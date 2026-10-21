Ngân hàng đánh thức sinh kế vùng cao

Đồng vốn nhỏ, mở ra sinh kế lớn

Trở lại bon Bu Dăr, xã Quảng Trực, chúng tôi cùng cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Tuy Đức (Lâm Đồng) đến thăm gia đình bà Thị Hoa và ông Điểu K’ruch. Từng thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống gia đình trước đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nhưng thiếu vốn đầu tư nên hiệu quả kinh tế chưa cao.

Bước ngoặt đến khi gia đình được vay 50 triệu đồng từ NHCSXH. Có vốn trong tay, vợ chồng ông K’ruch mạnh dạn cải tạo vườn cà phê, hồ tiêu, mua giống tốt, phân bón và vật tư chăm sóc cây trồng. Nhờ đầu tư đúng hướng, năng suất vườn cây từng bước được cải thiện, nguồn thu nhập ổn định hơn. Đặc biệt, gia đình không còn phải tìm đến những khoản vay bên ngoài với lãi suất cao như trước. Ông Điểu K’ruch phấn khởi chia sẻ, khoản vay 50 triệu đồng tuy không lớn nhưng đã giúp gia đình thay đổi cuộc sống. Từ chỗ thiếu thốn, đến nay kinh tế gia đình dần ổn định và đã chính thức thoát nghèo.

Từ khoản vay ưu đãi 50 triệu đồng gia đình bà Thị Hoa (trái) bon Bu Dăr, xã Quảng Trực, Lâm Đồng có điều kiện thay đổi cuộc sống.

Theo ông Hoàng Cao Chí Cường, cán bộ tín dụng Phòng giao dịch NHCSXH Tuy Đức, hiệu quả của tín dụng chính sách không chỉ nằm ở số tiền giải ngân mà quan trọng hơn là khả năng giúp người dân địa phương chủ động phát triển kinh tế. Khi nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, có kế hoạch sản xuất phù hợp, người vay sẽ tạo được nguồn thu nhập lâu dài, thay vì chỉ giải quyết khó khăn trước mắt.

Câu chuyện của gia đình ông K’ruch cũng là thực tế đang diễn ra tại nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng, nơi những khoản vay ưu đãi trở thành nguồn lực quan trọng giúp người dân thay đổi phương thức sản xuất.

Tại thôn Đắk Som 2, xã Tà Đùng, gia đình chị H' Rồi cũng từng trải qua nhiều năm khó khăn do thiếu vốn. Năm 2009, được chính quyền địa phương và Tổ tiết kiệm và vay vốn hướng dẫn, gia đình chị tiếp cận khoản vay 20 triệu đồng theo chương trình cho vay hộ nghèo để mua giống, phân bón, chăm sóc cây trồng và phát triển chăn nuôi.

Đến năm 2019, gia đình tiếp tục được vay 40 triệu đồng theo chương trình hộ cận nghèo. Sau nhiều năm tích lũy, đầu tư sản xuất, năm 2025 gia đình chị đã thoát nghèo và được vay thêm 100 triệu đồng theo chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo để cải tạo, chăm sóc vườn cà phê. Chị H' Rồi chia sẻ, điều đáng quý nhất từ nguồn vốn chính sách là giúp gia đình mạnh dạn thay đổi cách làm ăn, biết tính toán chi phí, lựa chọn hướng đầu tư phù hợp. Nhờ vậy, hiệu quả sản xuất được nâng lên, thu nhập cải thiện và cuộc sống ngày càng ổn định.

Tín dụng chính sách góp phần để gia đình chị H' Rồi xã Tà Đùng, Lâm Đồng có thêm điều kiện chăm sóc cây cà phê và phát triển chăn nuôi.

