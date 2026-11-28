Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Uông Bí và Công an phường Uông Bí phối hợp rà soát nhu cầu vay vốn.

Vốn chính sách mở lối tái hòa nhập cộng đồng

Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương năm 2023, anh Trần Văn Bình (khu Hồng Hà, phường Yên Tử) từng gặp không ít khó khăn trong tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống. Với mong muốn làm lại cuộc đời, anh được tuyên truyền, hướng dẫn tiếp cận chương trình tín dụng dành cho người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Được Ngân hàng CSXH tạo điều kiện cho vay 100 triệu đồng, anh Bình đầu tư xây dựng cơ sở dịch vụ ăn uống kết hợp chăn nuôi gà, vịt. Từ nguồn vốn ban đầu, mô hình sản xuất, kinh doanh từng bước phát huy hiệu quả, mang lại thu nhập bình quân từ 10-12 triệu đồng/tháng, giúp gia đình anh có cuộc sống ổn định hơn.

Anh Bình chia sẻ, sau khi trở về địa phương, điều quan trọng nhất là có công việc và thu nhập ổn định để chăm lo cho gia đình, tránh xa những sai lầm trong quá khứ. Nguồn vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi đã trở thành điểm tựa để anh mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế.

Câu chuyện của anh Bình là một trong những minh chứng cho hiệu quả thiết thực của chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Không chỉ hỗ trợ về tài chính, nguồn vốn còn tạo động lực để người từng lầm lỗi tự tin lao động, sản xuất, từng bước xóa bỏ mặc cảm và hòa nhập cộng đồng.

Xác định đây là chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Ninh đã chủ động phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách; rà soát những trường hợp có nhu cầu vay vốn để kịp thời hỗ trợ.

Cùng với đó, ngân hàng chú trọng hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thực hiện quy trình thẩm định, giải ngân đúng đối tượng, đúng quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả.

Đến nay, trên địa bàn thành phố có 198 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để giải quyết việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng dư nợ 17,6 tỷ đồng.

Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Ninh tổ chức giải ngân cho vay tại phường Hoành Bồ.

Tăng hạn mức cho vay, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế

Nhằm nâng cao hiệu quả chương trình, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg. Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 20/11/2026, với nhiều nội dung điều chỉnh theo hướng tăng mức hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người vay vốn.

Cụ thể, mức cho vay đào tạo nghề được nâng từ 4 triệu đồng lên 10 triệu đồng/tháng/người; mức cho vay để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm tăng từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng/người. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức cho vay được nâng từ 2 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng/dự án.

Đây là cơ sở quan trọng để người chấp hành xong án phạt tù có thêm nguồn lực học nghề, tìm kiếm việc làm hoặc đầu tư phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế.

Để kịp thời đưa chính sách mới vào cuộc sống, Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Ninh đã bổ sung 20 tỷ đồng nguồn vốn từ Trung ương và địa phương để triển khai chương trình. Việc tăng cường nguồn lực không chỉ đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày càng đa dạng mà còn thể hiện sự chủ động của ngân hàng trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Uông Bí cho biết, sau 3 năm triển khai chương trình, các đối tượng được vay vốn đều tập trung phát triển kinh tế, ổn định sản xuất và nâng cao thu nhập. Đáng chú ý, đơn vị không phát sinh nợ xấu, không có trường hợp sử dụng vốn sai mục đích và không có người vay tái phạm tội.

Thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Uông Bí tiếp tục phối hợp với công an các phường đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, rà soát người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương có nhu cầu vay vốn; đồng thời hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, phối hợp thẩm định và giải ngân kịp thời theo hạn mức mới.

Với phương châm đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối thực hiện chính sách tín dụng nhân văn của Đảng và Nhà nước.

Mỗi khoản vay không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn trao thêm cơ hội việc làm, tạo dựng niềm tin và động lực để người từng lầm lỗi vươn lên. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm tội, bảo đảm an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.