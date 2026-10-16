Ngân hàng, doanh nghiệp bất động sản phát hành hàng chục nghìn tỷ đồng trái phiếu

Tính đến ngày 15/10/2026, thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam ghi nhận nhiều đợt phát hành mới, nổi bật ở nhóm ngân hàng và doanh nghiệp bất động sản, hạ tầng.

Nếu xét các đợt phát hành trong khoảng 1 tháng trở lại đây được công bố trên chuyên trang trái phiếu của HNX, tổng giá trị phát hành lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Ngân hàng bất động sản hút mạnh trái phiếu

Nhóm ngân hàng đang cho thấy sự tích cực huy động vốn từ kênh trái phiếu

Trong khoảng thời gian từ ngày 18/9 đến nay, Ngân hàng BIDV (Mã: BID) đã phát hành tổng cộng 1.810 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn dao động 5 - 6 năm. Lãi suất phát hành (cố định hoặc thả nổi) với 8,2%/năm.

Các lô trái phiếu do BIDV phát hành trong vòng 1 tháng qua. Nguồn: HNX.

Trong khi đó, Ngân hàng LPBank (Mã: LPB) đã đưa thị trường tổng cộng 6 lô trái phiếu với tổng trị giá phát hành 3.500 tỷ đồng trong vòng 1 tháng qua. Kỳ hạn dao động 3 – 7 năm.

Trong đó, có hai lô mã LPBL12611 và LPBL12609 có giá trị lần lượt 1.000 tỷ đồng và 1.500 tỷ đồng.

Các thông tin trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, các lô trái phiếu có lãi suất phát hành thấp nhất là 9,2%/năm và cao nhất lên tới 9,68%/năm.

Các lô trái phiếu do LPBank phát hành trong vòng 1 tháng qua. Nguồn: HNX.

Mới đây, Ngân hàng Sacombank (Mã: STB) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026. Mục đích phát hành nhằm sử dụng số tiền thu được để tăng vốn cấp 2 phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo phương án phát hành, số tiền thu được sẽ được Sacombank sử dụng để cho vay. Đây là trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp là nợ thứ cấp của Sacombank và thỏa mãn các điều kiện tính vào vốn cấp 2.

Tổng giá trị phát hành tối đa là 15.000 tỷ đồng, tương ứng với 150 triệu trái phiếu. Mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng/trái phiếu. Sacombank sẽ chia làm 2 kỳ hạn là 7 năm (chào bán 100 triệu trái phiếu) và 10 năm (chào bán 50 triệu trái phiếu). Cả 2 kỳ hạn này cũng đều chia làm 3 đợt chào bán.

Từ ngày 23/9 – 30/9, 4 lô trái phiếu với giá trị 3.830 tỷ đồng đã chảy về Ngân hàng Sacombank. Trong đó 3 lô kỳ hạn 6 năm và 1 lô kỳ hạn 10 năm. Lãi suất từ 9,4% - 9,6%/năm.

Hay hai ngày 22/9 và 29/9, 3.250 tỷ đồng đã chảy về Ngân hàng MB (Mã: MBB) thông qua 4 lô trái phiếu có kỳ hạn 6 – 7 năm. Lãi suất 9% - 9,2%/năm.

Không những nhóm ngân hàng, làn sóng phát hành trái phiếu còn diễn ra tại các doanh nghiệp địa ốc.

CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh đã chào bán thành công lô trái phiếu mã DQML12602 trong thời gian từ ngày 29/9 đến 2/10, qua đó huy động 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành ngày 29/9, có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 11%/năm.

Với lô trái phiếu vừa phát hành trên, hiện thành viên của THACO Group đang lưu hành 3 lô trái phiếu, tổng giá trị 1.500 tỷ đồng và lãi suất từ 9,75% - 11%/năm.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển LGP vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã LGPL12601, thu về 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, lãi suất 12,5%/năm, phát hành ngày 9/9 và hoàn tất phát hành ngày 7/10. Ngày đáo hạn dự kiến là 9/9/2031.

Tương tự hồi 24/9, Công ty cổ phần Vinhomes (Mã: VHM) cũng phát hành thành công lô trái phiếu mã VHML12618, tổng giá trị 8.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và lãi suất 12%/năm.

Trong khi đó, CTCP Phát triển Bất động sản Hưng Long phát hành 20.000 trái phiếu mã HULL12603, tương ứng giá trị 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng.

Hơn 70.000 tỷ đồng trái phiếu sắp đáo hạn trong 3 tháng còn lại

Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), tính đến ngày 30/9/2026, thị trường ghi nhận 38 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 9, với tổng giá trị hơn 47.000 tỷ đồng.

Trong đó, 33 đợt phát hành riêng lẻ đạt tổng giá trị 42.200 tỷ đồng; 5 đợt chào bán ra công chúng đạt hơn 4.900 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp huy động hơn 428.500 tỷ đồng qua trái phiếu, gồm gần 370.600 tỷ đồng phát hành riêng lẻ và gần 58.000 tỷ đồng phát hành ra công chúng.

Nguồn: VBMA.

Đáng chú ý, trong tháng 9/2026, trái phiếu mua lại trước hạn của các doanh nghiệp chỉ đạt hơn 17.900 tỷ đồng, thấp hơn 56% so với cùng kỳ.

Trong 3 tháng còn lại của năm 2026, giá trị đáo hạn ước tính hơn 70.000 tỷ đồng.

Sắp tới, có 2 đợt phát hành đáng chú ý. Đầu tiên là của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (Mã: EVF) với phương án phát hành trái phiếu quốc tế năm 2026, tối đa 300 triệu USD. Đây là trái phiếu “3 không” - không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá dự kiến 200 nghìn USD/trái phiếu. Lô trái phiếu có kỳ hạn từ 3 năm, áp dụng lãi suất kết hợp cố định và thả nổi.

Kế đến là đợt phát hành của Chứng khoán Rồng Việt (Mã: VDS) với phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2026, tối đa 800 tỷ đồng. Đây cũng là trái phiếu “3 không”, mệnh giá dự kiến 100 triệu đồng/trái phiếu, chào bán cho đối tượng là các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 1 năm, lãi suất cố định 9,7%/năm.

Số tiền 800 tỷ đồng dự kiến thu về sẽ được sử dụng để cơ cấu lại nợ, gồm gốc - lãi trái phiếu đến hạn, nợ ngân hàng. Tuy nhiên, trong thời gian chưa đến hạn thanh toán, Công ty sẽ sử dụng số tiền này để gửi tiết kiệm qua các hợp đồng tiền gửi để đảm bảo giải ngân đúng tiến độ.