Cũng ở Lâm Đồng, chị Lê Thị Thảo, người Raglai tại thôn Hàm Cần 3, xã Hàm Thạnh, lại lựa chọn phát triển chăn nuôi bò. Từ khoản vay ban đầu để mua hai con bò, đến nay đàn bò của gia đình đã tăng lên 10 con. Chị kết hợp trồng cỏ, nuôi bò vỗ béo, tranh thủ làm thuê khi nông nhàn. Gần đây, vợ chồng chị còn đầu tư máy cày để làm đất thuê cho các hộ trong thôn, tạo thêm nguồn thu nhập.

Từ một hộ nghèo, bằng sự cần cù và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, gia đình chị Thảo đã từng bước ổn định kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Mô hình này cho thấy, khi có vốn và lựa chọn được sinh kế phù hợp, đồng bào dân tộc thiểu số hoàn toàn có thể chủ động cải thiện cuộc sống ngay trên quê hương mình.

Đưa vốn đến gần hơn với đồng bào

Những chuyển biến trong đời sống người dân cho thấy hiệu quả của việc đưa tín dụng chính sách đến tận cơ sở. Tại Lâm Đồng, thông qua mạng lưới điểm giao dịch xã, các tổ tiết kiệm và vay vốn cùng sự phối hợp của chính quyền, hội, đoàn thể, nguồn vốn ưu đãi ngày càng tiếp cận thuận lợi hơn với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Tín dụng chính sách góp phần phát triển sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Thu, Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, với phương châm “phục vụ tại nhà, giải ngân, thu nợ tại xã”, đơn vị luôn hướng đến việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận vốn vay. Đặc biệt, các tổ tiết kiệm và vay vốn không chỉ làm nhiệm vụ kết nối giữa ngân hàng với người dân mà còn trở thành nơi các thành viên trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chia sẻ mô hình làm ăn và hỗ trợ nhau sử dụng vốn hiệu quả. Sự đồng hành này giúp người vay nâng cao ý thức trả nợ, chủ động tích lũy và từng bước mở rộng sản xuất.

Việc triển khai các chương trình tín dụng công khai, minh bạch tại cơ sở cũng góp phần hạn chế tình trạng người dân phải tìm đến tín dụng đen. Thay vì vay vốn với chi phí cao và nhiều rủi ro, các hộ đủ điều kiện có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, phù hợp hơn với khả năng sản xuất và trả nợ.

Tính đến ngày 30/9/2026, toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 71.400 lượt khách hàng được vay vốn, doanh số cho vay đạt trên 4.600 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ 5.022 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tiếp cận vốn; góp phần tạo việc làm cho 13.551 lao động và giúp 6.897 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trang trải chi phí học tập…

Vốn ngân hàng được trao đúng lúc, đúng nơi, sử dụng đúng hướng sẽ trở thành nền tảng để đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng sinh kế bền vững.

Hiện, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đang duy trì 329 điểm giao dịch tại 124 xã, phường, đặc khu cùng 6.427 tổ tiết kiệm và vay vốn. Mạng lưới rộng khắp giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời tạo thuận lợi cho việc hướng dẫn thủ tục, giải ngân và quản lý nguồn vốn ngay tại địa bàn dân cư.

Đáng chú ý, Nghị quyết số 71/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lâm Đồng, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, tiếp tục mở rộng cơ hội tiếp cận tín dụng ưu đãi từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH. Việc quy định chính sách cho vay về đối tượng, thời hạn và lãi suất tạo thêm điều kiện để người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, những nơi còn khó khăn đầu tư sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm.

Từ những vườn cà phê xanh tốt ở Quảng Trực, Tà Đùng đến đàn bò sinh sôi ở Hàm Thạnh, hiệu quả của tín dụng chính sách đang được thể hiện bằng những đổi thay cụ thể trong đời sống người dân. Khi đồng vốn ngân hàng được trao đúng lúc, sử dụng đúng hướng và có sự đồng hành của các cấp, ngành, cơ hội thoát nghèo không chỉ dừng lại ở hỗ trợ trước mắt mà còn trở thành nền tảng để đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng sinh kế một cách bền vững.