Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID): Hút thành công hơn 3.790 tỷ đồng qua kênh trái phiếu, liên tục tất toán nợ trước hạn

Bán thành công hơn 34 triệu trái phiếu đại chúng và 310 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam vừa báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu đợt ba ra công chúng căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2025. Theo phương án ban đầu, ngân hàng chào bán hơn 43,3 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng mỗi đơn vị. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Kết thúc đợt phân phối vào ngày 9/9/2026, ngân hàng đã bán thành công hơn 34,8 triệu trái phiếu, tương đương tỷ lệ 80,31% tổng khối lượng chào bán. Cụ thể, lô trái phiếu mã BIDL2633007C kỳ hạn bảy năm thu hút 924 nhà đầu tư tham gia, mang về gần 1.100 tỷ đồng với lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,25%/năm. Tiếp đó, mã BIDL2634008C kỳ hạn tám năm được phân phối cho 179 nhà đầu tư, đạt giá trị phát hành hơn 1.527,2 tỷ đồng với lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 2,3%/năm. Phần còn lại thuộc về mã BIDL2636009C kỳ hạn mười năm, huy động hơn 853,3 tỷ đồng từ 87 nhà đầu tư với lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 2,25%/năm. Tổng số tiền ngân hàng thu được từ kênh đại chúng đạt hơn 3.480,5 tỷ đồng.

Trên kênh phát hành riêng lẻ, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng ghi nhận kết quả huy động vốn mới của ngân hàng này. Vào ngày 17/9/2026, ngân hàng phát hành 110 trái phiếu mã BIDL12623 mệnh giá một tỷ đồng mỗi đơn vị, đưa tổng giá trị huy động đạt 110 tỷ đồng. Lô này có kỳ hạn sáu năm, dự kiến đáo hạn năm 2032 và áp dụng mức lãi suất thả nổi 8,2%/năm kèm điều kiện được mua lại sau hai năm. Trước đó vào ngày 14/9/2026, một lô trái phiếu khác mã BIDL12622 cũng được phát hành thành công với quy mô 200 tỷ đồng, kỳ hạn sáu năm, lãi suất thả nổi 8,2%/năm và có kèm điều khoản hoán đổi hoặc mua lại.

Chi hàng trăm tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn trong tháng 9

Bên cạnh hoạt động huy động vốn mới, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cũng tích cực mua lại các lô trái phiếu cũ trước hạn. Vào ngày 14/9/2026, ngân hàng đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã BIDLH2331010 có giá trị 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành từ ngày 13/9/2023 với kỳ hạn tám năm và ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 13/9/2031. Căn cứ theo điều khoản quy định, doanh nghiệp đã thực thi quyền mua lại sau ba năm kể từ ngày phát hành.

Trước đó vào ngày 9/9/2026, tổ chức tín dụng này cũng chi ra 100 tỷ đồng để tất toán sớm toàn bộ lô trái phiếu mã BIDLH2431038. Lô nợ này mới được phát hành vào ngày 9/9/2024 với tổng giá trị 100 tỷ đồng và kỳ hạn bảy năm. Theo đúng các cam kết đã thỏa thuận, ngân hàng đã thực hiện quyền mua lại sau hai năm lưu hành, khép lại nghĩa vụ trả nợ sớm hơn nhiều so với ngày đáo hạn dự kiến vào năm 2031.

Như vậy chỉ tính riêng trong các tuần đầu tháng 9 năm 2026, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã liên tiếp hoàn thành các đợt phát hành quy mô lớn và mua lại nợ trước hạn. Tổng giá trị huy động từ đợt phát hành ra công chúng và hai lô trái phiếu riêng lẻ đạt mức 3.790,5 tỷ đồng, vượt xa khối lượng 300 tỷ đồng nợ cũ vừa được doanh nghiệp chi tiền tất toán.