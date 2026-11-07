Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank): Huy động 1.830 tỷ đồng trái phiếu, lợi nhuận 9 tháng tăng gần 34%

Huy động thành công 1.830 tỷ đồng từ ba lô trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa tiếp nhận và công bố văn bản từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam về kết quả chào bán chứng khoán nợ. Theo số liệu ghi nhận, nhà băng này đã phát hành thành công 8.000 trái phiếu mang mã PCBL12608 trong khoảng thời gian từ ngày 06/10/2026 đến ngày 03/11/2026. Với mệnh giá 100 triệu đồng cho mỗi đơn vị, lô trái phiếu này mang về cho tổ chức phát hành 800 tỷ đồng. Cấu trúc kỳ hạn được thiết kế kéo dài 10 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 06/10/2036. Các thông tin chi tiết về danh tính trái chủ, tài sản đảm bảo và mục đích sử dụng vốn không được công bố công khai. Dù vậy, dữ liệu lưu trữ tại cơ quan quản lý cho thấy lô trái phiếu này áp dụng mức lãi suất thả nổi 10,5%/năm.

Cùng chuỗi giao dịch huy động vốn, tổ chức tín dụng này trước đó cũng hoàn tất phân phối hai lô trái phiếu khác. Từ ngày 12/10/2026 đến ngày 14/10/2026, ngân hàng phát hành lô trái phiếu mã PCBL12611 với tổng trị giá 780 tỷ đồng. Lô chứng khoán nợ này có kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 12/10/2033.

Ngay trong ngày 15/10/2026, khối nguồn vốn của ngân hàng tiếp tục phân phối thành công 2.500 trái phiếu mã PCBL12612. Tương tự các đợt phát hành trước, mỗi đơn vị trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, giúp ngân hàng thu về 250 tỷ đồng. Lô này cũng duy trì kỳ hạn 7 năm với ngày đáo hạn theo kế hoạch là 15/10/2033. Cả hai lô trái phiếu quy mô 1.030 tỷ đồng này đều áp dụng mức lãi suất thả nổi 9,6%/năm và đi kèm điều khoản mua lại.

Thu nhập lãi thuần phục hồi mạnh, tín dụng mở rộng

Các hoạt động củng cố nền tảng vốn diễn ra trong thời kỳ kết quả kinh doanh của tổ chức tín dụng này ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc. Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2026 cho thấy thu nhập lãi thuần của ngân hàng phục hồi mạnh mẽ, đạt mức gần 1.963,8 tỷ đồng. Sự tăng trưởng từ hoạt động kinh doanh cốt lõi đã thúc đẩy lợi nhuận sau thuế trong quý vươn lên mốc gần 837,2 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 47,2% so với cùng kỳ năm trước. Phía ngân hàng giải trình sự bứt phá này xuất phát từ chiến lược tái cơ cấu danh mục. Nếu trong quý III năm 2025, ngân hàng dồn lực cho công tác thu hồi nợ, tối ưu hóa tài sản nắm giữ và xử lý nợ xấu, thì sang quý III năm nay, trọng tâm được chuyển dịch sang thúc đẩy tăng trưởng tín dụng gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động.

Hiệu quả từ chiến lược mới đóng góp trực tiếp vào bức tranh tài chính lũy kế 9 tháng đầu năm 2026. Tổng thu nhập lãi thuần trong ba quý đạt gần 4.680,4 tỷ đồng, cao gấp 3,2 lần so với thành quả đạt được cùng kỳ năm 2025. Kết quả, lợi nhuận sau thuế lũy kế chạm mốc hơn 1.835,8 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 33,9%.

Xét về quy mô tài sản, đến ngày 30/09/2026, tổng tài sản của ngân hàng mở rộng 6,5% so với hồi đầu năm, đạt mức hơn 280.464,4 tỷ đồng. Hạng mục cho vay khách hàng duy trì vai trò chủ lực với số dư hơn 169.007 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 60,3% trong tổng cơ cấu tài sản. Về nguồn vốn huy động, tổng nợ phải trả của nhà băng ghi nhận mức gần 266.377 tỷ đồng, tăng 6% so với số liệu đầu năm. Trong đó, lượng tiền gửi của khách hàng đóng góp gần 208.893,2 tỷ đồng, chiếm 78,4% tổng quy mô nợ phải trả, đảm bảo thanh khoản cho các hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng.