Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam làm việc tại phường Trị An và xã Thống Nhất

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.Hòa

Báo cáo với đoàn công tác, Ban đại diện HĐQT NHCSXH phường Trị An cho biết: Trong 8 tháng năm 2026, đơn vị đã giải ngân hơn 41 tỷ đồng cho 694 lượt khách hàng vay vốn; doanh số thu nợ đạt gần 33 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn hiện đạt hơn 233 tỷ đồng, với gần 3.262 khách hàng còn dư nợ.

Ông Lê Bá Chuyên, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Đồng Nai chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hòa

Nguồn vốn tín dụng chính sách được triển khai kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần tạo điều kiện cho người dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng ngành nghề, tạo việc làm và tăng thu nhập. Qua đó, nhiều hộ gia đình có thêm điều kiện cải thiện đời sống, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Phường Trị An đang triển khai 9 chương trình tín dụng chính sách. Trong đó, chương trình cho vay giải quyết việc làm có dư nợ gần 109 tỷ đồng, chiếm khoảng 46,7% tổng dư nợ toàn phường. Đây là chương trình tín dụng chủ lực, hỗ trợ người lao động tự tạo việc làm, duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên HĐQT NHCSXH Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phường Trị An đạt được trong triển khai tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời nhấn mạnh, mặc dù còn nhiều khó khăn, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30-10-2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam gặp gỡ hộ dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Ảnh: N.Hòa

Cùng với đó, địa phương đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, huy động sự chung tay của toàn dân, vận động các mạnh thường quân và các nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ công tác tuyên truyền, giúp hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hướng dẫn người vay sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn. Những kết quả này đã thúc đẩy phong trào giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống người dân, đồng thời đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại các hộ gia đình tiêu biểu của phường Trị An. Ảnh: N.Hòa

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại các hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn. Đây đều là những hộ dân đã phát huy hiệu quả nguồn vốn vay từ NHCSXH để đầu tư vào các mô hình sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế gia đình và lan tỏa tinh thần vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng tại địa phương.

*Sáng cùng ngày, đoàn giám sát do ông Hoàng Minh Tế, Phó Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam làm trưởng đoàn, đã làm việc với xã Thống Nhất về tình hình sử dụng vốn và việc chấp hành các quy định của NHCSXH.

Tại buổi làm việc, đoàn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả địa phương đạt được trong triển khai tín dụng chính sách xã hội; đồng thời trao đổi, làm rõ những vướng mắc và đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các quy định về quản lý, sử dụng vốn vay, bảo đảm nguồn vốn tín dụng chính sách được phát huy đúng mục đích, góp phần hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.