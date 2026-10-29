Ngân hàng, doanh nghiệp bắt tay với trường đại học đào tạo nhân lực

Trường Đại học Hồng Đức vừa tổ chức chương trình tiếp nhận và trao hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập; đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh Thanh Hóa.

Ký kết hợp tác giữa Ngân hàng VietinBank với Trường đại học Hồng Đức

Chương trình góp phần tiếp sức cho sinh viên vượt khó, đồng thời tăng cường kết nối giữa Nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo, hỗ trợ người học và phát triển nguồn nhân lực.

PGS.TS. Đậu Bá Thìn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, trân trọng cảm ơn VietinBank Thanh Hóa đã quan tâm, đồng hành cùng Nhà trường trong các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trao học bổng cho sinh nghèo vượt khó

Theo Phó Hiệu trưởng, những suất học bổng không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế mà còn là nguồn động viên tinh thần thiết thực, giúp sinh viên thêm nghị lực, tự tin theo đuổi mục tiêu học tập và rèn luyện.

Sự đồng hành của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường liên kết giữa Nhà trường với các đối tác, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường thực tiễn, nâng cao năng lực nghề nghiệp và mở rộng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Đào tạo gắn với vị trí việc làm, nhu cầu của thị trường

Đại diện đơn vị tài trợ, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc VietinBank Thanh Hóa, khẳng định đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục và hỗ trợ thế hệ trẻ là một trong những nội dung được Ngân hàng chú trọng trong các hoạt động trách nhiệm xã hội. Ông mong muốn những suất học bổng sẽ giúp sinh viên vơi bớt khó khăn, yên tâm học tập, tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại chương trình, lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức và đại diện VietinBank Thanh Hóa đã trao 10 suất học bổng cho 10 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có ý chí vươn lên và đạt kết quả tốt trong học tập. Danh sách sinh viên nhận hỗ trợ được rà soát, xét duyệt trên cơ sở phối hợp giữa Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên và các khoa đào tạo, bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Hồng Đức và VietinBank Thanh Hóa đã ký kết thỏa thuận hợp tác, mở ra cơ hội phối hợp trong các hoạt động hỗ trợ sinh viên, trao học bổng, tổ chức thực tập, kết nối tuyển dụng và tài trợ các chương trình của Nhà trường.

PGS.TS. Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của VietinBank Thanh Hóa., đồng thời nhấn mạnh, thỏa thuận hợp tác là cơ sở để hai bên phát huy thế mạnh, gắn kết hoạt động đào tạo với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo thêm cơ hội phát triển cho sinh viên.

Cùng với đó, hai bên cần cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng tới quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững.

Đánh giá cao uy tín và chất lượng đào tạo của Trường Đại học Hồng Đức, ông Phạm Văn Nam khẳng định VietinBank Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho sinh viên, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với giáo dục, đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Hồng Đức và VietinBank Thanh Hóa ngày càng đi vào chiều sâu, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Thời gian qua Trường Đại học Hồng Đức đã ký kết với nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để tổ chức tuyển sinh, dạy nghề theo vị trí việc làm, nhu cầu của các đơn vị trong thời đại công nghệ số. Điều này giúp sinh viên, người học tiếp cận sớm với công việc, tìm được chỗ đứng của mình sau khi tốt nghiệp.

Thanh Hóa đang nổi lên là một cực tăng trưởng mới của phía Bắc, với đầu tàu là tứ sơn (Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Lam Sơn, Sầm Sơn) nhiều khu, cụm công nghiệp lớn thu hút hơn 23 nghìn doanh nghiệp, công ty đang hoạt động. Chính vì vậy nhu cầu đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo, có trình độ là rất lớn.