Ngân hàng đấu giá loạt xe sang Mercedes-Benz, Lexus, có chiếc khởi điểm 2,7 tỷ

Chiếc xe thứ nhất là ô tô Mercedes-Benz GLC 200 màu đen, sản xuất năm 2023, biển số 51K-722.25. Xe được Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM cấp giấy chứng nhận đăng ký ngày 24/5/2023.

Theo thông báo của Agribank, chiếc xe là tài sản thế chấp theo hợp đồng ngày 19/2/2024 giữa Agribank Chi nhánh Xuyên Á (nay là Agribank Chi nhánh Phú Nhuận) và bà N.T.L.G. Bên được cấp tín dụng là Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ DTQ.

Nay, Agribank Chi nhánh Phú Nhuận bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ theo quy định.

Giá khởi điểm của tài sản này là 1,45 tỷ đồng.

Chiếc xe thứ hai được đưa ra đấu giá là Mercedes-Benz E300 màu đen, sản xuất năm 2020, biển số 51H-484.46. Xe được Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM cấp giấy chứng nhận đăng ký ngày 22/12/2020.

Đây là tài sản thế chấp theo hợp đồng ngày 17/10/2024 giữa Agribank Chi nhánh Xuyên Á (nay là Agribank Chi nhánh Phú Nhuận) và bà N.T.L.G. Bên được cấp tín dụng là ông D.H.Đ.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 1,405 tỷ đồng.

Cũng tại Agribank Phú Nhuận, ngân hàng rao bán đấu giá tài sản là một chiếc xe ô tô con Lexus RX350 màu trắng, sản xuất và đưa vào sử dụng năm 2022, biển số 51K-468.32. Xe được Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM cấp giấy chứng nhận đăng ký ngày 23/9/2022.

Theo thông báo đấu giá, chiếc Lexus là tài sản thế chấp theo hợp đồng ngày 22/1/2024 giữa Agribank Chi nhánh Xuyên Á (nay là Agribank Chi nhánh Phú Nhuận) và bà N.T.L.G.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 2,7 tỷ đồng.

Giá khởi điểm của các tài sản đấu giá chưa bao gồm thuế VAT (nếu có) và các khoản thuế, phí, lệ phí để làm thủ tục đăng ký sang tên tài sản. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế VAT (nếu có) và các khoản thuế, phí, lệ phí để làm thủ tục đăng ký sang tên tài sản đấu giá.