Ngân hàng có vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng làm cổ đông trả lương nhân viên ra sao?

Tính đến ngày 30/9/2026, LPBank có 9.223 cán bộ, nhân viên, giảm 193 người so với cùng kỳ năm trước.

Số lượng nhân sự bình quân trong kỳ đạt 9.544 người, gần tương đương với mức 9.549 người của 9 tháng đầu năm 2025.

Về thu nhập, tiền lương bình quân của nhân viên LPBank đạt 31,19 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 26,2% so với mức 24,71 triệu đồng của cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả các khoản phụ cấp và thu nhập khác, tổng thu nhập bình quân đạt 34,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,85 triệu đồng so với cùng kỳ, tương đương mức tăng gần 25%.

Từ khi có vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư, thu nhập của nhân viên LPBank tăng cao hơn hẳn.

Xét về cơ cấu, tổng quỹ thu nhập của cán bộ, nhân viên LPBank trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 2.946 tỷ đồng, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, quỹ lương cơ bản đạt 2.679 tỷ đồng, tăng khoảng 26,1%.

Các khoản phụ cấp đạt gần 140 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 141,6 tỷ đồng cùng kỳ. Ngược lại, thu nhập khác tăng từ 93,3 tỷ đồng lên 127,4 tỷ đồng, tương ứng mức tăng hơn 36%.

Mức tăng thu nhập của người lao động diễn ra trong giai đoạn LPBank ghi nhận sự tăng trưởng ở nhiều chỉ tiêu kinh doanh. Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản ngân hàng đạt 694.183 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, LPBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 19.179 tỷ đồng, tăng 29%. Lợi nhuận trước thuế đạt 10.421 tỷ đồng, tăng gần 8,4% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành khoảng 70% kế hoạch năm. Riêng trong quý III/2026, lợi nhuận trước thuế đạt 4.448 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh của LPBank liên tục khởi sắc.

Ở chiều chi phí, chi phí hoạt động của LPBank trong 9 tháng đầu năm đạt 5.337 tỷ đồng, tăng khoảng 26,3% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) lũy kế ở mức 27,83%, giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2026, LPBank vừa ghi nhận mức tăng gần 25% về thu nhập bình quân nhân viên, vừa duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận và tổng thu nhập hoạt động.

Theo danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên được Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (HoSE: LPB) cập nhật ngày 27/7, nhà băng này vừa ghi tên cổ đông cá nhân tên Phạm Thu Hương sở hữu hơn 148,3 triệu cổ phiếu, tương đương 4,97% vốn điều lệ.

Tính đến thời điểm công bố, bà Phạm Thu Hương nắm 148,3 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng tỷ lệ sở hữu chính xác là 4,965% vốn tại LPBank.

Người có liên quan đến bà Hương là ông Phạm Nhật Vượng hiện nắm 146,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,894% vốn.

Đáng chú ý, ông Vượng cũng mới xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ của LPBank vào cuối tháng 6 vừa qua.

Tổng cộng ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương đang trực tiếp nắm giữ 9,859% vốn tại LPBank.