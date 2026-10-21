Ngân hàng dẫn đầu cuộc đua trái phiếu, PVcomBank huy động thêm 1.030 tỷ đồng

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (mã chứng khoán: PCB) đã hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu mang mã PCBL12611 và PCBL12612 trong các ngày 14 và 15/10/2026, với tổng giá trị huy động 1.030 tỷ đồng.

Cụ thể, lô PCBL12611 được phát hành ngày 12/10 và hoàn tất vào ngày 14/10/2026, có khối lượng 7.800 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị 780 tỷ đồng. Ngày 15/10/2026, PVcomBank tiếp tục hoàn tất phát hành lô PCBL12612 với tổng giá trị 250 tỷ đồng.

PVcomBank vừa huy động thành công hơn 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu.

Cả hai lô trái phiếu đều có kỳ hạn 7 năm, thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Lãi suất phát hành được công bố ở mức 9,6%/năm, áp dụng theo hình thức thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,7%/năm.

Đáng chú ý, mức lãi suất này nằm trong nhóm cao trên thị trường trái phiếu ngân hàng. Theo thống kê của MarketTimes, mức lãi suất phát hành trái phiếu cao nhất được ghi nhận tại nhóm ngân hàng từ đầu năm 2026 là 10,5%/năm, thuộc về lô PCBL12604 do PVcomBank phát hành. Lô trái phiếu này có giá trị 200 tỷ đồng và kỳ hạn 10 năm.

Trước đó, vào đầu tháng 8/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán: STB) cũng phát hành trái phiếu với lãi suất cố định 10%/năm.

Ngoài hai ngân hàng này, nhiều tổ chức tín dụng khác cũng huy động vốn qua kênh trái phiếu với lãi suất trên 9%/năm, trong đó LPBank ghi nhận mức 9,68%/năm, Nam A Bank dao động từ 9,4% đến 9,6%/năm và OCB ở mức 9%/năm.

Diễn biến phát hành trái phiếu với lãi suất tương đối cao diễn ra trong bối cảnh thị trường duy trì quy mô huy động lớn. Theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 428.527 tỷ đồng, dựa trên số liệu tổng hợp từ HNX và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC).

Trong đó, giá trị phát hành riêng lẻ đạt 370.572 tỷ đồng, còn phát hành ra công chúng đạt 57.955 tỷ đồng. Cơ cấu này cho thấy phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm phần lớn nguồn vốn huy động qua thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong kỳ.

Xét theo lĩnh vực, nhóm ngân hàng dẫn đầu với tổng giá trị phát hành 227.119 tỷ đồng, tương đương khoảng 53% tổng giá trị toàn thị trường. Đứng thứ hai là nhóm bất động sản, với giá trị huy động hơn 170.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 40%. Các lĩnh vực còn lại như chứng khoán, công nghiệp, tài chính và tiêu dùng chiếm tỷ trọng thấp hơn đáng kể.