Ngân hàng dè dặt với các khoản vay đầu tư hạ tầng AI

Diễn biến trên thị trường tài chính đang khiến các ngân hàng thẩm định kỹ hơn việc cấp vốn cho các dự án AI, kể cả những khoản vay được các tập đoàn công nghệ lớn như Anthropic và Google bảo lãnh.

CoreWeave, một trong những doanh nghiệp chịu áp lực tài chính trước làn sóng đầu tư hạ tầng AI. ﻿Ảnh: BLOOMBERG/CNBC

Theo Bloomberg (Mỹ), thị trường tín dụng Phố Wall khó hấp thụ thêm nợ đầu tư phát triển hạ tầng AI khi lợi suất nhiều khoản vay và trái phiếu lên hai chữ số. Các ngân hàng cũng khó chuyển rủi ro tín dụng sang công ty bảo hiểm và nhà đầu tư khác.

Theo The Information (Mỹ), Société Générale, Sumitomo Mitsui Banking và Mitsubishi UFJ Financial Group đang dè dặt hơn khi xem xét tài trợ các dự án trung tâm dữ liệu, ảnh hưởng đến nguồn vốn vay dành cho lĩnh vực này.

Tại châu Á, Ngân hàng OCBC của Singapore đang siết đánh giá rủi ro và cơ cấu các khoản vay nhằm bảo đảm bên vay có đủ dòng tiền trả nợ. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) khuyến khích mở rộng tín dụng cho doanh nghiệp AI, phần mềm và dịch vụ ít tài sản thế chấp.

Theo Báo Seoul Economic Daily, các ngân hàng Hàn Quốc vẫn gặp thách thức trong việc định giá chip xử lý đồ họa (GPU) làm tài sản bảo đảm. Còn tại Nhật Bản, The Japan Times đưa tin Cơ quan Dịch vụ Tài chính tăng giám sát hoạt động cấp vốn cho trung tâm dữ liệu AI, chú trọng quản trị rủi ro của các tổ chức cho vay.

Cấu trúc tài trợ hạ tầng AI ngày càng phức tạp cũng khiến các tổ chức tài chính siết kiểm soát rủi ro với các thương vụ kết hợp vốn vay ngân hàng, tín dụng tư nhân, trái phiếu và cam kết bảo lãnh từ đối tác công nghệ.

Nhà sản xuất chip có thể bảo lãnh khoản vay mua chip tiên tiến và bảo đảm thanh toán hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu dài hạn.

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) cho rằng đầu tư hạ tầng AI ngày càng phụ thuộc vào nợ dài hạn và các hình thức tài trợ ngoài bảng cân đối kế toán. Bảo lãnh từ các tập đoàn công nghệ lớn giúp tăng mức bảo đảm cho khoản vay, qua đó thu hút thêm vốn từ các nhà đầu tư tổ chức. Tuy nhiên, khi ngân hàng cho cả doanh nghiệp triển khai dự án lẫn nhà đầu tư nắm giữ các khoản nợ liên quan vay vốn, rủi ro có thể lan rộng.

Ủy ban Chính sách Tài chính thuộc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cảnh báo các khoản vay, tín dụng tư nhân và cấu trúc tài chính phức tạp trong đầu tư AI khiến rủi ro AI khó nhận diện, đánh giá, đồng thời có thể làm tăng tổn thất nếu đầu tư không đạt kỳ vọng.

Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây chuyên dùng GPU phục vụ AI (neocloud) và doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu độc lập cũng khó huy động vốn do chi phí chip, hạ tầng và vận hành lớn, trong khi dòng tiền chưa ổn định. Khó khăn này thể hiện rõ tại CoreWeave, với giá cổ phiếu giảm khoảng 35% từ đầu năm đến ngày 5-11.

Trong tháng 10, trái phiếu công ty bị bán mạnh trên thị trường thứ cấp, đẩy lợi suất một số lô lên khoảng 15%. Việc chậm xây dựng trung tâm dữ liệu có thể khiến tình hình tài chính thêm khó khăn.

Nebius, doanh nghiệp điện toán đám mây AI niêm yết trên sàn Nasdaq (Mỹ), cũng không thể thực hiện kế hoạch phát hành trái phiếu lợi suất cao hồi tháng 9.

Thay vào đó, tháng 10, công ty ký khoản vay có bảo đảm trị giá 3,5 tỷ USD với Citigroup để đầu tư trung tâm dữ liệu và mua GPU.