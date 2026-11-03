Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng cho người nghèo Sơn La

Ông Đoàn Trung Thành, Phó tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam và ông Trần Duy Đông, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng CSXH Việt Nam trao 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh Sơn La.

Chương trình do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức, phát động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp tục chung tay thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, huy động nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam luôn đồng hành cùng tỉnh Sơn La trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Trong đó, nguồn vốn tín dụng chính sách được triển khai kịp thời, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Bên cạnh đó, ngân hàng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.