vực này còn góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh đó, hoạt động đồng hành với nhà đầu tư của các ngân hàng ngày càng mở rộng, đáp ứng nhu cầu tài chính trong suốt quá trình đầu tư, sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam. Ngoài nguồn vốn tín dụng, doanh nghiệp còn được hỗ trợ về thanh toán quốc tế, ngoại hối, bảo lãnh, tài trợ thương mại và quản trị dòng tiền để vận hành, mở rộng hoạt động.

Tại VietinBank, các giải pháp tài chính được thiết kế theo từng giai đoạn hình thành, vận hành và phát triển dự án. Ngân hàng xây dựng đội ngũ chuyên trách, cung cấp nền tảng giao dịch đa ngôn ngữ, kết hợp tư vấn với các dịch vụ thanh toán, ngoại hối, tài trợ thương mại và ngân hàng số. Việc tài trợ phát triển hạ tầng công nghiệp, bất động sản công nghiệp và hậu cần cũng góp phần đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai đầu tư.

Khi hoạt động sản xuất, kinh doanh mở rộng, yêu cầu quản lý tài chính của doanh nghiệp cũng cao hơn. Các ngân hàng phát triển nền tảng số, kết nối với hệ thống quản trị doanh nghiệp thông qua giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API), giúp khách hàng quản lý dòng tiền tập trung, chuẩn hóa quy trình thanh toán và đối soát. Khả năng kết nối này còn hỗ trợ giao dịch giữa doanh nghiệp FDI với các nhà cung ứng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu quản lý và phối hợp trong chuỗi cung ứng.

Cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, những nỗ lực củng cố năng lực tài chính và đổi mới quản trị trong nhiều năm qua đang giúp các ngân hàng Việt Nam khẳng định uy tín, vị thế trên thị trường quốc tế. Việc một số ngân hàng được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings và Moody’s nâng hạng trong năm 2026 tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực ấy. Cụ thể, Techcombank và ACB được Fitch Ratings nâng hạng từ BB- lên BB, triển vọng Ổn định. Moody’s nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và nhà phát hành của ABBank từ B2 lên B1; nâng đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) và BCA điều chỉnh của SeABank từ B1 lên Ba3…

Tín nhiệm được cải thiện tạo thuận lợi để các ngân hàng mở rộng hợp tác với những định chế tài chính nước ngoài, tiếp cận nguồn vốn quốc tế, nhất là vốn trung và dài hạn phục vụ đầu tư phát triển. Đơn cử tại VPBank, khoản vay hợp vốn quốc tế trị giá 730 triệu USD do IFC và SMBC - hai định chế tài chính và ngân hàng quốc tế lớn thường xuyên hợp tác để thu xếp các gói tín dụng quy mô lớn cho các ngân hàng và doanh nghiệp tại Việt Nam - thu xếp có ba kỳ hạn 3 năm, 5 năm và 7 năm, dự kiến giải ngân theo nhiều đợt trong năm 2026. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên IFC cung cấp khoản vay kỳ hạn 7 năm cho một ngân hàng Việt Nam.

Mới đây nhất, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) công bố ký kết hợp đồng cho vay với BIDV, tổng giá trị tối đa 100 triệu USD. Theo thỏa thuận ký ngày 11/11, JBIC trực tiếp cung cấp khoảng 60 triệu USD. Phần vốn còn lại do hai ngân hàng thương mại Nhật Bản là Mizuho Bank và Saitama Resona Bank đồng tài trợ. JBIC đồng thời cung cấp bảo lãnh đối với một phần khoản vay của các ngân hàng này. Nguồn vốn được cung cấp thông qua BIDV để hỗ trợ các dự án phát triển, nâng cấp lưới điện do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia triển khai tại miền Bắc và miền Trung.

Việc mở rộng hợp tác với các định chế tài chính quốc tế giúp ngân hàng đa dạng hóa nguồn vốn, tăng khả năng đáp ứng những nhu cầu đầu tư dài hạn của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Đồng hành sâu hơn với doanh nghiệp FDI

Doanh nghiệp FDI ngày càng cần ở ngân hàng một đối tác am hiểu thị trường, có khả năng tư vấn và hỗ trợ trong suốt quá trình đầu tư tại Việt Nam. Đáp ứng yêu cầu ấy, các ngân hàng đang phát triển mô hình phục vụ chuyên biệt, kết hợp các dịch vụ tài chính với giải pháp quản trị rủi ro phù hợp với từng doanh nghiệp.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Giám đốc Chi nhánh FDI I - BIDV, nhu cầu của doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam đã có sự thay đổi. Trước đây, doanh nghiệp chủ yếu tìm đến ngân hàng để thanh toán, vay vốn hay giao dịch ngoại hối. Nay, họ cần một đối tác hiểu môi trường kinh doanh sở tại, có thể tư vấn, hỗ trợ ngay khi khảo sát đầu tư, đặt cọc đất, xây dựng nhà xưởng và tiếp tục đồng hành trong quá trình vận hành, quản lý dòng tiền, mở rộng sản xuất.

Để theo sát từng giai đoạn ấy, ngân hàng cần đội ngũ có chuyên môn sâu và giải pháp được thiết kế theo đặc điểm hoạt động của khách hàng. BIDV thành lập Chi nhánh FDI I nhằm tập trung nguồn lực phục vụ phân khúc này. Đây là mô hình chuyên biệt đầu tiên của BIDV dành cho doanh nghiệp FDI và hệ sinh thái liên quan, với đội ngũ chuyên gia và các giải pháp tài chính đáp ứng yêu cầu đặc thù của nhà đầu tư quốc tế.

Để đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu của doanh nghiệp FDI, các ngân hàng đang tăng cường kết nối dịch vụ trong cùng hệ sinh thái tài chính. Tại VPBank, OPES và Khối Ngân hàng giao dịch và Đầu tư nước ngoài (FDI-TB) đã ký hợp tác phát triển các gói bảo hiểm dành cho nhóm khách hàng này tại Việt Nam. Hai bên trước mắt tập trung vào bảo hiểm tài sản, hàng hóa vận chuyển, trách nhiệm và xe cơ giới, đồng thời phát triển các giải pháp phù hợp với đặc thù hoạt động của từng doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Hoài, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES cho biết danh mục sản phẩm được xây dựng sát với nhu cầu thực tế của khách hàng FDI. Đại diện VPBank cũng nhấn mạnh đây là phân khúc có yêu cầu cao về tốc độ, độ chính xác và khả năng đáp ứng theo từng ngành nghề, việc bổ sung giải pháp bảo hiểm được kỳ vọng giúp hoàn thiện hệ sinh thái tài chính theo chiều sâu.

Thông qua sự phối hợp này, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ quản lý dòng tiền, thanh toán quốc tế, tín dụng, ngoại hối và bảo hiểm trong cùng hệ sinh thái. Việc kết nối các dịch vụ hướng tới rút ngắn thời gian xử lý, thuận tiện hơn trong phối hợp và đáp ứng kịp thời nhu cầu phát sinh khi doanh nghiệp vận hành, mở rộng đầu tư.